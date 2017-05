Pass på at du ikke tar med deg brunskogsnegler fra butikken

Så mye hytte får du for under en halv million kroner

På bildet i toppen ser man en brunskogsnegl i en blomsterpotte. Sneglen er mest sannsynlig blitt med planten fra hagesenteret.

– Sneglene sniker seg ganske enkelt med planter som transporteres, fordi alle plantepotter har dreneringshull i bunnen, for å slippe ut overflødig vann. Hullene kan se små ut, men snegler trenger ikke noen stor åpning, de er ganske myke og presser seg inn, sier Erling Fløistad, kommunikasjonsrådgiver i NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi).

Brunskogsneglen, også kalt brunsnegl og iberiasnegl, er en plage for hageeiere . De formerer seg i voldsomt tempo og favorittmaten er det du dyrker. Det krever en voldsom innsats med plukking av snegler for å bli kvitt dem.

Pottene vil være perfekte skjulesteder hvor sneglene kan krype inn og gjemme seg før solen står opp om morgenen. Når plantene flyttes blir sneglene med.

– Hagesentrene bør være på konstant utkikk etter snegler blant pottene, fordi sentrene kjøper planter fra ulike steder. Dette er en del av kvalitetskontrollen, sier Fløistad.

Sjekk pottene etter plantekjøp

Rundt år 2000 var det helt vanlig å få kjøpt snegler på mange hagesentre, mener Fløistad, men nå er det ikke like vanlig å få med blindpassasjerer.

– Det vil imidlertid alltid være en risiko for at snegler følger med, så jeg anbefaler alle som kjøper planter å ta av pottene, for en rask sneglesjekk, samme dagen som plantene er kjøpt. Når plantene står stille på et nytt sted over natten, vil sneglene krype frem fra skjulestedet sitt på jakt etter mat når solen går ned, sier Fløistad.

Det er slik brunskogsnegler spres, med transport av planter, ifølge Fløistad. Men spredningen har ikke bare skjedd via hagesentre.

Fikk tilbake pengene

Kvinnen som fikk med seg brunskogsneglen på bildet over, dro tilbake til det aktuelle hagesenteret og fikk tilbake pengene.

Hun la ut bildet av sneglen i en hagegruppe på Facebook. Flere andre skrev at de hadde fått med seg snegler fra forskjellige hagesentre. Mange av dem hadde begynt å sjekke plantene og potten før de plantet i hagen.

«Ble veldig sint fordi jeg bruker mye tid og krefter på å holde hagen sneglefri.»

Grus mellom plantene

Hilde Poppe, gartner for Plantasjen, sier man aldri kan garantere hundre prosent at plantene inneholder brunskogsnegl. Produsentene har gode rutiner, men noen av plantene dyrkes på friland.

– Vi har et ansvar for at alle interne rutiner er på plass. Det er for eksempel grusganger rundt hagesenteret, for sneglene går sjelden over grus. Vi sjekker alle plantene om morgenen og ved mottak av varer. Vi vil ikke at snegler skal spres. Men det kan for eksempel komme egg med fugler, plantene er stort sett ikke helt isolert fra omverdenen, sier Poppe.

Det skader ikke å sjekke plantene før man setter dem i jorden, mener Poppe. Men hun påpeker at for eksempel snegleegg er veldig små. Det er dessuten lett å forveksle dem med langtidsgjødsel.

Snegleegg? Ikke akkurat nå

Poppe har opplevd at kunder har kommet tilbake med planter med «snegleegg», som viser seg å være gjødselkorn. Det er litt forskjell på fargen, eggene er mer glassaktige og glatte. Gjødselen smuldrer opp om du klemmer til, det gjør ikke egget.

Fløistad i Nibio påpeker at man ikke finner levende egg av brunskogsneglen på denne tiden av året.

– Om man finner noe som ligner på snegleegg i plantepotter nå, er det mest sannsynlig gjødselkorn, de kan ha samme størrelse og farge som snegleegg, men ligger ikke klumpvis som eggene, sier Fløistad.

