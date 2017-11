Samboerkontrakt: Hva skal den inneholde? Hvorfor bør man ha det?

Slipper julelåt og starter kronerulling: - Noen ser fram til å se nissen fordi det betyr at de har overlevd et år til

Fem spørsmål om samboerkontrakt.

Eksperten: Silje Sandmæl

Jobber som: Forbrukerøkonom i DNB

Utdanning: Finans og markedsføring fra University of San Francisco

1. Hva er de viktigste grunnene til å ha samboerkontrakt?

– En samboerkontrakt sørger for en rettferdig fordeling ved et brudd, i tillegg kan den være et prevensjonsmiddel for irritasjoner. Det er mange økonomiske feller å gå i når man flytter sammen. Manglende oversikt og dokumentasjon, samt skjevheter i eierforholdet av boligen tror jeg er roten til mange krangler.

2. Hva bør en samboerkontrakt inneholde?

– Eierandel i bolig og fritidseiendom, verdigjenstander og arv. Nye ting som anskaffes, verdiutvikling for eiendom, påkostning og så videre. Det er viktig å avklare hvem som er ansvarlig for hvor stor del av boliggjelden og annen gjeld. Er du hjemmeværende eller jobber redusert, bør du sørge for å få kompensasjon. Dette er ting som bør inn i samboerkontrakten. Husk at du blir liggende etter når det gjelder pensjonsopptjening.

Sandmæl påpeker viktigheten av å sette opp klare regler for hva som skjer når noen dør. Skal en av partene kunne sitte i uskiftet bo?

– Det viktigste er å få ned på papiret hvem som eier hva og å avklare hvordan fordelingen blir ved et brudd, mener hun. Avtalen bør oppdateres en gang i året. En samboeravtale har ingen formelle krav, men i praksis må den opprettes skriftlig og underskrives av begge parter. Det kan også være lurt å lage tre kopier, en til hver av samboerne og en til en tredjeperson begge stoler på.

3. Er det ikke litt ubehagelig å be kjæresten skrive under på noe sånt? Man har det jo så fint nå?

– I stedet for å lage en demper for romantikken, vil jeg si at den kan være bidra til at romantikken blomstrer. Mange vegrer seg for å ta opp temaet samboerkontrakt fordi det kan virke som et tegn på å avslutte et forhold, men jeg tenker at det for mange kan bli en ny begynnelse. Jeg vil ikke anbefale å leve i et papirløst forhold.

– Halvparten av alle par krangler av og til om penger, ifølge en undersøkelse av Ipsos for DNB. Det er mange irritasjoner som kunne vært unngått hvis man bare sørger for en rettferdig parøkonomi fra dag én. Penger er ofte et tema vi ikke snakker om, for vi vil ikke virke gniene eller uvitende. Men, penger kan få frem det verste i oss.

4. Man eier eller leier en bolig sammen. Bør man bestemme hvem som får beholde/kjøpe leiligheten om det blir slutt?

– Dette kan være vanskelig å bestemme i forkant. Hvis boligen har steget mye i verdi kan det hende at ingen har råd til å betale ut den andre. Eller at kun den ene har den muligheten.

5. Man er kanskje samboere, men ikke gift. Bør man vurdere å skrive testamente også?

– Testament og livsforsikring er også viktig, særlig hvis dere kjøper en bolig sammen og ønsker at den andre skal sitte igjen med boligen hvis noe skulle skje. Pass på så du ikke må kjøpe ut svigers. Samboere uten felles barn, eller som venter felles barn, arver nemlig ingenting av hverandre uten testament. Samboere med felles barn har en begrenset arverett på maks 4G. Er du gift uten barn arver du kun halvparten, min 6 G. (G=grunnbeløpet i folketrygden og er p.t. på 93.634 kr.)