Ble kåret til årets leke i Norge – nå stilles den ut på spionmuseum i Tyskland

Saken oppdateres.

I desember klaget Forbrukerrådet inn dukken My Friend Cayla til Forbrukerombudet og Datatilsynet.

De mente den internettilkoblede dukken hadde manglende sikkerhet og personvern, ulovlige brukervilkår og skjult markedsføring – alt dette kledd i rosa skjørt og på plass på barnerommet.

Etter avsløringene stanset flere store leketøyskjeder salget av dukken i både Europa og USA.

Nå på museum

I Norge valgte Toys’R’Us og BR Leker å fortsette salget , mens i Tyskland ble Cayla forbudt. Nille, som også har forhandlet den, valgte å trekke produktet.

Nå har spionmuseet i Berlin valgt og ta dukken inn som en del av sin faste utstilling, i selskap med nazistenes berømte Enigma-maskin og annet verdenskjent spionasjeutstyr.

Slik fungerer dukken:

Rammes av spionasjeregelverk

– Nå står hun i glassmonter til advarsel for museumsbesøkende foreldre. Samtidig skulle vi ønske at advarslene kom i form av bedre regelverk, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, i en pressemelding.

I Tyskland har dukken blitt rammet av spionasjeregelverk, og derfor møtt forbud.

Ifølge Myrstad ble foreldre oppfordret til å destruere dukken fordi den ble sett på som et ulovlig avlyttingsverktøy.

Tilbyr norske kunder å få pengene tilbake

I Norge har leketøyet fått ufortjent strafferabatt, mener Forbrukerrådet.

I stedet for forbud ble dukken her solgt på halv pris i landets lekebutikker.

– Det er kritikkverdig at dukkene ble dyttet ut på salg i Norge. Dette viser at forbrukere ikke er beskyttet godt nok knyttet til internettilkoblede produkter. Vi har behov for et regelverk i Norge som tar høyde for sikkerhet og personvern knyttet til at ting kobles på nett, sier Myrstad i pressemeldingen.

Toptoy, som distribuerer og forhandler Cayla gjennom Toys’R’Us og BR Leker i Norge, svarer følgende når vi konfronterer dem med kritikken:

– Hvis noen kunder som har kjøpt en Cayladukke i en av våre butikker er blitt bekymret etter skriveriene om Cayla, er de velkomne til å returnere dukken i en av våre butikker. Der kan de få pengene i retur eller bytte dukken til en annen vare, sier kommunikasjonsansvarlig i Toptoy Norden, Line C.W. Rasch.