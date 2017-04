– Man må ikke være avlogget for å få kvalitetstid med familien

Saken oppdateres.

Fem spørsmål og svar om hvordan man bør forholde seg til sosiale medier i påskeferien.

Eksperten: Cecilie Staude

Utdanning: Bachelor i kommunikasjon fra USA, master i ledelse fra BI

Jobber som: Høyskolelektor på BI og ekspert på sosiale medier

Påsken er også høytid for bruk av sosiale medier, mener høyskolelektor Cecilie Staude.

1. Hvorfor er det slik?

– Vi ser at bruken av sosiale medier eksploderer i ferietid. Det er ekstra lett å legge ut mye bilder når vi koser oss, været er fint, og vi har lyst å formidle til omverdenen hva vi holder på med. Det kan også være til glede for familie eller venner som har lyst til å ta del i opplevelsene uten å være der selv.

Les også: Her er du garantert å finne snø i påsken

– Sosiale medier er blitt kanaler vi bruker mer og mer i livene våre som privatpersoner og som verktøy i jobben vår. Da er det naturlig at det er blitt mer og mer vanlig å være pålogget også i ferietid.

2. Men hvor mye skal man dele?

– Det er ingen regler for hva som er mye og lite. Det er opp til hver enkelt. For noen tar det selvfølgelig overhånd også, og det kan bli for mye. Vi er egen redaktør i egen kanal, og man må selv vurdere hvor mye man skal legge ut.

Nekter tenåringen å bli med på hytta? Her er psykologens beste råd

3. Går det an å være pålogget uten å koble bort familien samtidig?

– Vi er alltid pålogget, men det behøver ikke være noe negativt. Kvalitetstid er ikke ensbetydende med å logge av. Det blir en oppkonstruert problemstilling at å være pålogget på familiehytta er et problem, sier hun og legger til:

– Å få tilfredsstilt behovet for å holde kontakt med jobb, samt barns behov for å holde kontakt med venner – kan tvert imot bidra til bedre kvalitetstid fordi skillet mellom privatliv og jobb viskes mer ut.

4. Hvem er dårligst på å koble av?

– Vi bryr oss mye om barnas tilstedeværelse på nett, men man ser en like stor tendens til at foreldrene sitter mye med duppedittene sine i ferietid. Det er like naturlig for de yngre å holde kontakt med venner i påskeferien, som det er for de voksne å holde seg oppdatert på hva som skjer på jobben.

– Men hvor mye du skal sitte med nesen ned i ipaden og hvorvidt tiden du bruker på det går utover tid med familie, det må du sette begrensninger på selv.

Både barn og voksne har godt av å koble av en gang iblant.

5. Hva bør man ikke dele fra påskeferien på sosiale medier?

– Foreldre legger ut mye familiebilder og bilder av egne barn fra påskefjellet. Det er ikke de unge særlig begeistret for. Det tar litt av noen ganger, og det bør man som foreldre tenke gjennom. Og så handler det jo om å være gode rollemodeller for egne barn og tenke over hva man legger ut.

For vi er jo opptatt av å vite hva som deles av oss selv, påpeker Staude.

– Vi vil gjerne, om vi er foreldre eller barn, holde oss orientert om hva som legges ut og bli spurt først. Legger jeg ut bilder av min mor, blir hun sur hvis jeg ikke har spurt i forkant. Så det går begge veier. Ha som regel at du alltid spør før du legger ut bilder av andre i sosiale medier.