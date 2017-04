Bruker du mye penger på mobildata? Slik får du ned utgiftene

Saken oppdateres.

Vi er nok mange som har opplevd at mobildataen går tom i løpet av måneden. Men fortvil ikke. Det finnes enkle grep du kan gjøre for å spare penger på abonnementet ditt.

Har du opplevd å gå tom for mobildata i løpet av måneden? Svar i pollen nederst i saken!

De mobilappene som tar mest mobiltrafikk er YouTube og Facebook med hele 27 prosent, ifølge en undersøkelse nylig gjennomført av Telenor Norge.

– Jeg ble overrasket over at Netflix ikke var høyere opp. Folk er kanskje redde for å bruke mye datatrafikk når de ser på film eller serie. Da bruker de TV og PC istedenfor mobil, sier Morten Evjen, daglig leder i Telehjelpen. De rådgir og forhandler mobiltilbud mellom bedrifter og mobiloperatører

Det er særlig en funksjon i Facebook-appen som tar mye av mobildataen.

– Facebook i seg selv tar ikke mye datatrafikk, men når du går inn på appen spiller den automatisk av videoer du like gjerne kan starte selv etter behov. Automatisk avspilling tar mye data, og det er noe teleoperatøren din tjener mye penger på, forklarer Evjen.

Flere bruker mer mobildata

Telenor Norge gjennomførte en såkalt dybdemåling i uke ti. Den viser at ti apper og webtjenester utgjør hele 60 prosent av all datatrafikk på en vanlig mobiltelefon.

Det er video- og bildetjenester som utgjør mest datatrafikk. Strømmetjenesten Netflix har en trafikkandel på nesten fire prosent på mobil og er mest populær på kvelden og i helger. Den mest brukte musikkstreaming-appen er Spotify med 3,6 prosent.

Apper på telefonen bruker i seg selv ikke mye datatrafikk, men det er likevel fort gjort at hele datapakken blir borte.

– Det kommer helt an på hva du gjør på mobilen. Laster du ned ting, streamer eller oppdaterer, tar det mye mobildata. Har du for eksempel på stedstjenester hele tiden bruker det mye unødvendig datatrafikk og batteri på telefonen, sier Evjen.

Telefonselskapet Telia opplever at flere kunder bruker mer mobildata.

– Vi ser en økning hvert eneste år. I 2014 var gjennomsnittlig bruk én gigabyte, mens det i januar i år var 3,65 gigabyte, sier seniorkommunikasjonsrådgiver i Telia, Ellen Scheen.

Hvor mye kan du surfe med syv gigabyte? Med syv gigabyte kan du surfe en time på Facebook og andre nettsider, lese/sende 30 e-poster, strømme musikk i 45 minutter og strømme video/TV i ti minutter. Kilde: Ellen Scheen, Telia

Slik sparer du mobildata

Ønsker du å få mest mulig ut av ditt abonnement, har Evjen flere tips og triks som ikke går utover gleden av mobilen.

1. Skru av automatisk videovisning i Facebook. Når du åpner appen eller nettsiden, blir videoer automatisk lastet ned.

Slik skrur du av automatisk videovisning i Facebook-appen Iphone: Innstillinger-kontoinnstillinger-videoer og bilder- autoavspilling- aldri spill av videoer automatisk, alternativt bare «når tilkoblet internett». Deaktiver også innstillingen «Last opp HD», da den også bruker unødvendig mye mobildata. Android/Samsung: Innstillinger-appinstillinger-autoavspilling-aldri spill av videoer automatisk, alternativt bare «Når tilkoblet WiFi».

2. Last ned musikk og filmer når du er på wifi. Da kan du se og høre offline uten å bruke verdifull data.

3. Vær bevisst på videokvalitet . Hvis du velger å streame film med mobildata, bør man være oppmerksom på at man bruker riktig videokvalitet. Netflix har en mulighet til å velge det manuelt. Samme mulighet har man blant annet også på Viaplay-appen.

Slik endrer du videokvalitet på Netflix Gå inn på Netflix-appen og velg: App – innstillinger – mobildatabruk – velg ønsket kvalitet. Her står det hvor mye hver kvalitet gir i antall timer. Lav kvalitet gir fire timer streaming pr. gigabyte, mens høy kvalitet gir en time pr. gigabyte. Du kan også velge at nedlastningen kun skal gjøres når du har internett. Gå inn på app – innstillinger – nedlastinger – aktiver «kun WiFi».

