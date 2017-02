Nyboligsalget: - Vi har hatt en veldig god start på året

Saken oppdateres.

Både salg og igangsetting av nye boliger har økt januar 2017. Det viser Boligprodusentenes Forenings boligstatistikk som ble lagt frem tirsdag morgen.

– Vi har veldig god igangsetting fortsatt. Tallene for igangsetting i fjor var veldig lave, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentene.

Det ble igangsatt 42 prosent flere boliger januar 2017 sammenlignet med januar 2016. Økningen er som forventet.

12 prosent flere nyboliger ble solgt sammenlignet med januar i fjor.

– Det er fortsatt et godt salg. Det er bare plusser. Vi har hatt en veldig god start på året, sier Jæger.

Det er leilighetsmarkedet som dominerer salget med 25 prosent økning de siste tolv månedene. Småhus steg 14 prosent og eneboliger én prosent.

Endring i salg og igangsetting siste tolv måneder

Oslo: salg 45 prosent, igangsetting 29 prosent

Akershus: salg én prosent, igangsetting - 21 prosent

Rogaland: salg seks prosent, igangsetting - 12 prosent

Hordaland: salg åtte prosent, igangsetting - 17 prosent

Sør-Trøndelag: salg 39 prosent, igangsetting 73 prosent

Vest-Agder: salg - seks prosent, igangsetting - ni prosent

Sør-Trøndelag skiller seg ut

Sør-Trøndelag trekkes frem med et sterkt salg og høye tall for igangsetting.

Tilbud og etterspørsel nærmer seg hverandre i Oslo, men Jæger mener fremdeles Oslo trenger mange flere boliger.

– Med igangsetting på 42 prosent på landsbasis, kan det påvirke bruktboligprisene i negativ retning ?

– Ja, i Sør-Trøndelag tror jeg det vil påvirke boligmarkedet med utflating av boligpriser etter hvert, sier Jæger.

I Oslo er det en god økning i salg. Jæger hadde håpet Akershus også ville holde seg oppe.

– Når det gjelder Hordaland er markedet rolig for tiden, det har sikkert en sammenheng med konjunkturen med oljen og problemer med å regulere nok tomter. Man kan få et problem med prisutvikling. I Sør-Trøndelag har man regulert mange tomter, og det er masse salg og masse igangsetting. I Vest-Agder sliter de som bygger med at det går sakte i salget, sier Jæger.