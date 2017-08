Skal du selge nå? Da bør du senke forventningene

Ikea-katalogen er her for 56. gang: - Den var nok viktigere før

Boligprisene for juli sank i hele landet , spesielt i Oslo og Akershus. Best ut kom Moss med en prisnedgang på 0,3 prosent.

Det er tøffere å være boligselger om dagen.

Man må passe på å kjøpe og selge i samme marked, anbefaler Leif J. Laugen, administrerende direktør i Krogsveen. Ikke la det gå for lang tid fra du kjøper til du selger.

– Må du selge er det stor usikkerhet. Vi anbefaler folk å jobbe med realitetene. Prisene har falt, og det vil ta lengre tid å selge, sier Laugen.

Ha en viss tålmodighet, og ikke gå for høyt ut prismessig, råder han. Markedet kan bli lei av boligen, hvis den må ut flere ganger.

– Det er tøff konkurranse om oppmerksomheten. Ikke bli for grådig. Er boligen attraktiv vil det være flere interessenter. Husk at folk lever sine liv og av naturlige årsaker har behov for å flytte. For eksempel fordi de er blitt flere eller færre i familien, sier Laugen.

Han opplever at markedet for familieboliger har holdt seg rimelig bra – rekkehus, tomannsboliger og eneboliger, men mener priskorreksjonen vil spre seg dit også.

Disse boligene går unna

Prisene går oftest opp i august, erfarer Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Men boligmarkedet blir ikke nødvendigvis hett fremover, og det vil legges ut mange nye boliger både denne og den neste måneden.

– Meglerne sier at de snakker mye med selgerne om prisforventninger og ber dem være innforstått med å få lavere pris enn forutsatt. Det er mange kjøpere der ute, men det er mye å velge i, sier Meier.

Familieboliger fra syv-åtte millioner og oppover går først, forteller hun. Det gjelder for hele landet, men spesielt Oslo. Selgere av sentrumsnære leiligheter i Oslo sliter mer.

– Det er god balanse i hele landet og godt volum. Markedet var nesten «texas» i 2016, og det er naturlig med korrigering, sier Meier.

Prisene stiger i august

Også Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør for Eiendom Norge, forventer at prisene stiger i august på landsbasis. Det er normalt i august etter en rolig juli-måned.

Men prisveksten i august blir korrigert de neste månedene, mener han. Prisstigningen blir stort sett flat over hele linjen, men Stavanger kan ha litt sterkere utvikling.

– For Oslo vil det være svakest utvikling og fortsatt nedgang fremover. Det vil komme ut så mange boliger fremover at prisene fortsetter nedover, sier Dreyer til oss.

Selv om august normalt stiger er ikke det sikkert nå, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Det er en midlertidig priskorreksjon, men det oppleves kraftig for dem som står midt oppi det. Selgerne har tydelig begynt å nedjustere prisforventningene sine, sier Geving.

Han mener prisnedgangen er en overreaksjon trigget av boliglånsforskriften .

– Det er uansett fortsatt store forskjeller i landet. Drammen har rask omsetning, Moss var sterk i juli, Rogaland er på vei tilbake og Agder-fylkene har fått positiv tolvmånedersvekst, sier Geving.

Priser og salgstid de forskjellige stedene

Oslo , −2,8 prosent siste måned (6,4 prosent siste tolv md.), 34 dager salgstid. Medianboligen kostet 4.102.478 kroner

Bergen , −0,6 prosent siste måned (0 prosent siste tolv md.), 26 dager salgstid. Medianboligen kostet 2.968.027 kroner

Trondheim , −0,8 prosent siste måned (4,1 prosent siste tolv md.), 26 dager salgstid. Medianboligen kostet 3.159.888 kroner

Stavanger , −0,6 prosent siste måned (1,3 prosent siste tolv md.), 85 dager salgstid. Medianboligen kostet 3.203.532 kroner

Kristiansand , −0,6 prosent siste måned (1,1 prosent siste tolv md.), 75 dager salgstid. Medianboligen kostet 2.520.000 kroner

Tromsø , −0,6 prosent siste måned (4,8 prosent siste tolv md.), 36 dager salgstid. Medianboligen kostet 3.480.000 kroner

Ålesund , −0,7 prosent siste måned (1,4 prosent siste tolv md.), 91 dager salgstid. Medianboligen kostet 2.600.000 kroner

Norge , −1,2 prosent siste måned (4,8 prosent siste tolv md.), 50 dager salgstid. Medianboligen kostet 3.100.000 kroner