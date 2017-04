Utsikten fra dette huset kan slå pusten ut av deg. Eieren kaller det verdens vakreste tomt.

Saken oppdateres.

Det er særlig to ting som gjør huset på Flø utenfor Ulsteinvik spesielt: Systemene for fornybar energi og den universelle utformingen.

Men huset er også fullt av finesser skapt og satt sammen på en meget målbevisst måte av hun som skal bo her.

Alt fra vind til sol, miljø og bærekraft er tatt hensyn til.

Solfangere, solceller og et bevisst forhold til solinnstråling skal sørge for at huset er selvforsynt med energi.

– Jeg har gått rundt på tomten med kompass for å studere retningene. Hvor kommer vinden fra, hvor står solen? Her blåser det nesten alltid. Ved hjelp av vinkler på bygget har arkitekten skapt lune kråer. Noe jeg har lagt vekt på er at man skal se havet fra alle rom. Solinnstrålingen utnyttes maksimalt, sier Hareide.

Funkis

Vi har beveget oss fra Volda og Ørsta under havet via Eiksundtunnelen ut til Ulsteinvik på øyen Hareidlandet.

En mil forbi tettstedet ligger Flø, en bygd med nesten 200 innbyggere kjent for kunst og surfing. Og ikke minst en storslagen natur med utsikt direkte i havet.

I det vesle byggefeltet med åtte-ti hus er funkis den dominerende stilen.

Lidun er ikke den første med urban bakgrunn som søker etter freden og roen her ute.

På 40 minutter pendler hun til jobben som seniorforsker ved Møreforsking i Volda.

Faget er oversettelsesteori, sammenliknende grammatikk og korpuslingvestikk.

Doktorgraden har hun tatt ved Universitetet i Bergen. Hun bodde 15 år mellom de syv fjell.

De to voksne barna bor fremdeles i bergensområdet, de får egen besøksleilighet i underetasjen.

100 meter nedenfor huset ligger tre personer i våtdrakt og dupper i sjøen. De venter på den perfekte bølgen.

Når den kommer, smyger de seg opp på brettet og glir elegant bortover vannet.

Lidun beskriver tomten hun bygger på som verdens vakreste. Hun måtte tilpasse huset den fantastiske utsikten.

– Jeg har alltid vært tiltrukket av Flø. Da jeg var liten, syklet jeg hit. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å bygge eget hus. Skulle jeg bygge, måtte det bli her. I flere år så jeg på denne tomten før den plutselig kom på markedet.

Maling uten løsemidler

Daglig leder Jan-Arild Gjerdsbakk i firmaet Byggenheim bekrefter at detaljene som gjør huset spesielt også er fordyrende.

– Jeg tror ikke vi hadde bygd et slikt hus til samme pris en gang til. Det er en risiko vi har tatt fordi vi ønsker å være med på prosjektet. Spesielt to ting har forsinket oss, det er solfangerne og den spesielle naturmalingen.

Fra utsiden kan solfangersystemet se ut som store vinduer. Men de er ikke gjennomsiktige. Det er vindusprodusenten NorDan i samarbeid med Aventa Solar som har levert systemet.

– Bak glasset er det rør med sirkulerende vann. Sentralt i systemet er en 1400 liter stor samletank. Peisovnen er en del av opplegget som skal varme opp vannet til vannbåren varme, sier byggelederen. Han beskriver systemet som banalt enkelt.

– Det er relativt kurant å integrere i de fleste boliger, og det ser bra ut designmessig. Det er rørsystemer opp og ned med en skjult temperatursensor.

Huset er tegnet av arkitekt og surfer Børge Skeiseid.

Utgangspunktet er mest mulig utsikt til hav, bølger, vær og vind. Samtidig er det ikke innsyn for forbipasserende.

Fakta: Lidun Hareide Bygger bærekraftig funkisplusshus på Flø med kompetansetilskudd fra Husbanken Barna Maria Årolilja og Henrik Ulstein er 28 og 22 år og bor på Osterøy og i Bergen Utdannet i media og kommunikasjon fra Vancouver, master i oversettelsesteori fra Universitetet i Bergen (UiB), med språkene spansk, engelsk og norsk. Doktorgrad i oversettelsesteori fra UiB Har journalistbakgrunn fra Vikebladet Vestposten Jobber som seniorforsker ved Møreforsking i Volda Bloggen lidunskapen.wordpress.com

Steinsikre vinduer

Ikke alle dager er like gjestmilde her ute. Setter den verste vinden inn, flyr løse gjenstander gjennom luften.

Huset er derfor utstyrt med sikkerhetsglass i alle vinduer. Trefiberisolasjon er blåst inn i de 45 centimeter tykke veggene, konstruksjonen gjør at huset puster tilsvarende en Gore-Tex-membran.

Naturlig ventilasjonsanlegg kombinert med vifter med varmegjenvinning skal gi sunt inneklima.

Nå venter Lidun spent på å teste ut teknologien.

– Målet er at jeg skal være selvforsynt med fornybar energi, men foreløpig er nivået på strømproduksjonen ikke bestemt. Størrelsen på solstrømanlegget mitt vil bli bestemt av lovendringen som trer i kraft 1. januar. Loven gir rett til å levere strøm tilbake til energiselskapet, men om jeg må betale nettleie også for strøm jeg leverer til nettet, vil det være ulønnsomt.

Den universelle utformingen henger sammen med at hun selv har hatt sykdom i nær familie, og sett utfordringene det fører med seg.

– Faren min fikk hjerneblødning som 55-åring. Da så jeg hvor mange hindringer som kunne vært unngått med planlegging. Jeg ønsker at gjester i rullestol, i barnevogn eller med rullator skal føle seg like velkommen som alle andre, og at de skal kunne bevege seg både innendørs og utendørs.