Ikea-katalogen er her for 56. gang: - Den var nok viktigere før

I disse dager dumper møbelkatalogen ned i 1,5 millioner postkasser over hele Norge. Ikea-katalogen er en av verdens største trykksaker, med 203 millioner eksemplarer i år. Det markeres stort sett med lanseringsfest, men i år går det stille for seg.

Holder Ikea-katalogen fremdeles koken etter alle disse årene?

– Katalogen har en viktig rolle, selv om den nok var viktigere før. Er papirkatalogenes tid over? Kanskje. Nå henter vi inspirasjon flere andre steder, sier Helle Tjaberg, trendekspert og redaksjonssjef i Maison Interiør.

– Før kom Ikea-katalogen i posten én gang i året, fylt med alt de solgte. Nå kommer nyhetene hele året og man må inn på nettet for å se alt, sier Tjaberg.

Årets tema er stue

Tjaberg synes årets katalog har veldig riktige farger på forsiden.

– Man blir glad av å se den, men interiøret og innholdet i katalogen samsvarer ikke helt med forsiden. Jeg synes formatet er litt vanskelig, katalogen burde vært større.

I år er det trykket et par interiørreportasjer i katalogen.

– Ikea fokuserer på å lære oss ting, de vil være litt magasinaktige. Jeg vet ikke om det er så vellykket ennå, sier Tjaberg.

Årets tema er stue. Men mange venter nok på Hay-kolleksjonen og Tom Dixon-samarbeidet, tror Tjaberg. Man får også en liten smakebit på Hay-kolleksjonen i katalogen.

Tjaberg er ikke overbegeistret for Hay-kolleksjonen, men er litt nysgjerrig på lenestolen Ypperlig.

Kontrast til norsk stil

Ikea treffer den store massen og er en veileder med tanke på hva som er greit og tillatt interiørmessig, mener Gunn Helen Øye, sosialantropolog og trendspotter.

– De er en viktig markør for trend internasjonalt, men statusen varierer forskjellige steder.

Årets katalog er en kontrast til den minimalistiske trenden, mener Øye.

– Denne katalogen fremstår som noe helt annet. Jeg får en New York-følelse. Vennskap er i sterk konkurranse med familie, og det ser man også i denne katalogen. Slik er det for millenials og yngre mennesker, sier Øye.

Den rosa stuen med gul sofa og turkis bokhylle er en kontrast til alle de hvite veggene i norske hjem, mener trendspotteren.

– Folk har veldig stilrene leiligheter med få ting. Én beige sofa, et pent bord. Det er veldig tamt. Kanskje dette fanger opp en trend som kommer, sier Øye.

Sammenligner med kokebok

Karl-Fredrik Tangen, ekspert på forbrukersosiologi, kommunikasjon og PR, førstelektor på Høyskolen Kristiania, uttalte i fjor at Ikea-katalogen nærmest er blitt en allmennkulturell referanse. En enkel guide til å innrede og være tidsriktig.

– Å ha Ikea-katalogen liggende hjemme er som å ha Ingrid Espelids kokebok. Du blir ikke gourmet, men alle bør kunne lage kjøttkaker.

Et annet poeng er ifølge Tangen at Ikea-møbler er akseptert uansett klassetilhørighet og at distinksjonene ligger i hvordan folk bruker dem og prater om dem. I boden, på barnerommet, i kjellerstuen, over alt utenom husets mest sentrale rom er Ikea standardløsning for alle.