Reglene strammes inn for Airbnb verden rundt

Saken oppdateres.

Bjørkeng kjøpte leiligheten sin i Oslo tidligere i år, og pusset den grundig opp.

Kjøkkenet ble flyttet, slik at hun fikk åpen løsning mot stuen.

– Det ble litt dyrere enn jeg hadde tenkt, konstaterer hun.

For å dekke noen av oppussingskostnadene la hun ut den innbydende leiligheten på Airbnb. Nå har hun hatt besøk fra Singapore, London og Frankrike.

– Jeg tenker jo at de fleste mennesker er ålreite, og turister er jo nesten ikke i leiligheten, de vil ut og se byen, sier hun.

Husreglene er klare: ikke noe festing, ikke røyking inne.

Bjørkeng viser frem en side på Airbnb der hun har full oversikt over inntektene, foreløpig på langt under 20.000 kroner.

– Her ser man inntektene man må melde til Skatteetaten, sier hun.

Den oversikten er det imidlertid bare privatpersoner selv som har. Nå mener mange at Airbnb bør gi større innsyn.

Skatteregler: Hvis du bruker minst halvparten av boligen du eier selv, beregnet etter utleieverdi, er det skattefritt å leie ut resten.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av egen bolig, men for under 20.000 kroner i året, er det også skattefritt.

Hvis du leier ut mer enn halvparten av egen bolig for over 20.000 kroner i året, er samtlige leieinntekter for hele året skattepliktige.

Utleie av sekundærbolig er skattepliktig fra første krone. (Kilde: Skatteetaten)

Flere byer strammer inn

I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig.

I Berlin har det siden 1. mai ifjor vært forbudt å leie ut mer enn halvparten av leiligheten på Airbnb uten tillatelse fra myndighetene.

Bryter du loven, risikerer du en bot på 100.000 euro. Myndighetene frykter at Airbnb skal drive leieprisene oppover, og har opprettet en nettside der innbyggere kan tipse anonymt om overtredelser.

I Paris må personer som ønsker å leie ut lenger enn fire måneder, eller som vil leie ut hele leiligheten, søke om tillatelse.

Brudd på reglene kan gi bot på 25.000 euro. I samme by må dessuten brukerne betale en turistskatt på 83 cent pr. overnatting.

I Barcelona leies omtrent 40 prosent av byens 16.000 ferieleiligheter ut ulovlig, ifølge myndighetene, som har uttalt at de vil bøtelegge Airbnb med 60.000 euro, en bot som skal tidoble seg hvis selskapet nekter å regulere utleien.

Også i New York leier mange av vertene ut leilighetene ulovlig. Det er nemlig ikke lov til å leie ut hele leiligheter i mindre enn 30 dager (når du ikke bor der selv).

Nylig innførte myndighetene bøter for overtredelsene på opp til 7500 dollar. I San Francisco har selskapet gått med på å kreve at utleierne registrerer seg overfor myndighetene, og å ha et tak på hvor mange som kan være registrert.

Det hører med til historien at Airbnb har gått til rettssak mot innstramminger i både San Francisco og Santa Monica (i California), i tillegg til i New York.

Vi har over lengre tid forsøkt å få en kommentar fra Airbnb på denne saken, uten hell.

– Verdens største hotellkjede

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, er blant dem som mener Airbnb må tøyles.

– Airbnb er blitt verdens største hotellkjede, uten at noen kjenner til skatteinntektene. Man risikerer at enkelte norske hotell, som betaler skatt og har ansatte, bukker under mot en aktør som tjener store penger, mener direktøren.

Airbnb har tredoblet verdien sin på to år, og er nå verdsatt til 30 milliarder dollar. Ifølge data innsamlet av Tom Slee, forfatter av «What's Yours Is Mine», en kritisk bok om delingsøkonomien, tilhører 27 prosent av Airbnb-utleieleilighetene i New York folk som eier flere leiligheter.

