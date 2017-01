Kastet nesten alt han eide og ble minimalist: Mener han ble lykkeligere og tynnere

Saken oppdateres.

Fumio Sasaki (35) brukte ett år av livet sitt på å selge unna alle ting og møbler han ikke lenger trengte. Rundt 950 av 1000 ting borte.

Sasaki kvittet seg med det aller meste han eide. Blant annet møbler, bokhyllen og bøkene, TV-en, stereoanlegget, kamerautstyr, komplett hjemmekino-system og de fleste klærne.

På klesstativet henger tre skjorter, fire bukser, fire par sokker og lite annet. På kjøkkenet er det knapt utstyr og utstyret er minimalistisk og enkelt å vaske opp.

Minner, fotoalbum og gamle brev forsvant også i ryddeprosessen, men Sasaki tok bilder av alle tingene og lagret dem på PC-en og i nettskyer i tilfelle han skulle savne dem. Han tok 3000 bilder.

Han var maksimalist, nå er han minimalist. Han har skrevet om prosessen i boken «Farvel, ting. Den japanske kunsten å bli lykkelig med færre ting».

Gikk ned i vekt etter at han ble minimalist

Sasaki bor i en 20 kvadratmeter stor leilighet i Tokyo med få eiendeler.

Han bruker ikke lengre tid på shopping, klesvasken tar kortere tid, han trenger ikke lete for å finne tingene sine og husarbeidet går raskere. Sist Sasaki flyttet brukte han 30 minutter på å pakke ned alt han eide.

Man får generelt mer kvalitetstid som minimalist, mener forfatteren – noe som er langt viktigere enn kvalitetsting.

Sasaki har gått ned ti kilo siden han startet prosessen i 2014 og mener det er en direkte konsekvens av at han er blitt minimalist.

«Når du reduserer eiendelene dine til et minimum, får du en klar bevissthet om dine egne behov. Hva er nødvendig, og hva har du bare lyst på?», skriver han.

«Jeg har tatt farvel med mange ting som jeg hadde eid i årevis. Og likevel er jeg lykkeligere og mer tilfreds nå enn før.»

Fakta om Fumio Sasaki 35 år, singel Jobber som redaktør i et forlag Bor i bydelen Fudomae i Tokyo

– Ikke si automatisk ja til arvegods

Det er i vinden å være minimalistisk, mener Line Marie Skaget, ryddeekspert, men hun erfarer at mange forbinder minimalisme med å ha det grått, kaldt og tomt hjemme.

– Det handler om å omgi seg med ting som gir en glede. Det handler ikke om hvor mange ting man blir kvitt, det handler om å være fornøyd med det man har, sier Skaget.

– Det er mange måter å bli mer minimalistisk på. Man kan sette opp en plan og bestemme seg for en storopprydning. Men gi det tid, ikke bare noen dager. Vær forberedt. Tenk: Hva er det som ikke gir meg så mye glede?

Er man en hel familie som skal rydde anbefaler Skaget at man avtaler ryddetider og tar en kategori av gangen. Hva trenger vi? Hva har vi i garasjen og på loftet?

Det er for lett å kjøpe nytt, mener hun. Hvis man rydder og blir kvitt ting får man et mer bevisst forhold til tingene sine.

– Vi må bli flinkere til å takke nei til ting. «Den tingen passer ikke til meg og mitt hjem». Ikke si automatisk ja til arvegods og lignende. Kanskje arver vi litt for mye som ikke gir oss glede, sier Skaget.

Kan eie ting likevel

Fumio Sasaki definerer en minimalist slik: En person som vet hva han eller hun synes er grunnleggende viktig. En person som kvitter seg med ting for å kunne drive med det som er viktig.

Man kan ha TV og sofa og slikt selv om man er minimalist, men man vet hva en har behov for og hva som er viktig.

Han støvsuger hver morgen før jobb, vasker badet hver gang han dusjer og vasker opp rett etter at han har spist. Ting har faste plasser og ryddes bort når de er brukt. Det går automatisk med tiden, det blir en rutine, mener Sasaki.

