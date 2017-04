Ingunn (26) kjøpte drømmehjemmet mens samboeren var på jobbreise - angrer ikke

Saken oppdateres.

Ti minutter utenfor bykjernen i Kristiansand bor Ingunn Jaabæk (26) og samboer Aleksander Ribe (27) i et splitter nytt og stilrent drømmehjem.

Et sånt hus man fort kan bli litt misunnelig på – med lekre løsninger og gjennomtenkt interiør. Jaabæk falt for huset med en gang hun så tegningene, og slo til med huskjøp mens samboeren var på jobbreise.

– Vi hadde så vidt sett på prospektet, men jeg slo til og kjøpte uten at samboeren min hadde fått gått ordentlig gjennom alt, sier 26-åringen.

For det var nemlig slik at det ikke bare var Jaabæk som kunne tenke seg å bo i det prosjekterte funkisstrøket på Søm i Kristiansand. Det var venteliste for å kjøpe det 130 kvadratmeter store huset med endetomt.

Perfekt hus

– For oss som skulle ha hus sammen for første gang er dette perfekt.

Passelig stort, helt nytt og til en overkommelig pris, sier hun.

Jaabæk og samboeren fikk et døgn på å bestemme seg om de ville kjøpe huset som fortsatt var på prosjekt-stadiet.

– Jeg tok en kjapp tur i banken, og da jeg fikk «ja» derfra var det egentlig bare å slå til. Aleksander fikk oversendt prospektet og var enig, ler hun.

Paret som fra før av hadde en mindre leilighet på Dvergsnes i Kristiansand, solgte denne og flyttet inn i en 30 kvadratmeter hybel i samme område mens huset ble bygget.

Da paret kunne flytte inn i desember 2015 hadde de kun to spisestuestoler og en kommode med seg på flyttelasset.

– Vi måtte på en skikkelig shoppingrunde for å si det sånn, forteller Jaabæk.

Har brukt god tid

Men det er ikke sånn at 26-åringen handlet alt med en gang. Hun har brukt god tid, og innredet litt etter litt.

En splitter ny bolig kan være en utfordring å innrede, men Jaabæk har definitivt knekt koden til et personlig og lunt hjem.

– Interiørinteressen min kom da vi bygde hus. Jeg har egentlig ikke brydd meg så mye om det før, men nå synes jeg det er kjempegøy å innrede, sier hun.

Og så gøy har det blitt at 26-åringen har opprettet en egen instagramkonto hvor hun daglig legger ut små interiørglimt fra parets hjem.

– Jeg nærmere meg 20.000 følgere, og jeg synes selvsagt det er kjempestas at så mange finner inspirasjon hos meg, sier hun.

Huset deres er fordelt over to etasjer. Soverom, bad, vaskerom og kontor er plassert i første etasje.

Hele andre etasje er åpen, med store vinduer og ekstra god takhøyde. Her har både kjøkken, spisestue og stue fått plass.

– Spisestuen og plassen der er kanskje det jeg er mest fornøyd med her inne. Den kroken satt liksom med en gang. Resten av stuen har jeg brukt lengre tid på å finne ut av hvordan skal være sier hun.

Hjem for fremtiden

Jaabæk jobber som sykepleier og får nok action på jobb. Hjemme ville hun derfor ha en rolig base.

Hele huset hadde hvitmalte vegger i starten, men litt etter litt er 26-åringen blitt mer fascinert av det mørke.

Og flere av veggene i huset har i ettertid fått en omgang med mørk maling.

– Jeg synes det blir lunt med de mørke veggene. Nå tenker jeg faktisk på om jeg skal male hele gangen nede, inkludert karmer og lister, i en mørkegrå nyanse, sier hun.

Ingunn og Aleksander hadde ikke så mange preferanser når de startet boligjakten, annet enn at de ønsket å flytte til et sted på østsiden av byen, og at området måtte være barnevennlig med tanke på en eventuell familieforøkelse om noen år.

– Når man sitter på terrassen her, og ser utover det fine tunet her ute, så vet jeg at vi har valgt helt riktig med tanke på familie. Her er det stort sett bare barnefamilier som bor, og det vrimler av småbarn ute på plassen. Men aller først skal vi gifte oss. Det skjer til sommeren, avslutter Jaabæk.

