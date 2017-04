Treghet i boligmarkedet: – Det er vanskeligere å få inn det første budet. Kjøperne er veldig selektive.

Saken oppdateres.

Onsdag kl. 11 publiseres boligprisene for mars. Det er knyttet spenning til utviklingen og om prisene er blitt påvirket av den nye boliglånsforskriften .

Regjeringen innførte strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo, 40 prosent. Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt. Det gjelder for hele landet.

Flere eksperter har meldt om en nedgang i boligprisene på grunn av boliglånsforskriften , og DN skrev for en uke siden at flere nå får nei til boliglån.

– Det var en brå overgang, nærmest over natten i begynnelsen av mars. Jeg merker at det er mye roligere på visning. Det er vanskeligere å få inn det første budet og kjøperne er veldig selektive, sier eiendomsmegler Sandra Knudsen i DNB Eiendom til oss.

Knudsen selger boliger i Oslo, og opplever at kjøperne har høyere krav til boligens kvaliteter enn for bare noen måneder siden. I januar og februar kunne det være 40 stykker på listen etter visning, og mange begynte å fire på kravene sine.

Nå er det lettest å selge strøkne leiligheter eller leiligheter med god beliggenhet.

Men satt på spissen er det én faktor som kjennetegner dagens salg: Boligene med balkong er enklere å selge.

Går ut over førstegangskjøperne

Det er flere boliger å velge mellom i Oslo. Knudsen arrangerte fire visninger på fire ulike boliger i helgen. Interessentene skulle på opptil ni andre visninger samme dag.

– Slik valgmuligheter har det ikke vært tidligere i år. Det er jo en sunn utvikling, markedet har vært spinnvilt, sier Knudsen.

I slutten av februar la hun ut to boliger til salgs. Den ene ble trukket fra markedet etter laber interesse, den andre gikk 300.000 kroner under prisantydning etter én måned. Samtidig gikk en annen bolig 1,3 millioner over prisantydning forrige uke.

Knudsen tror strengere boliglånskrav har noe å si for at markedet går tregere, og mener kravene særlig går utover førstegangskjøpere.

Boliglånsforskriften gir et stemningsskifte

Tror byene blir jevnere fremover

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, tror boligmarkedet roer seg en del fremover nå. Det største skiftet kommer i Oslo, mens landet som helhet får en litt roligere prisvekst.

– Vi har kommet opp på et høyt nok nivå i Oslo, der har det vært etterslep. Samtidig kommer boliglånsforskriften på toppen. Den rammer hardest i Oslo, men vil nok også slå inn andre deler av landet. Boliglånsforskriften gir et stemningsskifte i den voldsomme euforien, sier Olsen.

Han tror på en månedlig veksttakt på 0,3–0,5 prosent på landsbasis, men understreker at det ikke blir en knekk i boligmarkedet.

– Stavanger har bedret seg og noe byggevirksomhet er i gang også. Utviklingen fremover vil bli mer lik andre deler av landet, sier Olsen.

På grunn av hektisk byggeaktivitet ser Kristiansand billig ut, men det er på grunn av antallet boliger. Trondheim er også litt roligere, mener Olsen. Han har registrert at annonser må legges ut flere ganger nå, mens det nærmet seg Oslo-tilstander i fjor. Bergen har vært litt svakere enn landsgjennomsnittet, men det har samtidig vært vekst.

– Oljeeventyret er snart over. Ting begynner å bli mer normale i de delene av landet som har gått litt ned. Det blir mer lik utvikling i byene fremover, sier Olsen.

Mener prisene skal ned

Boliglånsinnstrammingen har mest effekt i Oslo , mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Folk jevnt over landet har ganske lik lønn, men boligprisene er lavere enn i hovedstaden.

Tall fra Prognosesenteret i mars viser at en gjennomsnittsperson i Oslo har råd til 0,47 prosent bolig. Man må altså være to for å ha råd til å kjøpe. På landsbasis er tallet 0,88. I Sarpsborg kommune er tallet 0,87, Drammen 1, Bærum og Asker 1,25 bolig. I Stavanger har også folk råd til mer enn én bolig pr. person.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, uttalte forrige uke at han tror markedet går fem-ti prosent tilbake nå.

– Det er ingen katastrofe. Det gikk en kule varmt rundt årsskiftet og nå roer det seg. Men hvis byggingen av boliger faller, da er det en katastrofe. Boligbygging har vært den viktigste vekstfaktoren i innlandsøkonomien de siste årene. Det kan ende i resesjon om boligbyggingen faller veldig, sa Andreassen.

Usikkerhet og spekulasjoner kan skape en usikkerhet som gjør kjøperne mer tilbakeholdne, noe som er naturlig, uttalte Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund rundt samme tid. Samtidig legges det normalt ut flere boliger i denne perioden på året så prisveksten normalt dempes litt.

– Prisnivået i 2016 var kunstig høyt. Det var ubehagelig høyt. Det blir et relativt stort press i markedet i 2017 og 2018 også. For det er fremdeles et vidt gap mellom tilbud og etterspørsel. Usikkerheten er nok midlertidig, sa Geving.