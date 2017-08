Klør det etter ferien? Denne kan være årsaken

TIL vil ikke slippe Brann-aktuelle Åsen: - Det skal mye til for at noen får dra nå

Fem spørsmål og svar om veggedyr og hvordan bekjempe dem.

Eksperten:Preben Ottesen

Jobber som:Direktør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Utdanning:Dr.philos.

1. Hvilke skadedyr bør man være oppmerksom på i og etter ferien?

– Veggedyr bør man være ekstra obs på hvis man bor på hoteller, herberger, campinghytter, eller andre steder med stor gjennomstrømming av folk. Det gjelder både i Norge og utenlands. Veggedyrene finnes overalt – fra de fineste hotellene til rorbuene, forteller Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Ifølge deres oversikt, har det vært en seksdobling i antall tilfeller veggedyr siden 2007.Spesielt selvbetjente overnattingssteder er utsatt, mener eksperten:

– På campinghytter gjelder ofte regelen om å forlate stedet som det var da du kom, og mangel på inspeksjon gjør at veggedyrene ofte får muligheten til å spre seg.

Veggedyr Veggedyr (Cimex lectularius) stikker vanligvis mennesker om natten og suger fortrinnsvis blod på steder som ikke er dekket av tøy. Veggedyret er rødbrunt og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform. Voksne er 5–6 mm lange og 3 mm brede. Nymfene ligner de voksne, men de er mindre og lysere i fargen. Eggene er 1 mm lange og hvite. På grunn av resistens mot insektmidlene og økt reiseaktivitet har forekomsten av veggedyr økt kraftig over store deler av verden de siste femten årene. Kilde: Folkehelseinstituttet

2. Hvordan kommer veggedyrene seg inn i hjemmet?

– Veggedyrene kan ikke fly, så de må fraktes med mennesker eller varer. Det skjer som regel via kofferter eller annen bagasje, sier Ottesten.

Han legger til:

– Det som er dumt med veggedyr er at det vanligvis tar veldig lang tid fra du kommer hjem til du oppdager dem. Årsaken er at du ikke har fått med deg hundrevis, men noen få. Det er først når de begynner å formere seg og du har fått en generasjon eller to, at du vil merke at noe er galt.

3. Hvordan unngår man å få med seg veggedyrene hjem?

– Det lønner seg å ha det ryddig når du er på tur. Ikke la klær ligge hulter til bulter utover hele hotellrommet, da kan dyrene gjemme seg i tøyet. Den dagen du skal reise hjem, rasker klærne sammen og stapper dem oppi kofferten, kan du fort få med deg blindpassasjerene, sier Ottesen.

Han har følgende råd til ferierende:

Inspiser overnattingsstedet etter veggedyr. Det er ulike ting man kan se etter, som for eksempel svarte ekskrementflekker eller selve dyrene under madrassen. Det kan være verdt å ta en sjekk selv om det kanskje dreper litt av feriegleden.

Sett kofferten på bagasjestativet på hotellrommet – gjerne på stativer med glatte stålben. Lukk kofferten ordentlig igjen mellom hver gang den må åpnes. Er du på backpacking og bor på primitive steder, bør du ta med deg en stor søppelsekk som du kan putte sekken oppi og knyte igjen.

Hvis du oppdager den dagen du reiser hjem at det har vært veggedyr på overnattingsstedet, må du være veldig omhyggelig når du kommer hjem. Sørg for at bagasjen blir frosset. Ikke legg hele kofferten i fryseren, men pakk ut klærne og spre dem rundt slik at de raskt blir gjennomkalde.

Når du skal legge deg om natten, vet du at det står en hær av blodtørste individer som vil gå løs på deg så fort du har sovnet.

4. Kan veggedyrene være farlige?

– Veggedyrene overfører ikke sykdommer, så jeg vil si at den største konsekvensen er psykisk. Når du skal legge deg om natten, vet du at det står en hær av blodtørste individer som vil gå løs på deg så fort du har sovnet. Etter hvert begynner man å klø. Det går utover nattesøvnen, og dermed også arbeidsevnen, forteller Ottesen.

5. Hva gjør man for å kvitte seg med veggedyrene?

– Har du først fått veggedyr hjemme, er det risikabelt å prøve å fjerne dem selv. Når man tror man har fått tak i alle, viser det seg ofte at man ikke har det likevel. De kan gjemme seg mange forskjellige steder, sier eksperten.

Han anbefaler derfor å hyre inn et profesjonelt firma til å gjøre jobben.

– Firmaet vil frakte ut mye av inventaret og sende det til fryselager. De vil dessuten gå systematisk til verks med varme- eller kuldepistoler, samt pulver som skraper opp huden til dyrene slik at de tørker inn. Å kvitte seg med veggedyrene er kostbart, og regningen kommer som regel på et sted mellom 30. og 50.000 kroner.