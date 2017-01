CES-messen: Norsk firma lanserer smart radonmåler

Saken oppdateres.

Ifølge Statens strålevern dør årlig 300 mennesker i Norge som følge av radonstråling, og de anbefaler derfor alle å måle radonnivået i boligen sin.

På CES-messen i Las Vegas lanserte norske Airthings det de hevder er verdens første smarte radonmåler.

– Vi har utviklet Wave slik at alle enkelt kan følge med på radonnivået. Bare vink foran måleren for å aktivere en intuitiv lys-indikator. Grønn betyr at luften er bra, gul en advarsel og rød at radonnivået er for høyt, forklarer Øyvind Birkenes, administrerende direktør i Airthings.

Når Wave måler for høye radonnivåer i henhold til nasjonale retningslinjer, vil brukeren bli varslet og få anbefalinger på hvordan de kan redusere radonnivået.

Måledata i egen app

Måledataene kan leses av på en egen app som mottar måledataene via bluetooth. Dataene blir automatisk lastet opp når brukerens mobil eller nettbrett befinner seg innen ti til femten meter fra måleren.

I appen kan man se nåverdier, gjennomsnittsverdier og variasjoner over de siste dagene, ukene, eller året. I tillegg gis det tips til hvordan man kan forbedre inneklimaet.

Helserisiko Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Det er anslått at radon i boliger forårsaker rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Radon forekommer i alle slags bygninger og total radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger; på jobb, på fritiden og hjemme i privat bolig. Kilde: Statens strålevern

Måleren inneholder også temperatur- og luftfuktighets-sensorer som skal bidra til å øke nøyaktigheten i radonmålingen. Disse sensorene gjør det ifølge selskapet mulig på et tidlig tidspunkt å detektere og gi varsler om mulig muggskader.

Sikter på smarthus

Birkenes forteller at de har tatt turen til CES-messen (Consumer Electronic Show) for å lansere og få vist frem produktet i USA og for resten av verden.

– Vårt langsiktige mål er å gjøre radonmålere like vanlig som røykvarslere. Hvert år så dør det 6–10 ganger flere folk av radon, enn det gjør av husbrann og CO-forgiftning tilsammen.

I løpet av CES skal Airthings blant annet ha møter med potensielle partnere for integrering i smarthussystemer.

– Det er utrolig mange «like» smarthusløsninger med brannvarslere, CO-detektorer, og luftkvalitetsmåler, men vi er først med radon, sier Birkenes.

På spørsmål om Wave er kompatibel med smarthus-plattformer som Apple Homekit og Google Home, er svaret at den kan kobles mot andre smarthus plattformer via nettskyen, og at dette er funksjonalitet som kommer med programvareoppdateringer fremover.

Så ofte bør du måle

Statens strålevern har ingen godkjenningsordning for elektroniske måleapparater av radon og anbefaler ikke noen fremfor andre.

Seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, oppfordrer forbrukere som er i markedet for en radonmåler om å forsikre seg at måleren er i henhold til kravene i måleprosedyren.

Han understreker at det uansett måleutstyr er viktig at målingene foretas i vinterhalvåret i en periode på minst to måneder og i to oppholdsrom.

Slik måler du radon Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april.

Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder.

Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Statens strålevern selger ikke radonmålinger.

Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, det gjør du selv. Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret.

Du kan måle radon enten med sporfilmer eller med et elektronisk radonmåleapparat, fremgangsmåten er den samme. Undersøk om målingene følger Strålevernets måleprosedyre for radon i boliger.

Noen steder kan du kjøpe radonmålinger gjennom kommunen, ofte til en fordelaktig pris. Undersøk dette med din kommune. Kilde: Statens strålevern

I utleieboliger stilles det krav til at utleier kan dokumentere radonnivået. Kravet i Strålevernforskriften gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Overstiger radonnivået 100 Bq/m³ skal det iverksettes tiltak for å redusere nivået.

Prisen på Wawe er satt til 1690 kroner og måleren skal være leveringsklar i mars.

Vi har bedt om å få tilsendt et testeksemplar – følg med på vårt Teknologimagasin.