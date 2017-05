Skulle spare tid på nye byggeregler – må likevel bruke mer tid

- Skal det se ut som en banansplitt her?

1. juli 2015 ble det tillatt å bygge blant annet garasje, veranda og bod uten å søke – under visse forutsetninger. Byggene kan ikke overstige 50 kvadratmeter og kan bygges inntil én meter fra nabogrensen. Les mer om reglene i faktaboksen.

Billigere og enklere bygging var poenget med de nye reglene. Mange mente bygging uten søknad og nabovarsel ville føre til flere nabokonflikter.

To år etter har Prognosesenteret evaluert byggereglene på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten viser at kommunene får færre byggesøknader. Likevel bruker de ikke mindre tid på byggesaker enn de gjorde før endringen.

– Færre byggesøknader gir kommunene rom for å omprioritere. Større saker kan løses raskere, og kommunene kan bruke mer tid til veiledning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til oss.

– Du er fornøyd likevel?

– Det er blitt færre saker og billigere for boligeierne. Nå må kommunene hente ut gevinsten, sier Sanner.

Fakta om bygging uten søknad Fra 1. juli 2015 kunne du bygge garasje, veranda og lignende uten å søke. Man må selv undersøke om man bygger i samsvar med arealplaner, reglene i plan- og bygningsloven, og i samsvar med andre lover. Det vil ikke lenger være nødvendig å sende nabovarsel, ifølge plan- og bygningsloven, men ifølge grannelova må du likevel snakke med naboen. Dette kan du bygge uten søknad: Bygg/garasje: – Alternative bygg/bruksområder er garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus, dukkestue eller lignende. – Man kan ikke bygge for beboelse uten søknad. Bygget kan ikke brukes til overnatting. Man kan altså ikke ha kjøkken, stue, soverom og våtrom. – Bygget kan være maks 50 kvadratmeter stort og bygges inntil én meter fra nabogrensen. – Mønehøyde er opp til fire meter og gesimshøyden opp til tre meter. Balkong, veranda og lignende: – Tilbygg på maks 15 kvadratmeter. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod. – Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen. – Man kan ikke bo i tilbygget. Reparasjon av bygningstekniske installasjoner: – Man kan reparere bygningstekniske installasjoner som ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg, heis og varme- og kjøleanlegg. – Det er fremdeles mulig å reparere enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor én bruksenhet eller branncelle uten å søke. Mindre bygg, levegger: – Mindre bygg, for eksempel levegger (inntil 1,8 meter høy og 10,0 meter lang), forstøtningsmur, mindre fylling, planering av terreng, intern vei og biloppstillingsplasser kan oppføres uten søknad. – Mindre levegger (inntil 1,8 meter høy og fem meter lang) kan oppføres inntil naboen uten søknad. – Flere antennesystemer kan settes opp uten søknad. Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Les mer på Dibks nettsider .

Dårligere kvalitet på bygningene

Rapporten peker på flere positive og negative konsekvenser av endringen:

Negativt:

Mer ressursbruk i kommunene. Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.

Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører. Det er dessuten mindre risiko for tilsyn og kontroll.

Tross god kjennskap til regelverket, er det mye uklarheter og spørsmål fra boligeiere til både kommunen, leverandører og byggmestere. Dette opptar mye tid for de profesjonelle aktørene.

Positivt:

Færre byggesaker til kommunene, og det er god kjennskap til regelen blant boligeiere. De fleste småhus- og eneboligeiere opplever det som enkelt å finne ut om de fikk lov til å bygge uten å søke.

Med forenklingen er det blitt enklere og mindre kostnadskrevende for boligeierne å sette opp garasjer og tilbygg.

Det er blitt enklere for innbyggerne, de får frihet under ansvar, mener statsråd Sanner.

– Det gleder meg også at innbyggerne har god kjennskap til muligheten for å bygge uten å søke, sier Sanner.

– Snakk med naboen

Halvparten av kommunene får færre byggesøknader enn tidligere, kun fem prosent får flere enn før. Kommunene bruker mer tid på veiledning, ifølge rapporten.

Sanner mener kommunene må bli flinkere til å hente ut tidsgevinsten.

– Det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på bygningene?

– Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet. Man kunne sette opp sykkelbod og vedbod selv tidligere også. Jeg er ikke spesielt bekymret for det, sier Sanner.

Flere eksperter varslet på forhånd om nabokonflikter som følge av de nye reglene .

– Sett i forhold til alle spådommene om krangler har dette gått veldig bra. Det er alltid lurt å spørre naboen. Ta heller en kaffeprat for mye enn en for lite, sier Sanner.

Slik har det gått Åtte av ti småhus- og eneboligeiere sier de kjenner til regelendringen. 19 prosent har benyttet seg av muligheten og bygget bod, garasje eller tilbygg, ifølge en webundersøkelse utført 1010 personer. Halvparten av kommunene har fått færre søknader, fem prosent av kommunene har fått flere byggesøknader. 37 prosent av kommunene har fått færre søknader om tilbygg, syv prosent har fått flere. Kommunen har fått mer jobb med å avklare om et tiltak er unntatt søknadsplikt, og bruker i gjennomsnitt mer tid på nabospørsmål, oppfølging av ulovlige tiltak og tilsyn. Kvaliteten på byggene oppført varierer stort, ifølge Byggmesterforbundet. Medlemsbedriftene har hatt færre oppdrag på denne typen jobber, og blir oftere involvert med å fikse feil gjort av ufaglærte.

Misfornøyd med naboens bygg?

Per Christian Nordal, advokat i Huseiernes Landsforbund, har ikke statistikk over henvendelsene, men er blitt kontaktet av både forbrukere som skal bygge og naboene deres.

– De som skal bygge spør oss om vilkårene for å bygge uten søknad er oppfylt. Fra naboene får vi spørsmålet «er det ingenting vi kan gjøre med dette?». Ofte handler det om at bygget er nære nabogrensen og blir til ulempe, sier Nordal.

Er du misfornøyd med naboens nye bygg? Prøv å avklar om bygget faktisk er unntatt fra søknadsplikt, eller om det er for stort, for nære nabogrensen, brukes til varig opphold eller lignende. Ta kontakt med kommunen og be dem følge opp.

Nordal forteller det er lite henvendelser om kvaliteten på byggene. Han anbefaler folk å sjekke nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om de lurer på forutsetningene for bygging uten søknad.

Garasje 30 cm fra naboen

Ola Fæhn, advokat og daglig leder i Forbrukeradvokatene, var veldig skeptisk til bygging uten søknad i utgangspunktet.

– 50 kvadratmeter uten søknad – det blir det mye krig av. Men vi har ikke registrert noe særlig henvendelser. En kontaktet oss fordi han hadde fått en garasje 30 centimeter fra tomtegrensen, sier Fæhn.

Han er fremdeles skeptisk til at man tillater omfattende bygg med så forenklet løsning. Tidligere slapp man søknad ved bygg under 15 kvadratmeter.

– 15 kvadratmeter ga en litt knapp garasje, men det er voldsomt å gå fra 15 til 50 kvadratmeter. Man går fra et småbygg til et storbygg, sier Fæhn.