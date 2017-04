Ni fotoråd for å ta lekre interiørbilder

Saken oppdateres.

Fotograf Guttorm Stilén Johansen har stilt kamerastativet i et hjørne av stuen. Vi er i en leilighet som skal selges på Frogner i Oslo.

– Her får jeg med veldig mye av rommet i ett bilde, sier han, og understreker viktigheten av vidvinkel-objektiv.

Ved å bruke blitz (som han retter mot taket) har han full kontroll på lyssettingen i rommene, som er malt grå og blågrønne.

Han har flere års fartstid som boligfotograf for Inviso, og vet hvor mange bilder han trenger fra hvert rom. Valg av utsnitt går nesten automatisk.

En leilighet som denne, på 67 m², fotograferer han vanligvis ferdig på godt under en og en halv time. Når han har tatt bildene, sendes de til Asia, der de redigeres, før de sendes tilbake til kjøper.

– Bilderedigererne i Asia drar som regel opp kontrastene og lyser opp eventuelle mørke partier, sier han.

Ni fotoråd for lekre interiørbilder:

Rydd.

Slå av innelys, unngå blitz og bruk dagslyset i stedet.

Bøy i knærne, eller bruk stativ som du kan senke – for å få rette linjer i motivet.

Bruk stativ, så du kan gå frem og tilbake og flytte på ting.

Gruppér, lag stilleben av ulike materialer og størrelser.

Bygg gjerne bildet fremover og oppover, slik at det får flere lag og noe som gir form til tomme områder i bildet.

Fjern personlige ting, unngå å ta bilde av TV-en.

Tilfør gjerne noe grønt eller organisk.

Sørg for kontraster, som noen mørke elementer i et lyst interiør, eller en stålampe i metall ved siden av sofaen.

Kilde: interiør- og livsstilsfotograf Inger Marie Grini

– Lær av de profesjonelle

Profesjonelle bilder er mye vanligere ved salg enn ved utleie. En rask kikk på utleieobjekter på Finn.no bekrefter at utleier ofte tar bildene selv – med varierende hell.

– Jeg tror mange kunne hatt litt å lære av de profesjonelle fotografene. Se og lær er vel oppfordringen, sier Thomas Bartholdsen, Forbrukerrådets fagdirektør for Bolig.

Han mener for øvrig at aksepten for dårligere bilder er mye høyere i utleiemarkedet enn hvis det er snakk om salg.

– Forbrukerne er vant til litt av hvert og mange kan også «gjennomskue» gode bokvaliteter bak dårlige bilder, sier han.

Tre konkrete råd

Arbeidsmetodene til fotografen som tar bilder til en salgsannonse, er ganske annerledes enn for en fotograf som tar lekre bilder til boligmagasinene.

Inger Marie Grini er interiør- og livsstilsfotograf. Ikke sjelden er det hennes bilder du ser i magasiner som Bo Bedre, Elle Decoration, Rom 123, Bonytt og andre, i tillegg til at hun publiserer interiørbilder på Instagramkontoen sin, @ingermariegrini.

Hun bruker som regel en hel dag på et oppdrag. Da lar hun kameraet stå på stativet, og går frem og tilbake for å justere motivet. Flytter vaser på et stilleben noen centimeter nærmere hverandre, skyver en stol litt lenger ut fra bordet.

Grini har tre hovedråd til deg som vil lykkes med interiørfoto: Rydd, slå av taklyset og bruk dagslys i stedet, og bøy i knærne.

– Jobb nummer én er å rydde. Det er naturlig med mange ting i et hjem, men det er viktig å få luft mellom tingene. Tingene skal stå slik at det blir en ro og balanse i bildet, sier hun.

Grini er også vant å flytte rundt på eller gruppere ting i ulike materialer og størrelser for å lage en komposisjon og for å få balanse i bildet. Noen ganger tilfører hun noe - gjerne noe som gjenspeiler årstiden, eller noe organisk.

– Det er veldig fresht å ha grønt i bildene, da blir det mer levende med en gang, mener hun.

Å bøye i knærne fremfor å stå oppreist og vinkle kameraet nedover, er helt essensielt.

– Rette linjer, det er veldig viktig. Da ser det mer proft ut med en gang, tipser hun.

Kontraster og utsnitt

Et annet råd er å sørge for at bildet har kontraster.

– Det kan være mørke elementer i et lyst interiør, eller en stålampe i metall ved siden av tekstilsofaen. Ulike materialer gjør bildet mindre flatt, mener Grini.

Utsnittet ditt kan gjerne være lampen, armlenet og puten. På soverommet kan et bilde tett på, av pute, dyne og nattbord, ofte bli vellykket.

– Du trenger ikke vise alt hele tiden.

Selv er Grini dessuten glad i å ha med en utgang i bildene – det kan være et vindu på den ene siden, eller bitte litt av en døråpning.

– Det blir ikke så trangt hvis du har en «exit». Du er jo ikke i et studio når du er hjemme hos folk.

Hun unngår å ta bilde av TV-en og fjerner personlige ting som familiebilder – men fremhever gjerne andre elementer som forteller noe om de som bor i boligen.

– Boligen vår speiler jo livene våre, det vi gjør og hvem vi er, sier hun.

Fotoråd til egen utleieannonse Rydd. Fjern personlige ting.

Bruk blitz for å ha mest mulig kontroll med lyset.

Hvis du bruker blitz: rett den opp mot taket, og husk at taket må være hvitt (ellers må du bruke en reflektor).

Ta oversiktsbilder som viser rommene.

Bruk vidvinkelobjektiv.

Ikke ha altfor mange farger. Gjerne et par farger som går igjen.

Eventuelle detaljbilder bør helst fortelle noe om leiligheten. Kilde: Guttorm Stilen Johansen

Hele rom mest likt

Elisabeth Heier har en av Norges mest populære interiørblogger, elisabethheier.no, og over 82.000 følgere på Instagramkontoen @elisabeth_heier, der hun jevnlig publiserer interiørbilder.

På Instagram bruker hun for det meste mobiltelefonen (Iphone 7), mens hun bruker et fullformat speilreflekskamera (Canon 5D MKII) – i tillegg til etterbehandling – til bilder på bloggen. Hun bruker et Leica kompaktkamera til reise.

Som interiørfotograf Grini skrur hun av lamper og bruker dagslys, og er bevisst på linjer og komposisjon.

– Øvelse må til, man må lære seg å bruke øynene og tenke komposisjon innenfor ruten som fyller bildet. Du må gjerne prøve deg frem og flytte litt rundt på ting før bildet sitter, sier hun.

Det samme gjelder for Instagram.

– Men der har du bare et lite bilde og ikke tre-fire som jeg gjerne bruker i en bloggpost for å sette stemningen og vise det jeg ønsker. Interiørbildene som viser hele rom, generer flere klikk enn mindre utsnitt, og er mine mest likte.

Hun er bevisst på rekkefølgen på bildene hun publiserer, og på ikke å publisere samme motiv for ofte.

– Jeg veksler mellom større oversiktsbilder av interiør, detaljer og andre motiver jeg synes er inspirerende.

Guttorm Stilen Johansen har jobbet seg gjennom leiligheten på Frogner – han har stort sett tatt oversiktsbilder, sammen med noen få detaljbilder, helst noen som forteller hva slags leilighet dette er.

De friske blomstene på bordet, sammen med det eksklusive syltetøyet og de tykke brødskivene som lå pent dandert og klare til servering, er foreviget.

– Man trenger ikke ta for mange bilder heller. Selv liker jeg i hvert fall ikke å klikke gjennom en hel haug med bilder, sier han.