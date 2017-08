Nedgang i nyboligsalget i sommer

Meglersjef: - Nå er det gode muligheter for å gjøre et kupp

Det ble solgt 1963 nye boliger de siste to månedene, viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk institutt. Det betyr 24 prosent færre enn forrige tomånedersperiode og 36 prosent færre enn samme tid i fjor.

Salgstakten var høyest i Østfold der 26 prosent av boligene til salgs ble solgt. Den laveste salgstakten var i Sogn og Fjordane på fem prosent.

På Østlandet ble 17 prosent solgt, i Nord-Norge 18 prosent, i Midt-Norge 14 prosent, på Sørlandet 11 prosent og på Vestlandet ti prosent.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var høyest i Oslo med 79.500 kroner med Stavanger rett under på 57.300 kroner, mens gjennomsnittet lå på 51.400 kroner. Kvadratmeterprisen ligger på mellom 53.000 og 57.000 kroner i Tromsø, Bergen og Trondheim. I Møre og Romsdal lå kvadratmeterprisen på 34.400 kroner.

Også bruktboligmarkedet har hatt en nedgang de siste månedene. Prisene har sunket i hele landet, men ekspertene peker på at det er en sunn utvikling etter ekstremutvikling i 2016.

Salgstakt ulike steder i landet juni til august 2017

Salgstakten er nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgt for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da.

25 prosent ned fra 2016

Boligstatistikken fra Boligprodusentenes forening for første halvår i 2017 viste at salget lå 13 prosent under fjoråret.

– Både salg og igangsetting går ned fra de rekordhøye nivåer vi hadde i andre kvartal 2016. Vi har en nedgang i salget på 25 prosent fra andre kvartal i fjor, uttalte Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes forening, for noen uker tilbake.