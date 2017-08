Ni ting du ikke burde oppbevare på loftet ditt

Politimann kjørte i 180 km/t på fritiden for å ta råkjører

– Det er flere ting du bør unngå å langtidslagre på loftet, sier Trond Bøhlerengen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, til Abito.no.

Han forklarer at de færreste moderne boliger, eller boliger med etterisolering, har loft der temperaturen og luftfuktigheten holder seg jevn og god hele året rundt.

Noe som er viktig for at ting laget av organiske materialer, skal tåle tidens tann.

– Som regel vil boligens øverste etasje, de såkalte kalde loftene, ha et klima som varierer veldig fra årstid til årstid, og gå fra varmt og tørt om sommeren til kaldt og fuktig om vinteren, sier han.

Kondens og fukt

Dette gjelder alle nye bygninger og eldre bygg som er etterisolerte mot loftet. For luften som kommer inn på loftet, er som regel uteluft som følger vær og klima utenfor. Og blir det kaldt nok ute, vil også loftet bli kaldt. Da reduseres luftens evne til å holde på fuktighet.

Fukten vil avsettes på nedkjølte overflater på loftet, like gjerne på overflaten av de lagrede gjenstandene som på de øvrige materialoverflatene.

– Det er spesielt ting laget av organiske materialer som tekstil og tre, som er spesielt utsatt for fuktsvingningene, sier seniorforskeren og legger til at fukt også gir risiko for vekst av muggsopp.

Men også temperatursvingninger i kombinasjon med fuktendringer vil bidra til at det kan gå galt, særlig i møbler og limte treprodukter som kryssfinér.

I gamle hus med lite eller ingen isolasjon i loftsbjelkelaget, derimot, er loftet i praksis ganske varmt, og dermed ikke så utsatt for fuktproblemer.

Dette bør du ikke sette på loftet:

Det amerikanske magasinet Good Housekeeping har laget en liste over ting du bør unngå å langtidslagre på loftet:

1. Møbler av tre

Svingninger i luftfuktighet og store endringer i temperatur kan føre til at treet utvider seg og i verste fall sprekker. Møbler som er bygd sammen av kryssfinér, kan også være spesielt utsatt.

– Limet vil i mange tilfeller ikke tåle variasjonene i temperatur og fukt over tid, påpeker Bøhlerengen.

2. Myke leker og gamle bamser

Mus, støvmidd og andre kryp ødelegger myke tekstil-leker dersom de får en sjanse. Så dersom lekene skal oppbevares på loftet, så bør de i hvert fall plasseres i lufttette plastbeholdere.

3. Tepper og filleryer

Tepper og filleryer av ull, silke og andre naturmaterialer kan bli ødelagt av møll, insekter og annet dyreliv som kan ha funnet veien opp og inn på loftet ditt.

4. Gammel teknologi

Gamle TV-er, datamaskiner, VHS-maskiner, spillkonsoller og andre apparater med følsom elektronikk, vil trives dårlig på steder med svært svingende temperatur og luftfuktighet.

5. Gamle klær og tekstiler

De største faremomentene for klær er lys, smuss, fuktighet, møll og overdreven varme. Delikate stoff trenger å puste, derfor anbefaler ikke ekspertene at gamle klær pakkes inn i plast, men heller lagres flatt i en eske, og gjerne innpakket i silkepapir.

– Det er ikke smart å lagre bunader, dresser og fine plagg i rom med store variasjoner i fukt og temperatur, understreker Bøhlerengen.

Klær som skal lagres langsiktig, bør oppbevares på et tørt, mørkt og kjølig sted med jevn temperatur og god luftsirkulasjon – ideelt sett i skap inne i boligen.

6. Lær og skinn

Gamle skinnjakker og andre lærprodukter kan bli ødelagt av vekselen mellom varme og kalde temperaturer. Det kan også gi plaggene en ekkel mugglukt.

7. Fotografier og fotoalbum

Pass på at du lagrer fotografier, negativer og fotoalbum på steder med jevn temperatur og passelig luftfuktighet. De skal heller ikke oppbevares på steder med direkte sollys, det kan gjøre dem blasse og stygge.

8. Bøker

Sølvkre, for eksempel, trives på fuktige steder og elsker å tygge på ting laget av stivelsesstoffer, som bøker og tapet. Oppbevar derfor bøkene dine i rom der insektene ikke kan ødelegge dem.

9. Papirer og dokumenter

Papir og dokumenter du trenger å spare på, bør ikke oppbevares på loftet. Disse burde heller lagres i et brannsikkert arkivskap eller et annet arkiveringssystem inne i huset.

Dette kan du lagre på loftet

Du lurer kanskje på hva du trygt kan lagre på loftet?

Ifølge Bøhlerengen er en god tommelfingerregel å kun lagre ting som i utgangspunktet tåler å lagres ute, som for eksempel sportsutstyr og ski.

– Men er det ting du er redd for, bør du lagre dem i varme eller innvendige boder som ikke utsettes for uteklimaet, sier han.

Saken er skrevet av Abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsning.