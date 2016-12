Tre grøtsvidde gryter: Hvilken vaskemetode fungerer best?

Saken oppdateres.

Vi har kokt og svidd grøt i tre identiske gryter. Deretter har vi lagt én kjele til bløt i varmt vann med Zalo, en fikk et oppkok med oppvaskmaskintablett i vannet og én fikk et oppkok med vann, eddik og natron.

Vi har brukt ting de fleste har i skapet, for å undersøke hvilken metode som rengjør brente gryter enklest og raskest mulig.

Det er overraskende lett å brenne en gryte med grøt. Vi kokte grøten på høy temperatur uten å røre overhodet. Da grøten kokte over samtidig (!) var bunnene brent i alle tre grytene.

Fremgangsmåten:

Vi har kokt like mye hurtiggrøt i tre like, helt nye gryter. Underveis rører vi en gang før grøten begynner å koke, for å blande melken med grøtblandingen, og så er kokeprosessen overlatt til seg selv.

Da grøten kokte over skrudde vi av platene. Vi lot grytene kjøle seg litt ned før vi kastet den overflødige grøten.

Samtlige gryter ble tydelig brent i bunnen, og grøten satt tilsynelatende like godt i alle tre.

I den ene gryten hadde vi Zalo og varmt vann, i den andre kokte vi opp vann med en oppvasktablett og i den tredje kokte vi opp vann med eddik og hadde i natron da vannet kokte.

Vi måtte bruke skrubb utenpå alle kjelene for å få dem ordentlig rene.

Resultatene:

Gryte én, oppvasksåpe og varmt vann:

Vi har varmt vann og Zalo i gryten og lar den stå i fred og ro en halvtime. Etter en halvtime sjekker vi resultatet. Vi får skrapt vekk litt mer brent grøt med oppvaskbørsten, men ikke særlig mye. Vi lar den stå en halvtime til og synes ikke det har hjulpet noe særlig heller. Derfor forsøker vi en annen vri: Varmt vann og oppvaskmaskintablett. Etter to timer må vi likevel skrubbe med stålull, men da forsvinner de siste brente flekkene.

Vurdering: Oppvasksåpe og varmt vann er for deg som har god tid. Lar du gryten stå over natten med vann og såpe løsner garantert mye mer, men vi ville ha litt fart på vaskingen.

Hva er riktig – å skylle eller ikke skylle? Blir oppvasken ren uten skylling.

Gryte to, oppvaskmaskinsåpe:

Vi fyller halve gryten med vann og har i en oppvaskmaskintablett. Deretter lar vi vannet med tabletten koke opp sakte. Overraskende nok lukter det lite. Tabletten bruker litt tid på å løse seg opp i vannet, så vi hjelper til litt ved å røre. Da vi heller ut vannet rundt ti minutter senere er det bare litt brent grøt igjen i gryten. Oppvaskbørsten tar restene lett. Oppvasksåpetrikset fant vi på kk.no .

Vurdering: Veldig enkelt og raskt. Et bra triks for å vaske brente gryter (og sikkert panner også) uten store anstrengelser.

Gryte tre, eddik- og natrontrikset:

Vi har et glass med eddik og to glass vann i den brente gryten. Deretter lar vi blandingen koke opp. Det lukter surt og brent fra gryten. Da blandingen koker skrur vi av platen, setter gryten til side og tilsetter to spiseskjeer natron. Så rører vi litt og lar blandingen virke noen minutter. Når vi heller blandingen i vasken har det meste av den brente bunnen kokt bort. Men det holder ikke med oppvaskbørste på denne gryten. Vi må skrubbe litt med stålull for å få bort de siste restene. Trikset fant vi på klikk.no .

Vurdering: Oppvaskmaskinsåpe fungerer bedre, men det er verdt å prøve eddik- og natrontrikset. Man overlever litt skrubbing. Samtidig er vel dette det dyreste av de tre fremgangsmåtene.

Konklusjon

Herfra sverger vi til å koke opp oppvaskmaskinsåpe i brente gryter, kjeler og panner.

Det er enkelt, raskt og lukter ikke vondt underveis.

Artikkelen ble publisert første gang 2. desember 2016.