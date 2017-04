Slik får du til et vakkert blomsterbed

Saken oppdateres.

Med blomsterbed står ikke alltid resultatene i forhold til innsatsen.

Det er mange variabler, fra hvilke stauder man velger, hvordan de plasseres i forhold til hverandre, jordkvaliteten, når de ulike artene blomstrer og hvor selve bedet ligger med tanke på sol og terreng.

Derfor er det ekstra viktig med planlegging.

– Ikke bare velg de plantene som står i blomst på hagesenteret akkurat når du er innom og ivrig. Se også etter planter som blomstrer etter sommerferien og utover høsten, selv om de ikke nødvendigvis ser så spennende ut tidlig i sesongen, råder hagearkitekt Guri Haavi.

Bladverket viktig

Det er fortsatt ikke for sent å sette i gang et vårbed, dersom man lar det bli med stauder i år – eventuelle blomsterløk må plantes til høsten.

– Et vakkert vårbed kan man lage både i sol og i halvskygge, gjerne under noen trær eller blant busker som spretter senere i sesongen. Plant noen bunndekkere som blomstrer tidlig. Da blir bedet raskt frodig og fint. Å sette inn noen blomsterløk som kan komme opp gjennom bladverket og danne et vårlig teppe, er også flott, foreslår Haavi.

Når man skal velge stauder til vårbedet, sats på noen med langvarig friskt bladverk. Bedet skal jo helst se velholdt ut gjennom hele sesongen, uten altfor mye vedlikehold.

– Bladverk er nesten like viktig å tenke på som blomstene. Variert bladverk som holder seg friskt og frodig, gjør at bedet ser fint ut selv uten blomster, legger hagearkitekten til.

Tre forslag til fantastiske bed

Guri Haavi gir leserne forslag til tre ulike blomsterbed som passer til både erfarne og nybegynnere.

Tenk høyde

Noe av det samme prinsippet gjelder for bed som skal vare sesongen ut. Bladverk og variasjon er nøkkelen.

– Et bed som blomstrer fra vår til høst er manges drøm, og slett ikke så vanskelig. Velg noen gode sorter som kommer på ulike tidspunkt utover sesongen. Ved å fordele dem litt strategisk rundt om i bedet, vil den ene arten overta etter den andre, slik at det blomstres sommeren igjennom, forklarer Haavi.

– Har man liten plass til rådighet, er det lurt å velge sorter som kan klippes ned etter første blomstring og som kommer igjen flere ganger. Sett gjerne inn noen store kuleløk, som allium Purple Sensation, for å skape et blikkfang. Prydgress er også dekorativt gjennom hele sesongen, legger hun til.

En vanlig feil er å ikke tenke på bedets høyde. Mange velger for små og lave planter, som gjør bedet flatt og lite frodig.

– Det kan bli stusslig langs en stor husvegg eller veranda. Tenk høyde og høydevariasjon, understreker Haavi og legger til at man skal lage grupper i oddetall, som tre eller fem. Ellers blir bedet fort litt unaturlig og oppstilt.

Planlegg på papir! Dersom du planlegger blomsterbedet på papir, er det lettere å fordele farger, blomstringstid og høyder. Merk av hver plante, og lag enkelt en handleliste basert på skissen. En god målestokk er 1:50 – dvs. 1 cm på papiret er 50 cm i terreng. Anbefalte planteavstander: 50–70 cm for store stauder 40 cm for mellomstore stauder (de fleste) 20–30 cm for små stauder Plant de små og mellomstore staudene i grupper på min 3–5 stykk. Store stauder kan stå enkeltvis. Sett gjerne inn grupper med blomsterløk (til høsten) for mer vårblomstring.

Dust og naturlig

Det er også viktig å ikke bli alt for opphengt i de enkelte vekstene, men å se dem i sammenheng med hverandre og omgivelsene.

–Ikke glem det totale bildet. Det er like viktig å tenke på bedets plassering, form, størrelse og innramming som på plantevalg. Alt dreier seg om å skape balanse, supplerer hagedesigner og hagebokforfatter Yvonne Dengin.

Det kan også være verdt å merke seg at det i høyeste grad finnes trender og moter innen hage.

– Grovt sett kan man si at interiørtrendene blir med ut. Vi har en stund nå foretrukket det litt beherskede og minimalistiske i våre hjem. Følgelig er hvitt og duse varianter av rosa, lilla og blått populære innslag ute i hagen. Kraftig rødt, oransje og gult har vært mindre utbredt de siste årene, sier Haavi.

Både Haavi og Dengin poengterer at vi beveger oss mot stadig mer naturinspirerte hager, der det strenge og «friserte» gir etter for det mer løse og tilfeldige.

– Såkalte præriebed er veldig populære rundt om i Europa. Man mikser forskjellige stauder og gressarter uten å plassere dem i grupper. Resultatet fremstår som en frittvoksende blomstereng, sier Haavi.

– Og det kan gjerne være planter, farger og pantekomposisjoner som er inspirert av norsk natur. Flerårige planter prioriteres fremfor ettårige. Skal du så etterårige planter, skal det gjerne være noe som kan spises, legger Dengin til.