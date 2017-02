Mørke vegger, tak og lister: – Jeg var litt skeptisk. Lister og vinduskarmer skal jo liksom være hvite.

Saken oppdateres.

Du gjør en feil hvis du vurderer sveitservillaen i Ottestad i Stange kommune i Hedmark ut fra dets lyserosa ytre, et noe uvanlig fargevalg i seg selv.

– Noen folk stopper bilen og tar bilde. Da vinker jeg til dem fra vinduet, forteller Maren Ingeborg Gråblomst Galgum.

Mens det var ektemannen, Sverre Gråblomst Galgum, som valgte den utvendige fargen, ønsket Maren Ingeborg å gjøre noen endringer inne.

– Det var så mye lysegrått og lyseblått og hvitt, det funket ikke for meg, sier hun.

Hun ga seg selv en utfordring: Å få et bad hun trivdes med for 2000 kroner.

Det ble malt helt svart, med petroleumsblått tak med gullstjerner. Retro lamper og speil, sofa og grønne planter ble installert.

– Vi ble så innmari fornøyd, sier hun.

Så de fortsatte. Det neste rommet som sto for tur, var musikkatelieret:

Svarte vegger, svart tak, mørkeblått gulv, svarte lister, dører og vinduskarmer.

– Jeg var litt skeptisk. Lister og vinduskarmer skal jo liksom i hvert fall være hvite, sier Sverre.

– Men da det ble ferdig, ble du jo så fornøyd at du nesten flyttet inn der, kommenter Maren Ingeborg, og Sverre nikker.

– Det ble en overraskende ro i det rommet, sier han.

80 prosent brukt

Ekteparet, som jobber hjemmefra med film og musikk, er midt i sin andre plateinnspilling.

Mye av musikken komponeres i det svarte rommet, ved tangentinstrumentet de dro med seg fra Praha, eller klimprende på en av de fem gitarene som henger på veggen, eller bare liggende på en fløyelsmadrass på de persiske teppene på gulvet.

Tregulvet tok de for øvrig tok opp for å legge vannbåren varme under.

Gulvet ble fem cm høyere, og de har nå 2,95 meter under taket. Bordene ble lagt på plass igjen etterpå, som et av flere eksempler på gjenbruk.

– 80 prosent av alt vi eier, kommer fra bruktbutikker, finn.no eller loppemarked, forteller Sverre.

Kjøkkenet har Sverre snekret selv, med litt bistand fra en håndverker.

Frontene består av rester av kjøkkenpanelet, og et kobberrør fra kjelleren er dekorativ henger for kopper og kjøkkenredskaper.

To kjøkkenskap som ble litt for massive på kjøkkenet, har fått nytt liv i musikkatelieret. Der har ekteparet også snekret en hylle med planker de har fått fra finn.no.

– Det vi har gjort, koster ikke så mye penger. Men vi har investert tid, for det har vi mer av, forteller de.

Alt er til salgs

Siden ble tak og vegger i spisestuen malt mørkegrønne. Gangen mørk plommerød. Soverommet svart.

– Lampen og speilrammene skal også snart bli svarte, forteller Maren Ingeborg og peker på deler av interiøret på soverommet.

Over dobbeltsengen henger en hvit sengehimmel, som Maren Ingeborg har festet gullrysjer til.

På veggen en trekule-gardin fra Liverpool og et gammelt bilde av leoparder, som hun fikk tilsendt av en annen mørk-interiør-entusiast, som hun kun kjenner fra Instagram. En tromme fungerer som nattbord.

Hva slags stil de har i huset, er vanskelig å svare på.

– Vi har litt herfra og derfra, og fra alle tidsepoker. Når du bare velger ting du liker, passer de jo sammen på et vis, sier Maren Ingeborg.

Alt i huset er til salgs.

– Ofte når jeg leser blogger, skulle jeg ønske jeg kunne kjøpe det jeg ser. Så jeg tenkte det kunne være en morsom greie. Men det er ikke mye vi har solgt, forteller Maren Ingeborg.

Det er imidlertid sjelden paret selv kommer tomhendte hjem fra reiser.

Det siste funnet er fra Liverpool: et originalt, gammelt bryllupsbilde, med rare folk og merkelige kjoler. De går gjerne på bruktkupp sammen.

– Den skattejakten er ganske morsom, sier Sverre.

– En slags terapi

Maren Ingeborg blogger om huset på villabetula.com . På bloggen er hun også åpen om psykiske helseproblemer.

Navnet Gråblomst tok både hun og ektemannen da de giftet seg, og det ble også bandnavnet deres.

– Det startet vel med at du var litt nedfor en morgen, og så kalte jeg deg blomsten min, og du svarte at det var i så fall en grå blomst, sier Sverre.

Maren Ingeborg mener arbeidet med huset hjelper på den psykiske helsen.

– Det er noe med mestringen og engasjementet. Det blir nesten en slags terapi, å klare å forvandle og skape noe.

Snart står kjøkkenet for tur, det skal få samme mørkegrønne farge som spisestuen innenfor.

Og trappeoppgangen skal få samme mørke, dyprøde farge som gangen. Hvis noe males nå, blir det mørkt.

Til gjengjeld har Maren Ingeborg vært nøye med belysningen. Unike bruktkupp-lamper gir en varm glød, og en kjede av lyspærer går langs taket i spisestuen.

I tillegg har hun plassert flere speil i alle rom.

– Når man har det så pass mørkt, kan speilene reflektere lys fra vinduene, tipser hun. De fleste takene er malt helblanke, for mer reflektering av lys.

På en hylle står det en lysboks: «Lukewarm is no good».

– Det skal minne om at det ikke er vits i å gjøre noe halvhjertet, sier Maren Ingeborg.

Og når det gjelder mørk maling, er det lite å være redd for, mener de begge.

– Liker du det ikke, er det jo tross alt bare å male på nytt.

Maren Ingeborgs inspirasjonskilder til mørkt interiør

Abigail Ahern: http://blog.abigailahern.com

Dimore Gallery: www.dimoregallery.com

Roman and Williams: www.romanandwilliams.com

Instagramkontoer: @cowboykate_ @rockettstgeorge @thisstyle_rocks @patirobins @nordic_by_maag @kim_dti @jazzierere @artynads

Selv heter Maren Ingeborg @villabetulablog på Instagram.

