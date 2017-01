Utenfra ser tomannsboligen helt ordinær ut – inne er det helt annerledes

Saken oppdateres.

I det som fra utsiden ser ut som en helt ordinær tomannsbolig, har Ingunn Hast (30) innredet et fargesprakende hjem.

I stua konkurrerer knallfargede møbler om oppmerksomheten med en geometrisk mønstret tapet.

− Jeg synes det er gøy å sjokkere med farger. Mange som kommer inn her første gang, blir veldig overrasket. De fleste sier først at de synes det er kjempekult, og så at de aldri hadde turt å gjøre det samme hjemme, sier Ingunn Hast.

Da familien på fire flyttet inn for to år siden, begynte de med en vanligere, enklere interiørstil.

Så kom den mønstrede svart-hvitt-tapetet opp på stueveggen, og etter det fortsatte Hast bare å innrede etter hva hun følte passet inn med tapetet.

Det fine med å ikke bruke store summer på møbler, er at det ikke føles så farlig. Det er helt greit om jeg ødelegger bordet. Jeg kan leke meg og male det om flere ganger hvis jeg får lyst.

Nå er hjemmet fylt av loppemarkedskatter malt i pastellfarger, fargerike puter og hjemmelaget pynt.

− Jeg er heldig med at mannen min er tidligere maler. Så jeg får bestemme hvordan jeg vil ha det, og han maler. Han var ganske skeptisk i starten, men nå er han veldig fornøyd med hvordan det er blitt her, sier Hast.

Føles som et hjem

Hjemmet er langt fra den enkle, stilrene interiøret man ofte ser i interiørblader.

− Den minimalistiske stilen er veldig pen, men jeg kunne aldri bodd så kjedelig. Det er veldig viktig for meg at folk som kommer inn her, får en god energi, både store og små. Stilen min er kanskje litt barnslig, ler 30-åringen.

− Mange har sagt at det ikke føles så stivt her, at det kjennes greit å slenge seg ned i sofaen og legge beina på bordet. Det er veldig hyggelig å høre at folk kan slappe av her, og at de føler seg hjemme, forteller hun.

Den lekne, fargerike stilen går igjen i hele huset, men hvert rom har sitt individuelle preg.

Hvitt og rosa på rommet til treårige Frida, lyseblått med robottapet på rommet til Elias på syv.

Teak, pastellfarger og geometrisk svart-hvitt-tapet i stuen.

− Jeg planlegger ikke konseptet for hvert rom så nøye på forhånd, det kommer ofte litt av seg selv. Jeg begynner med en farge på veggen, eller en tapet, og så utvikler det seg, forklarer Hast.

Hjemmet er blitt en hobby, og Hast har alltid et prosjekt gående.

− Når vi blir ferdige med et rom, begynner jeg med en gang å tenke på hva jeg vil gjøre med det neste.

Neste prosjekt er soverommet, der hun nettopp har trumfet gjennom å male veggene rosa. Når hun er på loppemarkeder, ser hun for øyeblikket etter ting til en lekekrok til barna i andre etasje.

Loppemarked og spraymaling

Selv om stilen kombinerer mange farger og former, virker ingenting tilfeldig. Alle elementene, selv den lyslilla buddha-statuen på hyllen, passer inn i helheten.

Det er de samme pastellfargene som går igjen, i tillegg til innslag av noen knallfarger.

Formene og fargene virker balansert i alle rom – som i et godt organisert kaos. Mens det er lett å tro at flere av møblene kommer fra dyre interiørbutikker, forteller Hast at hun helst kjøper møbler brukt.

− Dette er kanskje det mest kostbare møbelet her, ler hun og viser frem et gult skap fra Ikea.

− Jeg er veldig glad i å gå på loppemarkeder, og da leter jeg etter former jeg liker. Jeg har gitt opp å prøve å finne ting i de fargene jeg vil ha, nå går jeg bare etter former, og maler de om som jeg vil.

Kjøkkenbordet er et eksempel: kjøpt på Finn.no for hundre kroner, og malt turkis.

− Det fine med å ikke bruke store summer på møbler, er at det ikke føles så farlig. Det er helt greit om jeg ødelegger bordet. Jeg kan leke meg og male det om flere ganger hvis jeg får lyst. Hvis jeg hadde kjøpt noe dyrt, hadde jeg vært mer fastlåst, sier hun.

Selv om mye tid er lagt ned i interiørprosjektet, bruker hun sjelden mye penger på møbler.

− Men det går jo en del maling, ler hun.

Innredningen blander retro og moderne møbler. Ingunn har alltid hatt en forkjærlighet for retrostilen, og barskapet i teak er et favorittmøbel.

− Det var originalt en gammel tv, men vi tok ut selve tv-en og bruker det som barskap, viser hun.

Plankerester ble til veggpynt

I hjørnet bak kjøkkenbordet står en liten arbeidsbenk fylt med spraybokser og pensler.

Det meste av dekoren er en tur innom dette lille verkstedet før det får en plass i hjemmet.

I andre etasje henger en turkis sky laget av en treplate.

− Denne lagde jeg av plankerester fra da vi pusset opp, sier Hast.

− Jeg prøver alltid å bruke materialer vi allerede har. Man får til mye med litt maling og spray, legger hun til.

Mens Frida, den yngste av barna, ikke har hatt så mye meninger om interiøret, har Elias på syv fått bestemme mye på rommet sitt.

− Han er ganske bestemt på hvordan han vil ha det, sikkert litt miljøskadet fra meg, ler Ingunn Hast.

Barna tar også etter det kreative. Da Ingunn malte treperler til å pynte lampene over kjøkkenbordet med, fikk Elias gjøre det samme.

Det ble til en egen lampe til gutterommet.

Oppmerksomhet på Instagram

Innredningsprosjektet er Hasts hobby, men det er en hobby hun får mye oppmerksomhet for.

− Mange spør hvor jeg har kjøpt ting som jeg har laget selv, eller hvor jeg har kjøpt materialene. Og venner og bekjente ber ofte om tips til innredning.

Da Hast skulle starte innredningen av hjemmet for to år siden, begynte hun å bruke Instagram og Pinterest for inspirasjon.

− Det er utrolig mange flinke og kreative mennesker der ute som inspirerer meg. Men jeg kopierer aldri det noen har gjort hundre prosent, jeg vrir litt på deres ideer så det blir min egen greie, sier hun.

I dag har Ingunn Hast selv mer enn fem tusen følgere på Instagram, der hun legger ut bilder fra hjemmet.

− Det er selvfølgelig utrolig hyggelig med tilbakemelding, at folk legger merke til det jeg gjør og synes det er fint.

