Denne Netflix-dingsen lar deg zappe med hjernen

Saken oppdateres.

Noen vil sikkert hevde at de allerede bruker hjernen når de ser på TV. Til alle dere som aldri zapper bevisstløst rundt i strømmeapper og kanallister: Her er det snakk om å velge programmer utelukkende ved hjelp av tankekraft og hjernebølger.

Ingen fjernkontroll i hånden altså, «bare» et sensorbånd rundt hodet som måler hjerneaktivitet.

«Mindflix» kaller Netflix den nye innretningen sin, som ble presentert på Netflix’s såkalte Hack Day der utviklerne får leke seg og komme opp med nye ideer og konsepter.

Eller som Netflix selv skriver på sin teknologi-blogg :

«Hver Hack Day ser vi et bredt spekter av ideer på hvordan vi kan forbedre produktet, samt noen som bare er ment å være morsomme.»

Og her kan du se Mindflix-demoen Netflix har laget:

Fremtiden?

Så spørs det da, om Mindflix-prototypen hører hjemme i den siste kategorien. Vi tror nok det, skjønt helt sikre er vi ikke. Hva tror du? Svar i poll nederst i saken!

Det som er sikkert er at Netflix har tatt utgangspunkt i hodebåndet Muse , som vanligvis brukes til meditering, når de har utviklet Mindflix-prototypen.

Sikkert er det også at den amerikanske TV- og filmstrømmetjenesten har det med å leke seg. For et par år siden viste de frem egne Netflix-sokker med innebygd søvnsensor som skulle sette filmen på pause hvis brukeren sovnet i sofaen.

Og mange husker nok videoen der Netflix gjorde narr av droneleveringen til Amazon . All PR er som kjent god PR ...