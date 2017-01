Vi vet når du blir for gammel til å handle hos Ikea

Saken oppdateres.

Sannsynligheten for at du handler på Ikea når du er 24 år gammel er mye større enn på noe annet tidspunkt i livet ditt, viser en undersøkelse ifølge Earnest.com .

De kaller perioden fra midten av 20-årene til midten av 30-årene «Ikea decade», altså Ikea-tiåret.

– Det høres riktig ut. Man er i etableringsfasen, man kjøper mer møbler, sier Bjørn Erik Øye, seniorpartner hos Prognosesenteret.

Nordmenn bruker i overkant av 15 milliarder kroner på møbler hvert år, og halvparten av oss kjøper nye møbler hvert eneste år.

Prognosenterets undersøkelser viser den samme tendensen om unge og Ikea. Respondentene har svart på hvor de kjøpte sofa sist.

29 prosent av respondentene under 30 år oppga at de kjøpte sofaen sin hos Ikea, og tendensen synker markant når alderen stiger.

Kun tre prosent i aldersgruppen 65+ oppga at de kjøpte sofa hos Ikea.

Åtte prosent i aldersgruppen 65+ kjøpte lenestol hos Ikea, mens 32 prosent under 30 år kjøpte lenestol hos den svenske møbelkjeden.

Hvor kjøper unge og eldre møblene sine?

– Man handler oftere på Skeidar og Møbelringen ettersom man blir eldre. Bohus er mer nøytral, men sjansen for at man kjøper lenestol fra Bohus øker ettersom man blir eldre, sier Øye.

Sofa fra Skeidar: 15 prosent under 30 år og 40 prosent i gruppen 65+.

Lenestol fra Skeidar : Fire prosent under 30 år og 40 prosent i gruppen 65+.

Sofa Møbelringen: Seks prosent under 30 år og 40 prosent i gruppen 65+.

Sofa Bohus: 15 prosent under 30 år og 40 prosent i gruppen 65+.

Ikea: Ikke samme tall

Ikeas undersøkelser og tall viser et litt annet bilde, mener Gudrun Lægreid, kommunikasjonsrådgiver i Ikea.

Når det gjelder kjøp av møbler er tallene stabile mellom 20 og 50 år – med en relativt stabil topp mellom 20 til 39 år, ifølge Lægreid.

Ikeas undersøkelser er utført blant personer som sogner til varehusene, altså at de bor i nærheten av et varehus. 43 prosent mellom 20 og 24 år handler på Ikea, det samme tallet gjelder for personer mellom 35 og 39 år.

Når du er 45 går det noe ned, til 35 prosent. Deretter går tallene enda litt nedover.

Andelen som kun handler i markedshallen, servietter, lys og tallerkner, holder seg stabilt frem til 64 år mellom 49 og 52 prosent, og så går ned litt nedover.

– Er du langt oppe i 60-årene har du kanskje mindre behov for møbler. Tall viser at Ikea er «top of mind» når man er mellom 30 og 39 år. Da er Ikea det første du kommer på, sier Lægreid.

– Hvorfor foretrekker en del eldre Skeidar og Møbelringen i stedet for Ikea?

– Vi opplever at vi har mange kunder i alle aldersgrupper, og det viser tallene våre også. Vi har ikke noe svar utover det, sier Lægreid.

– Trenger ikke handle på Ikea lenger

Trendekspert og Maison-redaktør Helle Tjaberg tror mange unge går for Ikea fordi Ikea fremdeles er forbundet med «start up», at man starter livet - rimelig og flatpakket.

Tjaberg, som selv er i slutten av 40-årene, er fremdeles interessert i Ikea, men blander møbler fra Ikea med andre ting.

– Vi nordmenn definerer oss som klassiske, og vi er vanedyr. Vi tenker veldig likt.

Unge mennesker handler en del på nett, tror Tjaberg, gjerne hos livsstilsbutikkene som har litt av hvert - mote og interiør. I fremtiden kan det godt være unge mennesker i større grad titter i showroom og så handler tingene på nettet.

– Hvorfor handler så få i alderen 65+ på Ikea?

– Jeg tror det er fordi de forbinder Ikea med noe annet enn de som er yngre. Før måtte de på Ikea, men det trenger de ikke lenger fordi de har en etablert økonomi. De har fremdeles et bilde av Ikea som noe helt annet enn det er, de husker manglende skruer og så videre, sier Tjaberg.

Både unge og eldre handler på Bohus. At Bohus er mer nøytralt med tanke på alder kan være fordi Bohus regnes som klassisk, trygt og litt elegant, tror Tjaberg.

– De har mange fine ting i en ålreit prisklasse. Uttrykket er hyggelig og lunt, og vi liker at ting er hyggelige og lune.

– Hvorfor handler så få under 30 år hos Møbelringen?

– Jeg tror kanskje ikke de kjenner Møbelringen så godt, hvis ikke foreldrene har handlet der en del – og da forbinder de med foreldrene. Unge opplever kanskje at det er mer voksent og dyrt enn det kanskje er. Varehusene må være tilstede i sosiale medier og vise en annen side – som Bohus har begynt å gjøre.

Hvor kjøpte folk sist sofa og lenestol?

Sofakjøp, høyeste prosentandel:

Under 30 år: 29 prosent på Ikea

Under 39 år: 24 prosent på Bohus

Under 54 år: 21 prosent på Bohus

55–64 år: 27 prosent på Bohus

65–74 år: 21 prosent på Skeidar

75+ år: 40 prosent på Skeidar og 40 prosent på Møbelringen

Lenestol-kjøp, høyeste prosentandel:

Under 30 år: 32 prosent på Ikea

Under 39 år: 36 prosent på Ikea

Under 54 år: 22 prosent på Bohus og 22 prosent på Ikea

55–64 år: 19 prosent på Bohus

65–74 år: 25 prosent på Skeidar

Fakta om undersøkelsen Prognosesenteret undersøker nordmenns møbelvaner gjennom Møbelmonitor, Prognosesenterets webpanel. Undersøkelsen er landsdekkende, 1000 personer svarer hvert kvartal.

De mest og minst kjøpte møblene i Norge

De siste tolv månedene brukte gjennomsnittsnordmannen 7307 kroner på møbler, aller mest på sofa.

I Prognosesenterets undersøkelse Møbelmonitor oppga de færreste av de hadde kjøpt barstoler. Basert på undersøkelsen har cirka 30.000 kjøpt barstoler i 2016 – for 57 millioner kroner.

– Madrasser er overlegent mest kjøpt. Vi kjøpte madrasser og lignende for tre milliarder i 2016. Det er enkelt å kjøpe og bestille, og det er billigere enn sofa, sier Øye.

Dette oppga flest at de handlet: