Denne Facebook-endringen vil trolig irritere mange

Saken oppdateres.

Facebook satser knallhardt på video og skrur stadig for å gjøre levende bilder mer attraktivt og brukervennlig. Ikke minst for annonsørene.

Siste nytt er at Facebook har bestemt seg for å skru på lyden på videoer som vises i nyhetsstrømmen din. Frem til nå har disse blitt spilt av lydløst, og du har måttet trykke videoen for å høre lyden.

På bloggen sin argumenterer Facebook med at «når folk ser stadig mer video på mobilen, forventer de å høre lyd når de har skrudd på lyden på mobilen».

Viser til gode tilbakemeldinger

Facebook hevder de har fått positive tilbakemeldinger etter å testet med lyd på videoer i nyhetsstrømmen.

«Med denne oppdateringen vil lyden fades inn og ut og gi liv til videoene når du skroller gjennom nyhetsstrømmen».

Er telefonen satt på lydløs, vil ikke videoene spilles av med lyd. Det skulle da bare mangle.

Og hvis du ikke vil at videoene spilles med lyd uavhengig om du har mobilen på lydsløs eller ikke, skriver heldigvis Facebook at de vil la deg deaktivere videolyd i appens innstillinger. Det blir med andre ord mulig å skru av, selv om den nye standard-innstillingen blir «lyd på» i nyhetsstrømmen.

Noe mer om når det nye lydregimet skrus på, og hvilke brukere og land som først står for tur, nøyer Facebook seg med å si at «vi vil sakte til flere brukere».

Samtidig vet vi at Facebook er gode til å teste ut ny funksjonalitet for så å droppe endringer som ikke fungerer som forventet.

Egen Facebook-app for TV

I bloggposten annonserer også Facebook at vertikale videoer skal få bedre visningskvalitet, og ikke minst at de er i ferd med å lansere en egen Facebook-app for TV, som det har gått diverse rykter om den siste tiden.

Ifølge Facebook vil den nye TV-appen snart vil dukke opp på i første omgang Apple TV, Amazon Fire TV og Samsungs smart-TV-plattform. Flere plattformer skal følge etter hvert.

– Video-appen vår for TV er en ny måte å nyte Facebook-videoer på en stor skjerm, skriver Facebook.

Med den nye TV-appen skal du kunne se video delt av venner og sider du følger, live videoer og anbefalte videoer basert på dine interesser. Det vil også bli mulig å se videoer du har lagret og sett tidligere.

Så gjenstår det å se om Facebook er noe man ønsker å se på TV-en i stua.