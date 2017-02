Vi klaget som aldri før i 2016 - noen bransjer skiller seg ut

Saken oppdateres.

Forbrukerombudet mottok 12.757 skriftlige klager og tips om brudd på markedsføringsloven i 2016.

Rekordmange tok kontakt med Forbrukerombudet, ifølge forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

– De fleste klagene dreide seg om klager på telefonsalg. Det jobber vi jevnt og trutt med, og det skal vi ikke slutte med. Det ligger forslag til strengere regler for telefonsalg i Stortinget, det er vi veldig fornøyd med, sier Haugseth.

Forbrukerombudet får dessuten mange klager om eiendomsmeglere, spesielt om lokkepriser , men også markedsføring i form av uadressert reklame.Det kommer en del klager på mobilselskapenes kampanjer og TV-leverandørenes koblingssalg .

Folk kontaktet også Forbrukerombudet om flyselskaper, flyavgiften til Norwegian og annen markedsføring fra selskapene.

Svindel på nett og falske produkter

I tillegg dreier klagene seg om uadressert reklame, gratisaviser i postkassen, strømleverandører som vil rekruttere kunder, svindel på nett og falske produkter.

Det er få klager på finansmarkedet, men Haugseth tror det er vanskelig å klage på finansprodukter.

– Ofte er ikke folk klar over at det er lovbrudd eller at vilkårene er urimelige eller ulovlige, sier Haugseth.