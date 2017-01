Toppleiligheten omkranset av 240 kvadratmeter balkong: - Det var vel verdt den ekstra investeringen

Saken oppdateres.

– Yess, nå solgte jeg en leilighet, smiler Dag Thomassen (61) mens han kommer inn i stua med mobilen i hånden.

– Bra! Og jeg fikk nettopp inn et bud, forteller kona Mariann Thomassen (54).

Begge har tatt en liten pause fra jobben hos Sørmegleren for å ta oss imot hjemme i leiligheten på Presteheia i Kristiansand, men jobben kaller likevel. Slik er livet som eiendomsmeglere.

– Det blir mye jobbing, også om kveldene. Men det fine med å ha samme yrke, er at vi forstår hverandre og skjønner at en stadig må prioritere budrunder og visninger, sier Mariann.

– Jo da, men det er viktig å få frem at livet er mye mer enn bare jobb. Vi reiser alltid bort i juni og i september, da tar vi noen uker helt fri, parerer ektemannen.

– Se det for deg

Mariann og Dag har vært gift i 16 år, og har jobbet sammen like lenge. De 12 siste årene har de bodd i toppleiligheten på Presteheia. Mariann serverer kaffe rundt kjøkkenøya i allrommet.

Lyset flommer inn fra alle kanter selv om det pøsregner utenfor vinduene. Det er panoramautsikt over Jegersberg, Lund og innseilingen til byen.

Mariann forteller at det var en nyttig erfaring å kjøpe leiligheten mens den fortsatt var på tegnebrettet, både for dem som privatpersoner og som eiendomsmeglere.

– Jeg jobber mye med nybygg, og i den sammenheng er det nyttig at en selv har kjent på følelsen av å kjøpe noe som ikke er ferdig. Det er enklere å kjøpe brukt, for da ser man konkret hva man får.

Det er en egen øvelse å kunne visualisere hvordan ting blir, og samtidig evne å justere på utgangspunktet hvis en ønsker det.

– Når en kjøper nytt, skal en forvente at det blir perfekt. Men det er lurt å bruke god tid på å se for seg hvordan det nye hjemmet blir og gjøre eventuelle justeringer. For vår del bestilte vi en time med arkitekten før byggestart, da gikk vi grundig gjennom leiligheten og fikk gjort flere endringer som passet bedre for oss, forteller hun.

Takterrassen på 240 kvadratmeter

Mariann og Dag åpnet blant annet opp mellom kjøkken og stue, som ikke var så vanlig for 13 år siden.

Og de fikk tilpasset en egen sone med både soverom, bad og garderobe og utgang til terrassen.

– Utgangspunktet var en mye mindre terrasse, men så fikk vi mulighet til å utvide terrassen over taket til leiligheten under. Nå er den på 240 kvadratmeter, og det var vel verdt den ekstra investeringen, forteller Dag.

Boligkjøperes tabber

Som eiendomsmeglere vet de hele tiden hva som rører seg i markedet, og hvilke nye bygg som er planlagt. Mariann innrømmer at de lar seg friste innimellom, men at de alltid lander på at de egentlig ikke kan tenke seg noe annet.

– For meg er et godt hjem et sted med god atmosfære og som er lyst og trivelig, og slik har vi det her, sier Mariann.

Dag er enig i at atmosfæren er viktig for god trivsel, og sier at en del boligkjøpere med fordel kunne brukt magefølelsen enda mer.

– Det er to feil som går igjen. Enten at man trekker seg ut av budrunden for tidlig eller kjøper over evne. Magefølelsen forteller en ofte om en bolig er et godt valg eller ikke, og det kan være lurt å lytte til den i større grad, sier Dag.

– Man må selvsagt også bruke fornuften, men hvis det er en bolig en kjenner er veldig riktig, er det på sikt kanskje bedre å strekke seg litt prismessig. Men, si aldri ifra til megleren hva som er maksprisen du kan by, det er smart å holde det for seg selv. Megleren skal tross alt styre en budrunde og derfor ivareta alle parter, sier Mariann.

Et hjem å leve i

For Mariann og Dag handler trivsel om å følge magefølelsen og omgi seg med venner og familie, kanskje aller helst barnebarnet på tre år.

– Familien er viktig for oss begge, men når det kommer til interiør overlater jeg det til Mariann. Vi har alle våre sterke og svake sider, og den fordelingen er rimelig klar her i huset, ler Dag.

I løpet av de 12 årene paret har bodd her, har de gjort noen oppgraderinger innimellom. Gulvet er byttet fra tradisjonelt trestavs til et robust eikegulv med brede staver. Kjøkkeninnredningen er den samme og fungerer utmerket den dag i dag. Veggene, derimot, har vært gjennom noen fargebytter.

– Vi har hatt det hvitt, men det ble altfor kaldt. Nå har vi en varm rød sofa og en varm gråbrun nyanse på veggene, det føles mye koseligere. Jeg liker å gjøre det lunt og hyggelig rundt meg. Men et hjem skal leves i. Vi er ikke redd for noen ting her inne, og slik må det være, avslutter Mariann Thomassen.