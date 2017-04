Velger campingvogn fremfor hytta: – Det er en helt spesiell stemning som gjør at jeg klarer å senke skuldrene

Saken oppdateres.

– Jeg får en veldig god ro når jeg kommer hit. Det er en helt spesiell stemning som gjør at jeg klarer å senke skuldrene. Her er det ikke noe husarbeid eller andre ting som må gjøres. Her er vi bare sammen og koser oss, sier Linda Waardal Rongved.

Denne helgen har hun tatt med de fire yngste barna på tur til campingvognen som står plassert campingplassen Kvernavollen på Kvamskogen, én times kjøring fra Bergen i retning østover.

Hjemme i Bergen er det bart. Men her er det kommet snø. Det er fine muligheter for både skigåing og aking.

Lørdag formiddag koser ungene seg både ute i snøen og litt inne med nettbrett og tegning.

Reiser alene med fire barn

Linda og mannen Rune Rongved har syv barn.

De to eldste Ida Michelle (25) og Adrian (20) er ikke så ofte med lenger.

Amanda på 16 er med noen ganger. Men det yngste firkløveret er ofte med til campingvognen.

– Mannen min jobber en del, så jeg bruker å reise opp med de fire yngste på fredagen. Så kommer han gjerne opp på lørdagen. I vinterferier og høstferier bruker jeg å være her alene med ungene. De synes det er veldig kjekt å være her. Det er ulike aktiviteter for ungene, og alltid noen å leke med her, sier Linda.

Inne i vognen er det ryddig og pyntet.

Linda har innredet vognen med mye blått og hvitt, og mye stjerner. Hun pynter alltid med tente lys.

– Det første jeg gjør når jeg kommer inn her, er å sette på varmen og tenne lys. Jeg synes tente lys gjør det så hjemmekoselig.

Én til to helger i måneden

Hun anslår at familien er her i snitt en til to helger i måneden. Om sommeren tar de vognen med seg og drar på tur.

Men også om sommeren trives familien med å være på den faste campingplassen.

– Da bader ungene i elven og er mye ute og leker. Vi voksne setter oss rundt bålpannen og prater når ungene har lagt seg. Vi har mange kjente her og det er alltid noen vi kan være sammen med, sier Linda.

Fakta camping i Norge Det finnes rundt 1200 campingplasser i Norge.

Vintercamping blir stadig mer populært. Det finnes en rekke campingplasser som legger til rette for vintercamping, gjerne i nærheten av vintersportsanlegg.

Campingplassene i Norge er kategorisert etter stjerner, på samme måte som hotell er.

Husk tremetersregelen. Når du setter opp telt eller plasserer din campingvogn, skal det være minst tre meter avstand til naboer på alle kanter. Kilde: Norsk Campingguide

Familien er her både sommer og vinter. Campingvognen har vannbåren varme som styres av strøm eller gass. Om natten blir gassen skrudd av.

Noen ganger har det vært kaldere enn tyve røde utenfor.

Da blir det lett ned mot 15 grader inne, men temperaturen kommer raskt opp når gassen blir skrudd på igjen.

Linda anslår at det bare tar rundt én time å få god temperatur i spikerteltet når de kommer opp for helgen.

I fjor kjøpte familien hytte på Fitjar, sør for Bergen. De trives der også, men Linda peker på at det er mer sosialt å være på campingplassen.

– Vi kjenner hyttenaboene også, men hvis de ikke er der så er vi der alene. På campingen møter vi alltid flere, forteller hun.

På hytta er det mye bedre plass, men den barnerike familien trives likevel enda bedre i campingvognen.

Men for at det skal være fint for to voksne og fire-fem, seks barn å være på tur er det viktig å ha noen felles kjøreregler.

– Må være ryddige

– Vi er vant med å være mange, så det går fint. Utfordringen er at man har mye mindre plass enn hjemme, så alle må huske å rydde. Det er helt nødvendig at barna rydder på plass tingene sine og ikke lar ting ligge rundt omkring, sier Linda.

Da familien kjøpte sin første campingvogn for elleve år siden, hadde de kun campingvogn og ikke spikertelt.

Da tok alle av seg våte sko og ytterklær rett innenfor inngangsdøren til campingvognen.

– Det ble det mye rot. Det var ingen gang eller sted å gjøre av ytterklær og sko. Med spikertelt er det en helt annen verden, utbryter Linda.

Helt bak i campingvognen er det en etasjeseng med hele tre etasjer.

Like ved siden av er det en sittegruppe som man kan lage om til seng. Her kan to små barn få plass.

Hovedsoverommet har plass til mor og far, og den yngste jenten.

Den største sittegruppen kan også legges ned og gjøres om til soveplass.

Her kan det være plass til to voksne eller tre barn. Ute i spikerteltet er det også soveplasser.

– Her sover vi nærmere hverandre

– Jeg tror vi har vært åtte-ni personer her på det meste. Vi har hatt med fem barn selv, pluss noen venner av barna.

Barna har vokst opp med campingliv året rundt, og viser at de setter pris på det.

– Når vi sover her er vi nærmere hverandre. Det er mye bedre enn å sove alene på rommet mitt slik jeg gjør hjemme, sier Savannah (7). Hun har nederst køye på rom med tvillingsøstrene på 12.

De yngste barna bruker gjerne toalettet i vognen, mens de andre bruker fellestoalettene på campingplassen.

Dusjen i campingvognen bruker de ikke. Det er bedre å bruke den som finnes på campingplassen.

– Så unngår vi også kø på badet om morgenen, sier Linda og ler.

– Hva skal til for å trives med å bo så tett, tror du?

– Du må like å ha det litt lite og så bør du være litt ryddig. Også må du absolutt like campinglivet. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å sitte utenfor her med tekoppen i kjempeflott vær – og se ungene løper rundt og koser seg.