Et av målene hans har vært å slutte å sammenligne seg med andre. Mye vil ha mer: større leilighet, mer penger, finere ting. Han har heller fokus på opplevelser og livet.

Bli kvitt tingene for godt

Vi har plukket ut noen av Sasakis 55 tips for å bli kvitt tingene for godt.

Mange av tipsene handler om hvordan man vurderer tingenes verdi. Ikke hva den er verdt i penger, men hvor mye glede tingen gir. Ville jeg kjøpt den på nytt om den ble borte? Beholder jeg tingen fordi den gir meg status?

1. Begynn med å kaste søppel. Tomflasker, mat som har gått ut på dato og ødelagte ting og klær. Deretter selger du CD-er og bøker. «Den tredje dagen selger du de elektroniske apparatene, og den fjerde dagen selger du de store møblene, eller kjører dem på fyllingen.», skriver Sasaki.

2. «Fokuser mer på hva du vinner og ikke hva du mister når du gir slipp på ting.» Spørsmål Sasaki foreslår at man stiller seg når man sliter med å kaste: Er det fordi tingen var dyr? Skammer du deg over at du aldri fikk brukt den? Er det enklere å la være? Er det forfengeligheten som styrer? Føler du skyld? Får du dårlig samvittighet overfor personen du fikk den av? Føles det som om du kaster minnene sammen med tingen?

3. Bli kvitt «en vakker dag»-tingene. Skruer, støvsugertilbehør, ekstra slange til dusjen, fine poser og lignende.

4. Kast minner. Hva trenger du her og nå? Skolebøkene fra barneskolen? Sannsynligvis ikke.

5. Ting du har glemt at du hadde. Kast dem. Du har klart deg uten dem til nå.

6. Ikke hamstre masse dopapir eller lignende, mener Sasaki. Det tar plass og til slutt har du nok toalettartikler til å starte et apotek. Du bør heller ikke kjøpe eller ta imot ting hvis motivasjonen kun er at de er billige eller gratis.

7. Bli kvitt én ting og dermed mange flere: Én ting kan skape kjedereaksjoner. Blir du kvitt PC-en blir samtidig kvitt musen, en hel haug med kabler, musematten, headsettet du brukte med pc-en, ekstraskjermen du kjøpte, PC-spillene og så videre i det uendelige. Se for deg omvendt at du kjøper PC og kjøper alle disse ekstratingene.

8. Sasaki anbefaler at man ikke har samlinger av ting i hjemmet, at virkelig verdifulle objekter bør oppbevares på et passende sted, men ikke hjemme. Hjemmet ditt er ikke et museum, skriver han.

9. Kast to-tre ting pr. ting du tar inn. Senere kan du gå over til én ting inn – én ting ut.

10. Benytt deg av Marie Kondos metode som går på at du rydder én gang og aldri måtte trenge å rydde igjen. Hun bruker begrepet «tokimeku – en gnist av glede». Gir tingen deg en gnist av glede? Behold den. Samtidig kan man ikke beholde alt som gir en glede, skriver Sasaki litt senere i boken.

11. Ikke tenk på tingene dine som nye, da blir det vanskeligere å gi slipp på dem. Tenk på vesken eller joggeskoene som en bruktbil som går ned i verdi når du kjører den fra forhandleren. Hvis du prøver å se for deg hva tingen faktisk er verdt, og er realistisk, mister tingen eiereffekten, mener Sasaki.

12. Arv. Man beholder ofte arvegods og ting man har fått selv om man ikke trenger dem fordi man vil verdsette minnet eller gaven. «Men hvis du hadde dødd, ville du ha vært glad hvis dine ting skapte trøbbel og førte til problematiske situasjoner for dine etterlatte? Eller ville du heller ha ønsket at de skulle leve et lykkelig og energisk liv, uten å drukne i eiendeler?», skriver Sasaki.

13. Lån ting. Lei ting. Man kan låne eller leie alt fra bil, verktøy, bunad, sykkel, vaffeljern og barnevogn til juicemaskin og høytrykksspyler.