4. Skru av automatisk synkronisering av bilder over mobilnett. Det kan være at du automatisk synker til Dropbox, Icloud, Onedrive, Google Drive eller andre tjenester. Tar man mange bilder, vil automatisk synkronisering bruke mye datatrafikk. Hvordan man slår av funksjonen avhenger av hvilken tjeneste du bruker og hvilken mobiltelefon du har.

5. Last ned operatørens app eller sjekk «Min Side». Det er greit å kunne følge med på eget forbruk. Da kan du passe på at du ikke bruker mer enn det som er inkludert i abonnementet eller i datapakken du har.

6. Sjekk hvilke apper som bruker mye mobildata på din mobiltelefon .

På Iphone: Innstillinger-mobilnett og scroll deg ned til «mobildatabruk». Der kan du se total bruk av datatrafikk for perioden. For å se hvilken periode det gjelder, ruller du deg helt nederst. Under «Mobildatabruk» ser du hvilke apper du har tillatt at kan bruke mobildata og hvor mye de har brukt i perioden. Står det ingenting under appen, har den ikke brukt data.

Innstillinger-mobilnett og scroll deg ned til «mobildatabruk». Der kan du se total bruk av datatrafikk for perioden. For å se hvilken periode det gjelder, ruller du deg helt nederst. Under «Mobildatabruk» ser du hvilke apper du har tillatt at kan bruke mobildata og hvor mye de har brukt i perioden. Står det ingenting under appen, har den ikke brukt data. På Android/Samsung: Innstillinger – databruk-scroll ned til «Etter app» for å se bruken av data pr. app.

7. Bruk WiFi aktivt. Er du bekymret for sikkerheten kan du bruke en VPN-tjeneste som NordVPN, F-Secure, Freedom eller Cloak VPN. VPN står for Virtual Private network og lager en tunnel for trafikken fra din mobil/PC til en server slik at trafikken er kryptert og dermed sikker.

8. Deaktiver «WiFi hjelp» på Iphone. På Iphone fra Ios9 og Ios10 har man en funksjon som heter «WiFi hjelp». Det betyr at man bruker mobildata når wifi-forbindelsen er dårlig. Denne bør man skru av da man mister litt kontroll på om man bruker wifieller mobilnett. På Iphone: Innstillinger – Mobilnett og rulle seg helt ned til bunnen.

Android/Samsung har en tilsvarende tjeneste kalt «Smart nettverksbytte». Den kan deaktiveres under Instillinger – WiFi.

9. Deaktiver «stedstjenester». Denne funksjonen bruker både mobildata og batteri. Det kan være fornuftig med en gjennomgang av disse med jevne mellomrom.

Slik deaktiverer du «stedstjenester» Iphone: Gå inn på Innstillinger – Personvern-Stedstjenester-Velg hvilke apper som du ønsker at skal synkronisere stedsinformasjon. Android/Samsung: Gå inn på Innstillinger – Tillatelser/Posisjon.

10. Deaktiver «automatisk oppdatering». Mange apper oppdaterer innhold i bakgrunn uten at du merker det. Gå gjennom oversikten med jevne mellomrom for å deaktiver apper du ikke bruker så ofte. Gå inn på Iphone: Innstillinger – Generelt – Bakgrunnsoppdatering for å se oversikt over hvilke apper som oppdaterer seg i bakgrunnen.

11. Oppdater apper kun via wifi. Du bør skru av funksjonen som gjør at apper oppdaterer seg automatisk når du bruker mobilnettet.

På Iphone: Innstillinger – Itunes–App Store og deaktiver valget «Bruk mobildata».

Innstillinger – Itunes–App Store og deaktiver valget «Bruk mobildata». På Android: Gå inn på Google Play–Innstillinger–velg «Oppdatere apper automatisk» og velg «Oppdater apper automatisk bare via WiFi».

12. Skru av automatisk henting av e-post. Hvis man virkelig vil spare datatrafikk, kan man også skru av automatisk synkronisering av e-post. På Iphone: Innstillinger–mail–kontoer–hent nye data–deaktiver «Push». Vær oppmerksom på at dette sikkert påvirker brukeropplevelsen mer enn bruken av mobildata.

Kilde: Morten Evjen i Telehjelpen.

Scheen mener det er smart å vente med å se på film eller laste ned apper til du har internett. Det kan spare deg for mange kroner i løpet av et år.

– Det er et godt utgangspunkt å finne ut hva du faktisk bruker mest mobildata på, og hvor du i så fall kan begrense deg. Hvor mye data folk bruker i måneden er veldig individuelt. Noen er på nett hele tiden og klarer seg ikke uten en stor datapakke, mens andre bruker veldig lite av sin månedlige kvote, sier Scheen.