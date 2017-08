Pusset opp sveitservilla: – Det var et sant mareritt, men nå elsker vi det

Bekymret for selvmordsmeldinger på mobilappen Jodel

Saken oppdateres.

Nå stortrives Bernadeta Mruk og familien i en sjelfull sveitservilla i Tveit i Kristiansand, men veien dit var både lang og kronglete.

– Vi var helt knust. Rett og slett knust. Men så bestemte vi oss for å se fremover og aldri tilbake, og gjøre det som måtte til, sier Mruk.

44-åringen smiler mens hun serverer kaffe og forteller at det er enklere å snakke om den store restaureringsjobben nå som den er kommet litt på avstand.

Men hun legger ikke skjul på at det var et sant mareritt da overraskelsene bokstavelig talt ramlet i hodet på dem.

Og dersom hun og ektemannen Arek Mruk hadde hatt den minste peiling på hva som ventet dem, hadde de styrt unna.

– I dag kan vi være glade for at vi ikke visste hva som ventet, for da hadde vi gitt opp før vi hadde begynt. Men når man står midt oppi det, har man jo ikke noe valg.

Fra Polen til Norge

Ekteparet er fra Polen, men etter å ha jobbet tre sesonger på rad som jordbærplukkere i Norge, ble de så glade i landet at de ønsket å bruke mer tid her.

Bernadeta Mruk fikk jobb i et fergeselskap og jobbet to uker til sjøs og var to uker hjemme i Polen. Mannen hennes fikk også jobb i Norge, og etter beste evne forsøkte de å kombinere jobbene i Norge med familielivet i Polen.

– Vi holdt på sånn noen år, og barna bodde hos besteforeldrene sine i de periodene hverken mannen min eller jeg var hjemme i Polen. Men det var ikke ideelt, og for åtte år siden valgte vi å flytte til Norge.

Etter noen år på leiemarkedet, fikk familien for tre år siden anledning til å kjøpe en 100 år gammel sveitservilla.

Den var preget av dårlig vedlikehold, men familien gjøv løs med pågangsmot og iver.

For at barna, som nå er 12, 18 og 19 år, skulle få sine private tilholdssteder mens resten av huset sto på oppussingshodet, ble deres rom pusset opp først. Så startet problemene.

Akkurat da disse rommene var ferdig oppusset og resten av huset sto for tur, kom det et skikkelig regnværsskyll. Vannet fosset gjennom taket og rett ned i barnerommene.

– Da gråt jeg. Det var et mareritt og vi var helt knust. Takstmannen ba oss stoppe oppussingen og vi måtte dekke hele taket med presenning. Så kom vinteren og oppussingen måtte stå på vent til neste vår, og det eneste oppholdsrommet vi hadde var i det gamle kjøkkenet, minnes trebarnsmoren.

Lite å bevare

I dag ser villaen ut som en forfrisket utgave av det originale, for paret var fast bestemt på å renovere i tidsriktig stil.

Men samtidig gjorde vannlekkasjer, skader og råte at det omtrent bare var furugulvet i kjøkkenet og spisestuen som kunne bevares.

– Vi måtte rive omtrent alle vegger og bygge opp på ny. Veggene var dekket med mdf-plater og lag på lag med tapet. De originale furugulvene var dekket med flere lag tepper og hadde store hullemerker, men heldigvis fikk vi reddet deler av gulvet. Det originale er jo alltid finest.

Vinduene er spesialbestilt for å kle den gamle sveitservillaen, og på veggene er det satt opp ny panel i gammel stil. Også taket er oppgradert.

44-åringen rister på hodet når hun minnes hvordan hele familien brettet opp ermene for å gjøre huset om til et godt hjem.

– Eldste sønnen vår og min mann har gjort en enorm jobb, og min onkel og fetter kom fra Polen og var her i tre omganger for å hjelpe.

Paret har også gjort om på romløsningen, og byttet plass på stue og kjøkken, for å få kjøkkenet inn i den lyseste delen av huset. Og de har kun leid inn faghjelp der det har vært påkrevd eller helt nødvendig.

– Alt ble selvsagt mye dyrere enn vi hadde planlagt, så vi måtte gjøre så mye som mulig selv.

Og det de ikke kunne fra før, har de lært seg.

– Jeg vet ikke om det ligger i genene våre, men vi er vant til å jobbe hardt og mye, og hvis det er noe vi ikke kan, er det som regel raskt å søke det opp på Youtube, ler Mruk.

Lyst interiør

Veggene er stort sett lysmalte og foruten de originale furugulvene, som er lysbeisede, har de valgt laminatgulv i rustikk stil i andre rom.

Kjøkkenet er en rimelig Ikea-modell, men det er piffet opp med kraftige benkeplater i eik og krystallhåndtak kjøpt i Polen.

– Jeg har alltid vært opptatt av interiør og ser raskt for meg potensialet og vet hva jeg liker. Jeg er ikke så glad i å bruke sterke farger og liker rolige farger og naturmaterialer, men det er samtidig fint med noe ekstra, som for eksempel detaljer i krystall.

På badet har familien valgt en løsning Mruk sier er mer vanlig i Polen enn i Norge, nemlig nedsenket badekar.

– Det er kjeller under huset, så dermed hadde vi muligheten til å senke badekaret ned. Her er det deilig å slappe av innimellom, smiler hun.

Etter tre strevsomme år, begynner familien å se en ende på oppussingsprosjektet.

Utvendig venter riktignok noen terrasser og andre småting som ikke er ferdig, men det er likevel tid for å senke skuldrene litt.

– Det er nesten uvirkelig at vi har klart å komme så langt, og hele familien stortrives. Dessuten er Tveit en fantastisk plass å bo, og naboene og folk i området er veldig hyggelige og sier at de setter pris på det vi har gjort med huset. Det som startet trått, har heldigvis fått en lykkelig slutt, avslutter Bernadeta Mruk.