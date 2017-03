Slik opptrer du i budrunden: Ekspertens beste tips for å vinne

Saken oppdateres.

Fem spørsmål om hvordan man opptrer i budrunden.

Eksperten: Carsten Pihl

Utdanning: Juristutdanningen på Universitetet i Oslo.

Jobber som: Forbrukerrådgiver for bolighandelen hos Norges Eiendomsmeglerforbund.

1. Hvordan skal man forberede seg før en budrunde?

– Her er tre ting som er viktig å tenke på. Det første er finansieringen. Den må være i orden så man vet hvilke rammer man har. Her er det lurt å snakke med banken. Da kan du snakke med banken om hvilke områder du har råd til å kjøpe bolig i eller hvor mye lån du kan få. Det er noen som begynner i feil ende.

– Noen kan ramle inn på en visning og ikke ha finansieringen i orden, og vil plutselig kjøpe leiligheten. Budrunder kan gå veldig fort og da rekker man ikke å snakke med banken og få finansieringen i orden før det er for sent.

– Det andre er å finne ut hvor mye boligen er verdt for deg, slik at man vet hvor langt man er villig til å gå. De fleste går nok litt over budsjettet, og man bør sette en grense der man har råd til å gå litt over. Det er ikke et poeng å lage en budsjettgrense hvis du går én million over grensen din.

– Det tredje er budreglene. Det er for eksempel viktig å vite hva en akseptfrist er. Akseptfrist er den tiden du som budgiver setter at ditt bud skal være bindende. Da er du bundet frem til akseptfristen utløper.

2. Er det noen regler man må være klar over i en budrunde?

– Ja, det er noen klassiske misforståelser om budreglene. En er for eksempel at man har vunnet budrunden hvis man har høyeste bud når ens egen akseptfrist går ut. Det stemmer ikke. Budrunden er ikke vunnet før budet er akseptert av selgeren. Og så er det viktig å huske på at avtalen om kjøp av bolig er inngått når budet er akseptert. Det går altså ikke an å angre hvis bud er akseptert.

3. Si at man er et par som skal inn i budrunden for å kjøpe bolig sammen. Hvilke ting bør man bli enige om på forhånd?

– Skal man kjøpe bolig sammen, er det lurt at man har snakket sammen på forhånd, og har lagt opp en plan . Det er alltid lurt å diskutere sammen. Men det kan komme korte frister, og da må man være forberedt på at den ene kan måtte sende inn bud på egenhånd – hvis man er komfortabel med det. Da må man ha satt en grense som begge er komfortable med.

4. Anbefaler du å gå ut høyt for å «skremme bort» de andre budgiverne?

– Det kommer an på hvor mange som er interessert i boligen. Hvis det er mange, vil det kunne være en idé. For å vite om man bør gjøre det, er det viktig at man som budgiver har kontakt med eiendomsmegleren, og forsøker å få mest mulig informasjon om konkurransen.

– Det er lurt å høre hvor mange som er med i en budrunde, for hvis det er mange, er det større sjanse for at budrunden varer lenger. Det kan også være lurt å snakke med eiendomsmegleren om hvor mange som kom på visningen, for det kan gi en indikasjon på hvor fornøyd selgeren er og om boligene går til prisantydning.

5. Hvordan forholder man seg til megleren underveis?

– Det viktigste man gjør er å holde kontakten med eiendomsmegleren. Mange meglere forteller meg at budgivere ikke tar telefonen og bare sender SMS-er. Det tror jeg er veldig dumt. I budrunder er det om å gjøre å vite mest mulig som budgiver, og den informasjonen får man fra eiendomsmegleren. For eksempel informasjon om hvor mange som er interesserte og hva selgeren tenker seg av pris. Så bør man selvfølgelig ikke røpe sin egen grense.