Undersøk på visning: - Tvetydige opplysninger i salgspapirene, bør du sjekke ut nærmere

Gjør deg klar for et nytt kokain-eventyr

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om hva man bør gjøre på visning.

Eksperten: Thomas Bartholdsen

Utdanning: Statsvitenskap, og historie og ledelse

Jobber som: Fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet

1. Hva bør man gjøre i forkant av visningen?

– Skaff deg finansieringsbevis fra banken og tenk gjennom hvor dyrt du kan kjøpe i god tid før du drar på boligjakt. Lag en plan for hva du trenger og hvor du vil lete. Ofte er det lurt å vurdere om andre områder enn de man først tenkte har bra kvaliteter, sier Bartholdsen.

Han sier det er lurt å lese gjennom papirene på forhånd.

– Alt som står som hint og uklarheter kan bety feil og mangler med store kostnader, så vær særlig påpasselig med sjekke dette ut.

2. Hva bør man se etter på selve visningen?

– Opplysninger i salgspapirene som er tvetydige, eller antydninger om at noe kanskje er galt, bør du finne nærmere ut av. Jeg ville også sjekket bomiljøet og om det er mye utleievirksomhet. Mye utleie kan gi et ustabilt bomiljø, sier fagdirektøren.

Han råder også potensielle kjøpere til å tenke over problemstillinger som støy, sol, og om boligen er velholdt.

– Vær dessuten oppmerksom på byggeplaner i nabolaget. Noen ganger slår de negativt ut for naboene.

3. Bør man ta med seg utstyr på visning for å kunne ettergå det som står i annonsen og prospektet? Og i så fall; hvilket utstyr?

– Som helt vanlig boligkjøper kreves det ikke at du har med deg teknisk utstyr for å sjekke, mener Bartholdsen.

Han anbefaler likevel å ta med en klinkekule for å sjekke om sluket ligger på det laveste punktet på badet.

– Feil fall kan være dyrt å fikse og vann på feil sted er boligenes verste fiende. Vann gir fukt, råte og sopp, og er ofte veldig dyrt å reparere – enten det er tak, kjeller, bad eller vegger. Husk at å pusse opp gjerne tar mer tid og ofte koster mer enn mange tror.

4. Hva bør man ta en ekstra titt på?

– Undersøk elanlegget. Ofte står det ingenting om elanlegg annet enn at det ikke er undersøkt. Noen ganger kan man tro at det er nytt elanlegg fordi innmaten i sikringsskapet er ny. Men innmaten koster ofte 7.000 kroner, mens et nytt elanlegg gjerne ligger rundt 100.000, sier eksperten.

5. Hva bør man være ekstra oppmerksom på?

– Dersom du spør megler og får et veldig positivt svar, som gjør at du får lyst til å by, så send en mail til megler etterpå og be om å få opplysningen bekreftet skriftlig. Da kan megleren rette opp om det har vært en misforståelse, sier Bartholdsen.

Han legger til:

– Husk at du ikke kan klage på negativ informasjon som du kjente til med boligen eller som du lett kunne se på visningen.