Også i Paris, London, Roma, Barcelona og Los Angeles er andelen utleiere med flere leiligheter betydelig, mener forfatteren.

Ifølge Devold krever kinesiske myndigheter nå tilgang til informasjon om Airbnb-brukerne.

Hun ønsker seg et lignende krav i Norge og Europa, og at Airbnb skal rapportere til Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk , i tillegg til å oppgi volum på utleievirksomheten.

– Norske myndigheter må pålegge rapportering, mener hun.

Ser lyst på delingsøkonomi

Skattedirektør Hans Christian Holte vil ikke lage spesialordninger for Airbnb og andre selskaper som går under den såkalte delingsøkonomien.

– Jeg ser lyst på at denne type selskaper kan bli en del av den generelle økonomien. Med digitale plattformer er det mulig å lage enkle løsninger som er lett sporbare, sier han.

Imidlertid ønsker også han at Airbnb bidrar mer med innrapportering av den økonomiske aktiviteten som skjer på plattformen.

– Enten ved at selskapet gjør det selv, eller ved at de tilrettelegger mer slik at brukerne gjør det, sier han.

Dét er et hovedinnspill Skatteetaten kommer til å gi det regjeringsutnevnte Delingsøkonomiutvalget, som skal vurdere muligheter og utfordringer med fremveksten av delingsøkonomien. Airbnb er et av flere selskaper som er under lupen.

Forskjellen på borettslag og sameier Det er forskjell på sameier, der du har fri adgang til å leie ut – såfremt utleien ikke kan kategoriseres som næringsvirksomhet – og borettslag, der adgangen til utleie er begrenset i borettslagsloven. – Også i borettslag står du fritt til såkalt hybelutleie, der du leier ut en innredet hybel, et rom eller en sofa. Da trenger du ikke søke styret om godkjenning, forteller advokat Terje Sjøvold, juridisk leder i OBOS. Det er en forutsetning at utleien ikke i urimelig grad er til sjenanse for andre beboere i borettslaget. Og hvis du skal leie ut hele boligen, skal du egentlig ha godkjenning fra styret, som har inntil én måned på å svare. – Det blir et problem for Airbnb-utleie, der leiligheter må gjøres tilgjengelig fort, konstaterer Sjøvold, som mener at eiers rådighet over boligen likevel gjør det mulig å leie ut også hele leiligheten i kortere tidsrom og i et begrenset omfang. – Du må jo kunne låne ut boligen til venner og tante fra Ørsta, sier Sjøvold. At den som leier betaler, er ikke avgjørende, mener han, og påpeker samtidig at grensene ikke er helt klare. Borettslaget kan på sin side trolig ikke totalforby all utleie av hele boligen. Sjøvold mener det er et skjønnsmessig spørsmål hvor ofte det er tillatt å leie ut borettslagsleiligheter. – En gang iblant er trolig innenfor slingringsmonnet, mener han. Kommunal- og moderniseringsdepartementet slo i desember 2015 fast at å kjøpe en borettslagsleilighet beregnet for utleie gjennom Airbnb, fort kan anses som næringsvirksomhet, som krever særskilt samtykke. Akkurat når utleie blir næring, er heller ikke helt klart. – Der begynner vi å nærme oss de hvite flekkene på kartet. Vi mangler rettspraksis og må vente til vi får noen rettssaker på temaet, sier advokaten.

– Vi følger med på det som skjer av reguleringer i naboland, i EU og i USA, sier professor i økonomi, Tommy Staahl Gabrielsen, leder for utvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2017.

For én overnatting får Ina Helene Bjørkeng 600 kroner, pluss 200 kroner i rengjøringsgebyr. Hun har også pleid å kjøpe inn frokostvarer til gjestene.

Som regel også en flaske vin – og en liten sjokolade på de danderte håndklærne.

– Jeg synes det er hyggelig. Men det lønner seg jo nesten ikke, hvis jeg skal fortsette slik, sier hun og ler.