Nyboligtall – her var salget sterkere enn på lenge

Saken oppdateres.

Det ble solgt 4000 flere nye boliger i 2016 enn i 2015 og 8800 flere enn i 2014. Det viser rapporten ECON Nye boliger fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

Oslo og Østlandet skilte seg positivt ut de siste to månedene. Salget har vært spesielt høyt på Østlandet. Her utgjør de solgte boligene siden midten av oktober 40 prosent av boligene som har vært til salgs. Oslo har hatt en salgstakt på hele 61 prosent i perioden. Sørlandets salgstakt lå lavest på tolv prosent, mens salgstakten i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var på henholdsvis 22, 18 og 16 prosent.

Tallene for Boligprodusentene viste det beste novembersalget noensinne .

Høyeste kvadratmeterpris var i Oslo, 73.000 kroner. I Bergen, Kristiansand, Tromsø, Trondheim og Stavanger og Sandnes var kvadratmeterprisen på henholdsvis 53.000 kroner, 47.500 kroner, 53.100 kroner, 53.800 kroner og 49.600 kroner.

Nyboligsalget på Østlandet er av en helt annen dimensjon enn de andre regionene, ifølge Fredrik Bakkemo Kostøl, samfunnsøkonom i Samfunnsøkonomisk analyse.

– Salgsutviklingen på Østlandet er viktig for de nasjonale tallene. Salget de siste to månedene er det høyeste vi har registrert for tilsvarende tomånedersperiode noensinne, og det nest høyeste salget vi har registrert uavhengig av hvilken periode man betrakter, sier Kostøl til oss.

Bedring på Vestlandet?

Salget har vært sterkere enn 2014 og 2015 for hele landet. På Vestlandet har Samfunnsøkonomisk analyse lenge sett en todeling av nyboligmarkedet – salget har vært bra i Bergen og dårlig i Stavanger.

De siste to månedene er det imidlertid registrert en bedring i Stavanger.

– Vi ser ikke lenger samme skille mellom de to byene. Når det gjelder Midt-Norge er regionen dominert av Trondheim. Det er solgt flere boliger i regionen enn tidligere år. Særlig salget i Trondheim trekker statistikken opp, der har vi registrert et godt salg lenge, sier Kostøl.

På Sørlandet har salget vært labert lenge hvis man sammenligner med de øvrige landsdelene, ifølge Kostøl, men salget den siste tomånedersperioden er ikke oppsiktsvekkende lavt. Forrige periode gikk salget litt opp i regionen, men så kom korreksjonen og et helt normalt salg.

– Men salget i Kristiansand var ikke spesielt godt, 14 prosent av boligene ute for salg ble solgt, sier Kostøl.

Vil strengere egenkapitalkrav påvirke?

1. januar 2017 blir den nye boliglånsforskriften innført. Blant annet økes egenkapitalkravet til 40 prosent for kjøp av sekundærbolig i Oslo.

– Tror dere boliglånsforskriften vil påvirke salget av nyboliger?

– Vi vet at mange av nyboligene som selges kjøpes som sekundærboliger. Sånn sett kan det være et tiltak som sikrer at flere kan eie sin egen bolig i Oslo. Men hvem er investorene som kjøper sekundærbolig i Oslo? Det er ikke sikkert de får utfordringer med å stille nok egenkapital. Min spådom er at det ikke får kjempeutslag, sier Kostøl.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris og andel solgt i prosjektene:

(Tallene er for de to siste månedene)

Østlandet (Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Hedmark og Oppland): 52.800 kroner og 77 prosent solgt

Vestlandet (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane): 45.100 kroner og 67 prosent solgt

Sørlandet (Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark): 39.900 kroner og 63 prosent solgt

Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark): 47.200 kroner og 70 prosent solgt

Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag): 43.100 kroner og 67 prosent solgt

Norge totalt: 48.300 kroner og 71 prosent solgt

Antall solgte boliger fra oktober til desember, salgstakt 2:

(Salgstakt 2: Nyboligsalget siste to måneder i prosent av antall til salgs, som er antallet usolgte for to måneder siden pluss antallet nye boliger lagt ut for salg siden da)