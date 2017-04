Innbrudd og tyveri: – Jeg ville vært litt forsiktig med å flashe malerier av en viss verdi i boligannonsen

Saken oppdateres.

– Vi har hatt noen tilfeller de siste årene der vi har grunn til å tro at innbrudd eller tyveri har skjedd i forbindelse med omsetning av boligen, forteller Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

Innbruddet eller tyveriet er nært tilknyttet annonsering på nettet og visninger. Clementz synes det er litt vanskelig å avgjøre om det er en direkte sammenheng, men tror ikke på tilfeldigheter.

Det er spesielt kunst eller lignende som er blitt stjålet.

– Jeg ville vært litt forsiktig med å flashe malerier, grafikk, pyntegjenstander og premieskap av en viss verdi. Nettbrett, gull og lignende blir jo ikke fotografert til annonsen, men husk at hjemmet ditt blir fotografert i alle mulige vinkler, sier Clementz.

Også gullsmykker og klokker er blitt stjålet i forbindelse med annonsering og visning – ikke TV-er og stereoanlegg.

Tyver kjenner rutiner

Man kjenner folk man inviterer på middag. På en veldig populær visning kan så mange som 200 ukjente komme innom.

– Folk går gjennom boligen din. 99 prosent av dem er greie folk med ærlige hensikter, men det kan være noen som er der for å snappe med seg noe. Klokker, smykker – ting man ikke nødvendigvis savner så fort. I de tilfellene oppdager man stort sett tyveriet først noen dager senere, sier Clementz.

Tyver kjenner normale folks rutiner. Smykker i nattbordsskuff eller kommode, ekstranøkler til bil og hjem i gangen. Clementz anbefaler at man vurderer å ta med seg enkelte verdigjenstander mens visningen pågår.

– Ha et bevisst forhold til det. Men folk trenger ikke være engstelige, stort sett går det veldig bra.

Gjensidige forsikring kan ikke si at de kjenner til lignende saker. Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad tror problemet er marginalt.

– Kunder har spurt oss i forkant av visning med tanke på tyveri. Vårt råd er at spesielt dyre ting ikke trenger å ligge på bordet, det er selvfølgelig noe som kan skje, sier Rysstad.

Tyveri og innbrudd i forbindelse med annonsering eller visning er ikke en trend, mener Stig Vassbø, politioverbetjent ved Majorstuen Politistasjon i Oslo. Han leder en gruppe som jobber med tyveri og vinning.

– Men at det kan foregå er ikke utenkelig, sier han.

– Bør man være forsiktig, ta forholdsregler?

– I og med at problemet ikke er stort trenger man ikke bekymre seg. Men denne typen tyverier kan sikkert friste noen, sier Vassbø.

Tok ned kunstsamlinger før salg

– Gjennom 30 år som megler har jeg aldri vært borti innbrudd i forbindelse med boligsalg, men en gang ble det stjålet en parfymeflaske på et bad. Ikke den store tingen, sier Nils O.M. Nordvik, partner og seniormegler i Nordvik & Partners.

Men han har hørt om enkelttilfeller, og gjerne da i form av bestillingstyverier. Personene gikk da inn på visning, så seg ut ting, gjerne malerier, og brøt seg inn senere.

Nordvik påpeker at eiendommer i dyrere prisklasser ofte har overvåkingskameraer, og at det er lett å fatte mistanke til folk som ikke har ærlige hensikter.

Han har solgt eiendommer i den kostbare gaten Madserud Allé i Oslo, og bevisst unngått å avbilde kunsten. Noen ganger har man tatt bildene ned fra veggen under fotografering og hengt dem opp igjen til visning.

– Noen har hatt store kunstsamlinger vi har unngått å vise frem. Man må passe på litt. Man trenger ikke flashe de dyreste bildene, det er boligen man skal vise frem, sier Nordvik.

Han oppfordrer folk til å gjemme unna verdisaker i forbindelse med visning, spesielt verdisaker som er enkle å ta med seg. Han ville tatt med seg dyre klokker og smykker med affeksjonsverdi eller lagt dem i en safe.

Men han understreker at folk ikke kommer på visning for å stjele, og at man gjerne har mange vitner.

– Jeg har hatt visning en gang med flere hundrelapper liggende på et nattbord, for jeg merket det ikke. Pengene ble ikke rørt, sier Nordvik.