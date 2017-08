Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor: – Før betalte man mer enn prisantydning, nå betaler man mindre

Sjekk hvor mye boligene går over og under der du bor

Saken oppdateres.

Boligprisene er fallende og det er et stort tilbud av leiligheter, noe som betyr at det er kjøpers marked, mener Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

– Det er høyere konkurranse blant dem som selger, og i mange tilfeller vil man kunne være alene om interessen for boligen. En kjøper som står alene har mulighet til å forhandle ned prisen, sier Haugland.

I et opphetet boligmarked, som man så flere steder i fjor høst og i begynnelsen av året, er det typisk at boligen går over prisantydning fordi flere «kriger» om samme objekt.

– Dét har snudd. Før betalte man mer enn prisantydning, nå betaler man mindre enn prisantydning. Det reflekterer at boligmarkedet er svakt. Kjøperen har det mer behagelig, selgeren har det mindre behagelig, sier sjeføkonomen.

– Ingen lokkepriser

– I fjor høst var det et vanvittig avvik mellom prisantydning og salgspris. Vi dokumenterte lokkepriser hos flere store foretak, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Noe har skjedd. Forbrukerombudet har ikke fått inn en eneste klage på lokkepriser den siste måneden, forteller Skjelbostad.

Også hun mener markedet har endret seg. At det er flere boliger ute gjør at det i større grad er kjøpers enn selgers marked.

Prinsippene for prissetting er lik uansett. Man skal sette en realistisk prisantydning og realitetsorientere forbrukere som selger, ifølge Skjelbostad.

– «Her har prisene gått ned, vi kan ikke forvente samme pris som for et halvt år siden». Jobben med å sette riktig pris har en i alle markeder, sier hun.

Her gikk boligene over og under

Grafikken under viser hvor mye boligene gikk over og under prisantydning ulike steder i Norge – variasjonen er stor. (Få full oversikt over steder og bydeler lenger ned i saken).

I Oslo gikk det meste litt under prisantydning eller til prisantydning i juli. Unntaket var bydel Nordre Aker der boligene gjennomsnittlig gikk 2,2 prosent over prisantydning. På Sørlandet ble boligene solgt to-tre prosent under prisantydning, mens boligene ble solgt til prisantydning i Tromsø og litt under i Ålesund.

I Bergen og Trondheim gikk boligene et par prosent over satt pris, mest i Fyllingsdalen i Bergen med 3,2 prosent over.

Man skulle kanskje tro prisforventningene var tilstrekkelig justert ned i Stavanger-området, men her ser man de største avvikene. I Stavanger og Sandnes gikk boligene henholdsvis 4,1 og 4,3 prosent under forventningene. På Eiganes og Våland gikk boligene i gjennomsnitt 8,5 prosent under prisantydning

Flere boliger under prisantydning

Det er likevel vesentlig bedre i Stavanger nå enn for ett år siden, selv om boligene fremdeles går under, ifølge Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

I Oslo senkes fremdeles forventningene og markedet.

– Nå har det vært sterk høykonjunktur og så blitt et vesentlig roligere marked. Flere boliger går under prisantydning. Skal du ha folk på visning er det viktig å sette riktig pris, sier Dreyer.

– Kan man bli fristet til å sette lokkepris?

– Det vil meglerne sette ned foten for, sier Dreyer.

Han mener det er mindre feilprising og forsøk på lokkepriser etter innføring av e-takst i fjor. Med e-takst må megler dokumentere prisantydningen vedkommende har satt. Både med sammenlignbare objekter, statistikk og skjønn (boligens tilstand og så videre).

Sted Avvik prisantydning i prosent i juli Akershus 0,6 Oslo -0,5 Gamle Oslo -0,7 Grünerløkka -0,5 Sagene -0,4 St. Hanshaugen -1,4 Frogner -0,6 Ullern -2,5 Vestre Aker -1,6 Nordre Aker 2,2 Bjerke -1,7 Grorud 1 Stovner -0,2 Alna -0,8 Østensjø -0,6 Nordstrand -1 Søndre Nordstrand 0,3 Drammen -0,5 Kristiansand -2,2 Aust-Agder -2,1 Vest-Agder -2,9 Sandnes -4,3 Hundvåg -3,5 Tasta -1,7 Eiganes og Våland -8,5 Madla -2,2 Storhaug -2,2 Hillevåg -2,4 Hinna -3,1 Stavanger -4,1 Haugesund -3 Rogaland -3,8 Bergen 1,9 Arna 1,3 Bergen sentrum 3,5 Fana -0,4 Fyllingsdalen 3,2 Laksevåg 3 Loddefjord -1,8 Sandviken 1,6 Ytrebygda -0,2 Årstad 2,6 Åsane -0,4 Hordaland 1,1 Ålesund -1,4 Møre og Romsdal -3,2 Trondheim 1,3 Trondheim sentrum 2,6 Trondheim øst 1,3 Trondheim vest 1,5 Trondheim sør -0,4 Sør-Trøndelag 0,6 Nord-Trøndelag -1 Tromsø 0 Troms -0,7 Norge -0,4

Kilde tabell: Eiendom Norges Boligprisstatistikk i samarbeid med Finn.no og Eiendomsverdi