Denne elektriske tannbørsten gir deg renest tenner

Mange er skeptiske til elektriske tannbørster og ser det som et unødvendig luksusprodukt. Hvorfor skal man kjøpe en elektrisk tannbørste når man fint klarer å pusse tennene med en enkel tannbørste kjøpt på dagligvaren?

Selv om vanlige manuelle tannbørster fungerer fint er det også slik at mange tannleger anbefaler bruk av elektriske tannbørster fordi de fjerner mer plakk på kortere tid.

Det kan også være behagelig å la en maskin gjøre mesteparten av jobben når klokken har passert midnatt og alt du vil er å kaste deg i seng.

Er du skeptisk, kan det virke risikabelt å bruke flere tusen kroner på en elektrisk tannbørste. Vi har derfor samlet syv modeller til under tusenlappen.

NB! Er du på utkikk etter en tannbørste i toppsjiktet og er villig til å betale for det?

Fremgangsmåten

For å teste tannbørstenes effektivitet brukte vi plakktabletter (kan kjøpes på et vanlig apotek) som legger igjen en rød film på tennene der det har dannet seg plakk.

I tillegg har vi sett nøye på bevegelseshastigheten til de ulike modellene. Det er svært merkbart rent fysisk hvor raskt tannbørstene vibrerer. På de svakere modellene må man i mye større grad hjelpe til selv med pussingen for å oppnå et godt resultat. Blir vibreringshastigheten for lav kan man like godt bruke en manuell børste.

Nest etter effektivitet har vi vurdert batteritid som det viktigste. I vår test av tannbørster over 1000 kroner målte vi store forskjeller på nettopp dette. Flere av de dyre modellene må dessuten lades i opp mot et døgn.

Lite ekstrautstyr og dyre børstehoder

En merkbar forskjell på de billige modellene versus de toppmodellene, er at de billige modellene kommer med veldig lite ekstrautstyr. Ingen av testens deltagere kommer med reiseetui, og ingen kan kobles mot bluetooth eller WiFi. Dessuten var det kun én av modellene som kom med ekstra børstehode. Et spørsmål om pris.

Nye børstehoder kan nemlig koste opp mot flere hundre kroner (for en pakke med 3–4 stk.), og bruker man tannbørsten sin to ganger daglig er man nødt til å skifte børstehode noen ganger i året. Det kan med andre ord lønne seg å sjekke priser på ekstra børstehoder før du bestemmer deg.

Vi har testet følgende elektriske tannbørster i prisklassen under 1000 kroner:

1. Philips Sonicare Easyclean HX6511/22: Pusser best og har lengst batterilevetid

Sonicare HX6511 er den rimeligste av testens to Philips-børster. Den imponerer med testens overlegent beste batteritid, og gir hele dobbelt så lang pussetid som storebror HX671.

Kombinert med testens beste pusseresultat (likt med HX6711), blif det enkelt å kåre denne modellen til best i test.

Et par minus i margen blir det likevel. Den leveres uten reiseetui og ekstra børstehoder, og i likhet med samtlige Philips-modeller vi har testet kommer heller ikke denne modellen med innebygget trykksensor.

Har du sensitive tenner er det verdt å merke seg at den er mer skånsom enn den tre ganger dyrere toppmodellen til Philips. Forklaringen ligger i svingningshastigheten som her er kun cirka halvparten. Det har rett nok litt å si når det kommer til pusseeffektivitet, men ikke så mye som man skulle tro.

KARAKTER: 8,5/10

PRIS: 500 kroner

PLUSS:

+ Overlegen batteritid

+ Pusser svært god

+ Behagelig pussing

MINUS:

– Ikke trykksensor

Finn beste pris på: PHILIPS SONICARE EASYCLEAN HX6511/22

2. Jordan TB-60: Billig og god

Testens og Jordans billigste børste er den mest prisverdige av Jordans børster, og er paradoksalt nok ikke mye dårligere enn toppmodellen deres som koster 1000 kroner mer.

Sammen med Philips 6511 leverer Jordan Clean testens beste pusseresultat når pris vurderes opp mot kvalitet . Den kommer også godt ut i batteritesten hvor den klokket inn på cirka to og en halv time.

Ser vi bort fra at den koster halvparten og kun på testresultatene, kan den ikke måle seg med testvinneren til Philips.

KARAKTER: 7,5/10

PRIS: 249 kroner

PLUSS:

+ Testens rimeligste

+ Pusser godt

+ Bra batteri

MINUS:

– Litt svak rotasjon

– Tung av/på knapp

Finn best pris på: JORDAN TB-60

