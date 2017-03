Apple ruller ut Ios 10.3 til alle enheter – dette er nytt

Saken oppdateres.

Dersom du sitter på en nyere Iphone eller Ipad kan du med fordel ta en tur innom innstillingene og se etter den nyeste versjonen av Ios, altså operativsystemet Apple har på sine mobile enheter.

Versjon 10.3 er nemlig sluppet, og i tillegg til det som er av fikser og feilrettinger har Apple lagt til litt ekstra funksjonalitet.

Den største – eller muligens kuleste – nyheten er muligheten til å spore Apples trådløse AirPods som kom rett før jul.

Denne funksjonaliteten er nå bygd inn i «find my Iphone» slik at du kan spore dem – eller i det minste få greie på hvor de var ved sist bruk – og få dem til å spille av lyd dersom de er i Bluetooth-kontakt med en enhet.

Nytt filsystem kan gi bedre appytelse

Brukerne skal også merke litt omstokking på noen innstillinger og valg, men det andre store skjer på innsiden med «nestegenerasjons filsystem» APFS – Apple File System.

Dette er i større grad optimalisert for enheter med SSD-lagring og laget med kryptering i tankene.

Om du vil merke noen faktisk forskjell er et annet spørsmål, selv om lese- og skrivehastighetene kan kunne gå litt opp. Det er mulig at noen spill eller applikasjoner vil starte opp litt raskere.

APFS beregner visstnok også plass på en litt annen måte enn HFS+, så noen vil merke at de har fått mer ledig plass på enheten sin.

Nattmodus til MacOS

Foruten dette har Apple også sluppet en oppdatering til MacOS: Sierra 10.12.4. Her er det nattmodus eller «Night Shift» som er den store nyheten.

Nattmodusen sørger for å endre fargetemperaturen på skjermen slik at du ikke skal utsettes for så mye blått lys i timene frem mot leggetid. Dette lyset undertrykker produksjonen av søvnhormoner i kroppen og kan gjøre det vanskeligere å sovne.

(Kilde : The Verge )