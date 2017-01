Norske Bianca Wessel bor i et «fuglerede» i 28. etasje midt i tykkeste London

Saken oppdateres.

– Vi har alltid benyttet oss av Londons mange kulturtilbud, men det å faktisk bo i et kultursenter er veldig spennende for oss, sier Bianca Wessel (39).

Med et rikt og variert tilbud rett utenfor dørterskelen kan hun kan praktisk talt gå på kino, konsert og utstillinger i tøfler.

Som medlem av The Barbican Centre får familien rabatter på det meste, pluss invitasjoner til vernissasjer og generalprøver.

Familien har alltid vært glad i benytte seg av byens kulturtilbud.

Men med mulighetene de har nå, rett på utsiden, går de på konsert og kino uten å planlegge det i forveien.

– Vi kan sitte ved middagsbordet og så få en sms med tilbud om gratis billetter til en konsert samme kveld. Når konserthallen er fem minutter unna sofaen er det ikke så vanskelig å komme seg ut, og kulturopplevelser midt i en hektisk hverdag er fin måte å slappe av på, sier hun begeistret.

The Barbican Barbican er Londons største eksempel på brutalistisk arkitektur. Bygningene er vernet (Grade II listed). Hele komplekset er tegnet av arkitektene Chamberlin, Powell og Bon og er bygget på land som var bombet under andre verdenskrig. Middelalderkirken St. Giles er en av de få bygningene innenfor komplekset som er bygget før 1963. Kultursenteret sto ferdig i 1982 og ble åpnet av dronning Elisabeth den II. Boligblokkene er kalt Barbican Estate og huser over 4000 innbyggere. Boligkomplekset var bygget mellom 1963 og 1975 og består av 13 terrasseblokker og tre høyblokker. Høyblokkene var Londons høyeste boligtårn frem til de ble forbigått av Pan Peninsula øst i byen som sto ferdig i 2009. Navnet «Barbican» kommer fra det latinske ordet barbecana som beskriver den ytre befestningen av en by eller borg. Kilde: Wikipedia

Nytt nabolag, samme skole

Sammen med mannen Børre (39) og døtrene Beatrice (15) og Amélie (11) flyttet hun inn i en leilighet som ligger i 28-ende etasje i en av Barbicans tre høyblokker sist sommer.

Tidligere bodde familien i en hageleilighet i Hampstead nordvest for Regents Park.

– Beatrice hadde allerede gått på skolen som ligger her i Barbican i tre år, så vi var godt kjent med stedet. Likevel er det stor forandring å bo i en av Londons landsbyaktige områder til et urbant betong-kompleks midt i City.

Nå går begge jentene på den samme skolen som ligger fem minutters gange unna.

Ironisk nok er det her de for første gang har opplevd en helt bilfri skolevei.

Børre kan også gå til jobben sin på fem minutter. Bianca driver bloggen Little Scandinavian og jobber hovedsakelig hjemmefra.

Som mange andre frilansere i området tar hun med seg laptopen og setter seg på biblioteket, eller ved et av de mange arbeidsstasjonene som er plassert rundt i senteret når hun trenger miljøforandring.

– Å være midt i London passer meg perfekt i og med at jeg har møter og eventer over hele byen. Det er litt morsomt at en blogg om skandinavisk natur, design og livsstil blir skrevet fra kanskje den mest urbane delen av London, ler hun.

Her bor Bianca (39), Børre (39), Beatrice (15) og Amélie (11) Wessel er opprinnelig fra Oslo og Sigdal, men bor i Barbican Centre i London. Leiligheten ligger i 28-ende etasje og er på 120 m² Bianca driver den engelskspråklige bloggen Little Scandinavian og Børre jobber innen finans. Beatrice og Amélie går begge på City of London School for Girls.

Hjemmekjær i London

Familien flyttet fra Norge for snart ti år siden og har ingen planer om å flytte tilbake med det første.

– Vi flyttet for å få mer mangfold, og synes fremdeles at London er et spennende sted å leve så vi blir nok her en stund til. Men vi besøker Norge ofte for å treffe slekt og venner og for å nyte den norske naturen.

De store vinduene lar rikelig med dagslys strømme inn i leiligheten.

Utsikten fungerer som et levende kunstverk i konstant forandring.

– Denne leiligheten er som skapt for skandinavisk design, sier Bianca.

Familiens minimalistiske møbler kler leilighetens rette linjer og funksjonelle løsninger. Interiøret er forholdsvis beskjedent og gir god plass til å leve.

– På mange måter føler vi at vårt lille «fuglerede» i 28 etasje i Barbican er en liten skandinavisk oase som vi kan trekke oss tilbake til, fra et ellers hektisk byliv, sier Bianca.

Vakker betongjungel

Barbicans arkitektur og design er inspirert av den franske arkitekten og kunstneren Le Corbusier som engang sa «a house is a machine for living in».

For Bianca var førsteinntrykket både skummelt og lite inviterende. Med tiden har hun fått sans for den brutalistiske arkitekturen.

– Solen som delvis skinner gjennom bygningene og formene på vinduer og altaner er veldige vakre, sier hun.

Selv om Barbican blir omtalt som et av Londons ikoniske bygningskomplekser, og har vunnet mange priser for sin arkitektur har det også blitt kåret til Storbritannias styggeste bygning opptil flere ganger.

– Barbican er både høyt elsket og sterkt hatet. For oss har det vært et lett sted å føle seg hjemme siden det bor og arbeider så mange hyggelige mennesker her. I lobbyen er det alltid en porter på vakt med et smil om munnen og en hyggelig kommentar. På mange måter er det litt som å bo på hotell. Her er flere restauranter og barer, butikk, frisør, bibliotek, kino, hager, tennisbane, en av Londons største drivhus, innsjøer og fossefall. Barbican er et slags utopia som tilbyr et godt og trygt bomiljø midt i «tykkeste» London.