Med kreative grep har Øystein fått et ganske så unikt hjem

– Det er moro å skape noe, og gjerne det som er litt utradisjonelt. Det er nok ikke så statisk her inne, smiler Øystein Saunes.

I 30 år var 68-åringen bankmann, men da han kom hjem fra arbeid fant han stadig frem verktøykassen eller malingsspannet.

Nå jobber pensjonisten hos Bymisjonen som frivillig et par dager i uken, og har enda mer tid til å få utløp for sine kreative krumspring.

Den nye hverdagen passer ham bra.

– Det er givende å jobbe i Bymisjonen og godt å kunne være en ressurs for andre. Samtidig gleder jeg meg alltid til å komme hjem, og da fyrer jeg gjerne i peisen og setter meg ned med ei god bok eller hører på musikk. Det er viktig å føle at hjemmet er et fast holdepunkt i livet.

Én av fire

Firemannsboligen på Grim i Kristiansand er bygd i 1936, og Øystein flyttet inn i 1995.

Etter hvert åpnet han opp til kjelleren og har fått en stor og romslig leilighet med god plass.

– Jeg har både barn og barnebarn, og til og med et oldebarn på ett år, så det er godt å ha plass når familien kommer.

En julaften trengte han litt ekstra plass rundt bordet, og da bare forlenget han det. Litt sånn typisk Øystein, skjønner vi.

– Ja, hehe, jeg bare bygde på litt i lengden, sier han og forklarer at spisebordet er gjenbruksplanker fra veggen som opprinnelige delte kjøkkenet og stua.

– Jeg slo ned veggen, men bærebjelkene står fortsatt igjen og så snekret jeg bordet rundt dem.

Materialene han brukte, er de som han rev ned.

Skaperglede hele livet

Øystein tror gleden ved å skape har fulgt ham hele livet. Faren var møbelsnekker på Vestlandet og på morssiden var det flere kunstnere.

– Lampen borti hjørnet laget min far i sin ungdom. Han brukte en liten løvsag og skar ut stykker fra gamle banankasser, så det er klart det er hyggelig å ha den her.

Flere av bildene på veggene er sydd av Øysteins tante, og selv har han en tendens til både å lage og fikse på ting før det får plass innenfor husets fire vegger.

– Det store skapet sto i kjelleren, og har hatt haugevis av farger i løpet av årene. Kjøkkenet er grått, men så malte jeg dørhåndtakene i en gøy farge. Og så har jeg blant annet laget en lampe. Det er kjempekjekt å holde på slike ting.

Gulvet er slipt ned og satt inn med grønnsåpe, men heller ikke det fikk stå urørt så lenge.

– Jeg synes det var litt kjedelig, så jeg har malt noen striper her og der.

– Hvilke farger har du brukt?

– Nei, altså … jeg har kanskje noe stående og så kjøper jeg litt ny maling og blander selv til fine farger, forteller han.

Lyset strømmer inn

Fra stua ser man inn på det som var det opprinnelige soverommet. Her har han byttet ut en dør med en glassvegg for å slippe inn mer lys. Og muren bak peisovnen har heller ikke fått stå i fred.

– Jeg fjernet en del av mursteinene, så det ble en hyggelig åpning mellom rommene.

Hele leiligheten utstråler varme og kreativitet, og det er tydelig at her bor det noen som er opptatt av gode rammer og et godt miljø.

– Hva gir det deg å holde på slik?

– Hmm, det har jeg ikke tenkt over, men det er vel det som gjør meg til den jeg er, mener vestlendingen som har bodd på Sørlandet i mangfoldige år.

At han har bodd på Grim de 20 siste årene, er ikke tilfeldig.

– Jeg tror jeg passer her. Det er trivelige folk i huset, og vi har nøkkel til hverandre så vi kan låne et par skjeer med mel om det kniper. Det er rett og slett et godt sted å bo, avslutter Øystein Saunes.