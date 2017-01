DAB-feil reparert – nettet oppe igjen

Saken oppdateres.

– På grunn av fiberbrudd i en kabel i Oppland fylke er vi uten DAB-dekning, opplyste politiet i Salten på Twitter onsdag kveld.

– Jeg kan bekrefte at det er et fiberbrudd i Oslo-området og et i Oppland. I Oppland går det utover bredbånd og mobil, mens det er problemer med DAB-nettet over hele landet, sier assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til VG . Bruddet skyldtes «menneskelig svikt knyttet til gravearbeid», opplyser Norkring i en pressemelding.

Feilen rettet

Litt før midnatt onsdag opplyser Norkring til avisen at feilen er rettet og at nettet er oppe igjen i de berørte delene.

– Feilen gjelder kun små stasjoner som er fordelt rundt omkring i landet, bortsett fra Oslo og Akershus. Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring.

Norkring-direktør Torbjørn Ø. Teigen sier hendelsen er sterkt beklagelig og sier selskapet vil ha en grundig gjennomgang for å prøve å hindre at lignende situasjoner oppstår igjen.