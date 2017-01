Derfor bør du oppdatere Iphonen din nå

Saken oppdateres.

Er du flink til å oppdatere operativsystemet på mobilen din? Ikke? Det kan utsette deg for unødvendig sikkerhetsrisiko.

Apple er nå ute med den ferdige versjonen av Ios-oppdatering Ios 10.2.1 som blant annet skal rette flere potensielle sikkerhetstrusler.

Flere av sikkerhetsoppdateringene gjelder Webkit, nettleser-motoren som safari benytter.

Oppdateringen omfatter også to tilfeller der et ondsinnet program kan kjøre vilkårlig kode med såkalte kjernerettigheter, og kan ta delvis eller helt kontroll over enheten avhengig av hvilke rettigheter det er snakk om.

Telefonen din bør alltid være oppdatert

Vidar Sandland i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), mener det er viktig at man alltid tar seg tid til å oppdatere operativsystemet, uavhengig om du bruker Apple eller Android produkter.

– Det er vanskelig å si noe om når og hvor lett et sikkerhetshull lar seg utnytte, og som forbruker kan du ikke forholde deg til dette og bør derfor alltid holde operativsystem og programmer oppdatert, sier Sandland.

Han peker på at det kan være nok å besøke en skadelig nettside for at hackere kan få kontroll over deler av eller hele mobilen din.

Advarer mot kritisk tidspunkt

Sandland understreker at det er ekstra viktig å oppdatere raskt etter at nye oppdateringer gjøres tilgjengelig, da det gjerne er rett i etterkant av oppdateringene og informasjon om disse blir sluppet, at hackere prøver å utnytte sårbarhetene på enheter som ikke har oppdatert.

– Hackere følger med på nye sikkerhetsoppdateringer, og kan paradoksalt nok få informasjon om hvilke sikkerhetsproblemer og svakheter eksempelvis Ios sliter med, og vi ser at sikkerhetspulsen skrus opp rett etter at sikkerhetsoppdateringene slippes, sier Sandland.

Sandland understreker at man ikke har fått rapporter som tilsier at sikkerhetsoppdateringene i Ios 10.2.1 har vært utnyttet av hackere. Ikke dessto mindre er det viktig at man oppdaterer raskt.

Flere oppdateringer

I tillegg til den endelige versjonen av 10.2.1 har Apple også sluppet WatchOS 3.1.3 og TvOS (Apple TV) 10.1.1.

Sist men ikke minst kan eiere av Apples nye Mac Book Pro glede seg over at den siste MacOS-oppdateringen angivelig skal fikse batteriproblemet amerikanske Consumer Reports avslørte .

Det er derimot usikkert om Ios 10.2.1 vil fikse batteriproblemet en del Iphone-brukere har klaget på etter lanseringen av Ios 10 i høst.

Slik oppdaterer du

Før du oppdaterer anbefaler Apple at du lager en sikkerhetskopi av enheten ved å bruke Icloud eller Itunes.