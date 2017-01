Mente kortere garanti kunne gi billigere nybygg, nedstemt i Stortinget

Saken oppdateres.

Forslaget om å kutte garantitiden for nyboliger fra fem til to år ble nedstemt av Stortinget i nest siste statsråd før jul. I dag har man fem års reklamasjon på nybolig, i tillegg til garantibestemmelsen som varer like lenge.

Hvis entreprenøren ikke har mulighet til å rette manglene eller betale erstatning for reklamasjonssaker, ved konkurs for eksempel, tar garantisten seg av det i fem år.

– Vi er glad for Stortingets standpunkt – at de sørger for at garantiordningen på fem år opprettholdes. For meg dreier godt forbrukervern seg om trygghet og tillit. Forbrukere skal kunne kjøpe ny bolig med trygg forvissning om at de har rimelig tid på seg til å oppdage feil og mangler ved boligen, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til oss.

Forbrukerombudet har vært imot forslaget. I ytterste konsekvens kunne forbrukere risikert å stå med rettmessig krav uten å ha noen å rette det mot, mener de.

– Det er ikke helt uvanlig at en del entreprenører går konkurs. Det skjer at man investerer i byggeprosjekter med lav aksjekapital. Dette er en viktig sak hvor forbrukerhensynene må veie tyngre enn det er lagt opp til i forslaget, uttalte Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet tidligere i høst.

Forslaget kom fra et offentlig utvalg som har evaluert garantireglene i bustadsoppføringslova .

– Finner ikke alle feil i løpet av to år

Et av utvalgets argumenter for kortere garantitid er at man ofte finner feil og mangler innen to år. De mener også at forbrukerne kan spare penger – at regningen for garantisten havner hos forbrukeren som kjøper nybolig.

– Burde man ikke klare å finne alle feil innen to år?

– Jeg tror ikke det er mulig i alle tilfeller. De fleste feil og mangler finner man innen to år, men ikke i alle tilfeller. Det er veldig uheldig hvis kjøperen skal bære byrden når det kunne vært en reklamasjonssak. Jeg tror dessuten det er viktig at kjøperen prøver å finne ut av det med utbyggeren før det eventuelt blir reklamasjon, sier Haugseth.

– De fleste kjøpere har vært i en situasjon der de ligger godviljen til overfor utbygger og forsøker å løse utfordringene på egenhånd. Det har de mulighet til ved fem års reklamasjonsfrist, for hvis det ikke går å løse kan man si til utbygger: «dette fungerer ikke, dette er ditt ansvar», sier Haugseth.

Med frist på to år for å reklamere vil mange være raskere med å reklamere fremfor å finne ut av det med utbygger, noe som kunne økt faren for flere konflikter, mener Haugseth.

– Kunne man fått billigere boliger med kortere garantitid?

– Dette er ikke en veldig stor kostnad uansett, men vi mener tryggheten for forbrukeren er det viktigste. Det er ikke snakk om de store summene, sier Haugseth.

Kunne nyboligene blitt billigere?

Garantitiden hindrer nye boligprosjekter, mener entreprenører utvalget har snakket med, fordi penger bindes til ferdige prosjekter.

– De store selskapene har kunnet kjøpe en forsikring for garantien. Ut ifra et forbrukerperspektiv vil kortere garanti kunne føre til økt konkurranse. Det mener jeg det er positivt, sa Selvaag-direktør Baard Schumann til oss i oktober.

Vi spurte ham om boligene ville bli billigere om garantitiden ble kuttet.

– I utgangspunktet bør kostnaden kunne gå ned. Det bør være et konkurransefortrinn, sa Schumann.

Kjell Kvarekvål, direktør for markedskommunikasjon i JM, mente boligene kunne bli marginalt billigere.