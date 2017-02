Så ofte bør du vaske tak og vegger i huset

Saken oppdateres.

Vasking kan være kjedelig. Noen huseiere velger ofte den sjeldne storrengjøringen istedenfor den jevnlige rengjøringen.

Men har du noen gang vasket taket og veggene i leiligheten eller huset ditt? Det bør du gjøre oftere enn du tror.

Line Mercedes Åramnes, som er leder i kvalitet og opplæring i vaskeselskapet Citymaid, mener du bør vaske tak og vegger minst én gang i løpet av et år.

– I en leilighet i sentrum med mye trafikk kan det være lurt å vaske tak og vegger en gang hver sjette måned, mens i en annen bolig kan en gang i året være nok. Flekkfjerning av vegger er noe alle har behov for, og vi anbefaler å ta dette jevnlig, sier hun.

Åramnes sier det vil bygge seg store mengder smuss som ikke er bra for helsen hvis man ikke vasker ofte nok.

– Normal skitt er ikke farlig for oss, men bygger det seg opp store mengder vil vi få et dårligere inneklima.

Var du klar over dette:

Tiltak som kan redusere hyppigheten av storrengjøringen Gode matter i inngangspartier og ved terrassedører reduserer smusset du drar med deg inn. Dette er tiltak som kan være med på å redusere den nødvendige hyppigheten av storrengjøringen. Det er bedre å ha en jevnlig rengjøring istedenfor den sjeldne store. Hvis du bruker mye stearinlys, kan du få et bedre inneklima ved å bruke lyseslukker enn ved å blåse dem ut. Du kan minimere bruken av såpe og vann og innføre gode daglige rutiner på vask. Kilde: Line Mercedes og Kai Gustavsen

Kan være skadelig å være i et miljø med mye støv

Nå som vi går mot lysere tider, kan man oppleve at skitne flekker synes bedre. Åramnes sier at støv og pollen binder seg til tak og vegger.

– Boligene i dag har ofte god ventilasjon og sirkulering i luften. Dette er bra for inneklimaet vårt, og gir oss god helse. Støv, pollen og lett smuss sirkulerer i luften og binder seg til vegger og tak. Ofte ser man ikke dette så godt i mørketiden, men når solen kommer frem, ser man dette støvet bedre, forteller hun.

Spesialrådgiver i Bygg og Facility Consult AS, Lena Furuberg, utfører støvkontrollmålinger i alle typer bygg. Hun mener man bør vaske tak og vegger når det er synlig skittent.

– Det kan være lurt å rengjøre vegger og tak etter fyringssesongen. Man bør rengjøre tak og vegger når de er synlig tilsmusset. Dette kan vise seg i form av støv, sier Furuberg.

Mye støv i et miljø kan være skadelig, sier spesialrådgiveren.

– Dette kan gi deg innemiljøplager som rennende øyne og tett nese. En del virus kan også spres igjennom støv i luften.

Viktig med et godt inneklima

Et dårlig inneklima kan føre til konsentrasjonsvansker, hodepine, tette luftveier og øyne forteller kommuneoverlegen i Bergen, Finn Markussen.

Når vasket du tak og vegger sist i din leilighet? Svar i pollen under!

Kai Gustavsen i Astma- og allergiforbundet, sier ulike personer reagerer ulikt på hvor mye støv og skitt man har i en leilighet.

– Noen mennesker reagerer helsemessig raskt på støv og skitt. Jeg har opplevd at noen ikke kan fyre i ovnen før den er støvsuget godt utvendig for gammelt støv. Hvis du bor ved en trafikkert vei, og det er utettheter mellom vindu og karm, kan det fort komme mye veistøv inn i boligen. Dette er partikler som ikke er bra for inneklima eller helsen vår, forteller han.

Skal du vaske og trenger gode råd:

Det er ikke noe fasit på hvor ofte man bør vaske tak og vegger, mener Gustavsen. Bruk øyne og sanser.

– Hvis du røyker inne eller har en peis eller ovn med dårlig trekk som slipper røyk til inneklima, vil dette bidra til flere partikler og dårlig inneklima. For egen trivsel er det viktig å fjerne søl og flekker med en gang slik at boligen blir lett å holde ren. Det er veldig viktig med et godt inneklima . Jeg opplever at boliger er blitt renere inne nå enn før da bevisstheten på dette området har økt, sier han.

Dette trenger du når du skal vaske tak og vegger

– Tørr mikrofibermopp, med moppeskaft. Flekker tar man bort med en fuktig mikrofiberklut, tipser Furuberg.

– Dersom taket har mye fet smuss må man benytte en svak alkalisk kjemi. Alkalisk kjemi er pH-verdi som er fra 7.5 til 14. Det er da viktig at man kontrollerer at malingen ikke tar skade. Det er ikke alle malingstyper som tåler like mye renhold. Dersom man benytter alkalisk kjemi, er det også viktig at man benytter en ren klut eller mopp i etterkant for å fjerne rester etter kjemi, sier hun.