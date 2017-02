Selvsveiset interiør: – Jeg liker å lage plassbygde ting – de lages bare én gang

Saken oppdateres.

I stua hjemme hos Sverre Søndervik Sæther løper en benk i eik og stål fra den ene veggen til den andre.

Ved spisebordet fungerer benken som sittebenk. I den andre enden som nederste del av en egendesignet bokhylle.

Ved peisovnen har han skrudd opp en vedhylle i stål.

I gangen har en upraktisk vinkel på veggen fått en praktisk skohylle i samme fasong.

Mens spisebordet på kjøkkenet har fått nytt understell, sveiset i stål.

– Jeg liker å lage plassbygde ting – de lages bare én gang. Lager jeg et spisebord for eksempel, kan jo det lages flere ganger, sier Søndervik Sæther.

Han jobber til daglig på verkstedet Bolt, som har spesialisert seg på metallprodukter.

I tillegg har han sitt eget firma, Makrell produktdesign, hvor han lager skreddersydde interiørløsninger i stål og ulike typer tre.

Interessen for metallarbeid fikk han allerede som student.

– Jeg og en annen i klassen ville gjerne lære mer om å jobbe med metall, og lagde en stor hylle i stål og bjørk for sykkelbutikken Dapper. Siden lagde vi også hele interiøret til sykkelverkstedet Krankenhaus, sier han.

Han var ferdig utdannet produktdesigner fra Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014, og har siden i hovedsak jobbet med interiørløsninger i metall.

Sveis på bestilling

Skal man bestille et skreddersydd møbel i metall, avhenger prisen av både material- og tidsbruken.

– For stål betaler man pr. kilo, så hyllen jeg har laget i stua for eksempel, koster ikke all verden i materialer. Men tid tar det jo, sier Søndervik Sæther.

– Mitt inntrykk er at mange ønsker spesialtilpassede møbler. Men ikke alle skjønner at det koster – enkelte mister interessen når de får høre prisen, sier han.

Av produkter han har laget på bestilling, har særlig spisebord vært populære, men han har også laget en del hylleløsninger.

Hjemme er interiøret en blanding av egen design, arvegods og møbler kjøpt på loppemarkeder eller Finn.no.

– Jeg har mange ideer til ting jeg ønsker å lage, men jeg må balansere med ting jeg tjener penger på, sier han.

For å få på plass en pyntehylle på kjøkkenet måtte han til slutt nøye seg med en ferdigprodusert.

– Jeg hadde tenkt å lage hyllen selv. Men det skjedde aldri, så til slutt måtte jeg bare kjøpe den, sier han.

Sveising som hobby

Sverre Søndervik Sæther er ikke alene om å ha sveiset sine egne møbler.

Da Kaja Martine Gustavson og Marco Meneghin flyttet inn i ny leilighet for noen år siden, investerte de like godt i en sveisemaskin.

– Vi lette lenge etter møbler, men det var vanskelig å finne noen som passet akkurat. Til slutt fant vi ut at vi like godt kunne kjøpe det utstyret vi trengte og lage møblene selv, forteller Gustavson.

Hun er utdannet som grafisk designer og art director, mens samboeren er rørlegger og mekaniker.

Hun endte dermed opp med å designe møblene, mens han tok jobben som håndverker.

Resultatet ble såpass vellykket at også venner og familie begynte å bestille møbler laget ved hjelp av parets sveisemaskin.

I dag bruker de mye av fritiden på å lage møbler på oppdrag fra andre gjennom firmaet Gusmen.

– Møblene er hovedsakelig i stål, kombinert med betong, glass eller tre. Alt spesiallages etter kundenes mål og ønsker, forteller hun. På nettsiden har de bilder av møbler de har laget, slik at kundene kan få inspirasjon, men mulighetene er langt flere.

– Mange som kommer til oss, har sett noe de liker på for eksempel Pinterest, og så prøver vi å finne en løsning. Det meste er mulig å få til, sier hun.

Foreløpig har de solgt mest av spisebord og sofabord i betong og stål.

– Håndlagde møbler har selvfølgelig en viss pris, men til gjengjeld får du noe unikt. I tillegg er de robuste, møblene våre kan til og med brukes ute, sier hun.

Industriell trend

Ifølge redaksjonssjef i Maison Interiør, Helle Tjaberg, er innslag av metall og glass i interiøret en trend i tiden.

– Den røffe, industrielle stilen var populær for en stund siden. Nå ønsker folk i stedet en mer elegant, industriell stil. Et eksempel jeg har sett i mange hjem i det siste, er spesialtilpassede skyvedører i glass og metall brukt som skille mellom rom, forteller hun.

Hun mener mange har fått øynene opp for skreddersydde løsninger.

– Vi ser i Maison at flere får en forståelse for at skreddersøm kan være verdt pengene. Du får utnyttet plassen maksimalt, og får noe unikt og varig, sier hun.

Selv har hun fått skreddersydd en bokhylle langs hele den ene veggen i stua.

– Det kostet ikke så mye. Til folk som spør om dette med skreddersøm, anbefaler jeg alltid å undersøke prisen. Det er ofte billigere enn man tror, og kan dessuten tilpasses ditt budsjett – blant annet kan du velge om du vil bruke dyre eller rimelige materialer, tipser hun.

Slik får du skreddersydd interiør

Ønsker du deg møbler sveiset etter dine ønsker, kan du henvende deg til et av firmaene som har spesialisert seg på interiørløsninger i metall.

De er ganske få, men en møbelsnekker vil også kunne hjelpe.

– En snekkermesterbedrift er rette sted å henvende seg hvis man vil ha hjelp til innredningsløsninger. De fleste av de tyve bedriftene i Oslo Snekkermesterlaug har skreddersydde møbler og innredninger som sitt hovedarbeidsområde, forteller laugsskriver i Oslo Snekkermesterlaug, Anne Cathrine Hagen.

Oslo Snekkermesterlaug er det eneste aktive snekkermesterlauget i Norge, men du finner møbelsnekkere over hele landet.

– En møbelsnekker er opplært i å håndtere treverk, men dagens innredninger har ofte glass og metall i tillegg til tre. Vi samarbeider derfor med verksteder med kompetanse på de områdene vi selv mangler, forteller hun.

Vil du heller prøve å lage møbler etter egne mål og tegninger, kan du ta med deg en skisse til en smed eller et sveiseverksted, og spørre om de kan hjelpe deg med å kutte materialene og sveise dem sammen.