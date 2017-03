Vi klaget mer i 2016 – og dette klaget vi på

Saken oppdateres.

Saken oppdateres fra pressekonferanse

– 32.000 klager ble mottatt i 2016, det er en økning på 8,6 prosent inn til forbrukerenhetene totalt, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

For første gang er klagestatistikk for hele forbrukerområdet i Norge samlet. Tall fra alle forbrukerorganisasjonene er satt sammen, og gir et helt nytt bilde av hva forbrukerne trenger råd og hjelp til – hva er det norske forbrukere med plages mest med?

Det er bil, bank og bolig folk klager mest på. Av de 32.000 klagene handlet 8757 av dem om bil, verksted og parkering.

Kollektivtransport kommer på fjerdeplass og det er på grunn av klager på fly. Forbrukermyndighetene ser også en økning på 44 prosent i klager på flyreiser.

Bil og parkering

Den sektoren som topper klagestatistikken for hele forbrukerområdet samlet, er biltilknyttede kostnader. Tre av ti klager som havner hos forbrukerorganisasjonene (tilsvarende 8757 klager), handler om bil eller parkering.

Størst innenfor sektoren er markedet parkering med 15,7 prosent av alle klager.

Bruktbil er nest høyest innenfor kategorien med 8,2 prosent av alle klagene.

Den nest største sektoren er finans og forsikring. Den tredje største sektoren er boligbyttere, kostnader som utgjør 11,2 prosent av alle forbrukerklagene. Størst innenfor markedet er håndverkertjenester.

Den fjerde sektoren (etter bil, finans/forsikring og bolig) er kollektivtransport som utgjør 10,6 prosent av klagesakene. Nesten alt handler om flyreiser.

- Dette har sammenheng med flypassasjeravgiften, sier Flesland.

Mange føler seg lurt etter boligkjøpet

Nordmenn flest eier bolig selv (83 prosent), ifølge Forbrukerrådet. I desember 2016 gjorde vi en befolkningsundersøkelse som viser at mange som kjøper bolig føler seg lurt.

14 prosent klager på bolig.

Flere bør klage og tørre å stå i prosessen fullt ut. Randi Flesland, forbrukerdirektør.

Tre av fire kjøpere ville hatt mer tid til å spørre fagfolk, undersøke bolig eller gjøre ulike vurderinger sist de kjøpte bolig.

26 prosent mener de har grunn til å klage på boligen. En tredjedel av dem gjør det ikke (altså 35 prosent unnlater å klage, journ.anm.).

– Liten tillit til aktørene

– Folk flest har også lite tillit til alle aktører - selger, megler, takstmann. En av fire som klager på bolig, gir opp før prosessen er ferdig, sier Flesland.

– Hvorfor er det slik?

- Prosessen er veldig tung, de sier de får alltid nei fra forsikringsselskapene. Det er billigere for boligkjøperforsikringsselskapene å la være å kjøre sak, og det kommer tydelig frem at mange av boligkjøpeforsikringsselskapene har sagt til dem at de har en dårlig sak, sier Flesland til oss.

– Hva klager de på?

- Råteskader og fukt er største problem. Flere bør klage og tørre å stå i prosessen fullt ut, sier Flesland.

Har du tips om denne saken? Send oss en epost!

– Ikke alt som kan sjekkes

Christian Vammervold Dreyer, adm. direktør i Eiendom Norge mener det også er mange som opplever bolighandelen som veldig trygg.

– De opplever at de har god informasjon og at de kjøper den boligen som de så på visningen.

Han påpeker at bransjen skal jobbe enda hardere for at bolighandelen skal bli tryggere.

– Det er mye i et hus som ikke er presentert gjennom en tilstandsrapport. Det er ikke alt som kan sjekkes, og det hadde blir veldig dyrt om man skulle sjekke alt og få det inn i tilstandsrapporten. Det kan dukke opp ting som er feil etter fem år som da ligger på eieren. Derfor er det mange som tegner eierforsikring, sier direktøren.