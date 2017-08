Nyboligsalget 25 prosent ned fra i fjor

Dette høytrykket sørget for lengste varmebølge på 20 år

Saken oppdateres.

Boligstatistikken for første halvår i 2017 viser at salget ligger 13 prosent under fjoråret, ifølge boligstatistikken fra Boligprodusentenes forening.

– Både salg og igangsetting går ned fra de rekordhøye nivåer vi hadde i andre kvartal 2016. Vi har en nedgang i salget på 25 prosent fra andre kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes forening. Tallene ble lagt frem tirsdag formiddag.

Det ble igangsatt 13 prosent færre boliger andre kvartal 2017 enn samme tid i fjor. Så langt i år ligger salget 13 prosent under fjoråret, mens igangsettingen ligger seks prosent over fjoråret.

Salg av småhus skiller seg ut

På den andre siden har salget av småhus gått opp 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Leiligheter har gått ned 25 prosent og eneboliger ti prosent.

Igangsetting av leiligheter og småhus økte med henholdsvis 11 og 23 prosent første halvår, mens igangsetting av eneboliger gikk ned med 12 prosent.

Store geografiske forskjeller

Sør-Trøndelag har hatt høyest igangsetting og sterkt salg. Det samme gjelder ikke for Oslo der byggingen øker, mens salget synker. Samtidig er Oslo i balanse etter den voldsomme salgsutviklingen i fjor, mener Jæger.

I Rogaland ligger igangsettingen relativt flatt, mens salget er veldig bra, ifølge Jæger. I Vest-Agder faller fremdeles salget, mens igangsettingen tar seg litt opp. Balansen er bedre i Hordaland, der både igangsettingen og salget øker.

Møre og Romsdal ligger jevnt med landsgjennomsnittet med tanke på salg og igangsetting. Det har vært litt lavere igangsetting de siste tre kvartalene, men de har bygget noe mer enn boligbehovet.

Mens i Troms er salget høyere enn gjennomsnittet i landet og igangsettingen god. Samtidig ligger Troms langt bak når det gjelder igangsetting i forhold til boligbehov, ifølge Jæger.

Tredje måned med negativ utvikling

Boligprisene for bruktboliger i juli sank med 1,2 prosent nominelt, korrigert for sesongvariasjoner var de «kun» 0,2 prosent ned. Boligprisene hadde en negativ utvikling i hele landet. Det viste statistikken fra Eiendom Norge, Finn og Eiendomsverdi som ble lagt frem forrige uke.

– Juli-fallet er ikke unormalt. Men det er den tredje måneden på rad med negativ utvikling. Vi må tilbake til 2008 for en svakere utvikling på året, uttalte Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Den sterkeste utviklingen så man i Moss i juli, på - 0,3 prosent. Den svakeste så man i Oslo og Bærum med nedgang på 2,8 prosent. Prisene har falt 7,1 prosent i Oslo siden april.