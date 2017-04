Dette bør du aldri gjøre på jobbens PC

Saken oppdateres.

En rekke bedrifter tilbyr både smarttelefoner og bærbare datamaskiner til sine ansatte, som oftest med eget passord og et utvalg programmer du trenger for å gjøre jobben din.

Og jo lenger du beholder PC-en, desto større personlig preg får den. Men er det lurt?

Å kombinere privatliv og jobb kan nemlig være risikofylt – både for deg og for selskapet.

– Jeg vil påstå at halvparten av oss har for lite bevissthet rundt disse problemstillingene. Stadig flere bruker jobb-PC-er og telefoner, så det har aldri vært mer aktuelt å være bevisst på farene, mener universitetslektor Thomas Jelle ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi på NTNU.

Her er hans fire bud for hva som ikke er greit å gjøre på jobbens PC:

1. Ikke la venner eller andre få tilgang til datamaskinen

– Det mest åpenbare er å ikke gi tilgang til at andre kan styre PC-en din. De har ingenting å gjøre der, og kan potensielt åpne store bakdører der en tredjepart kan få tilgang til PC-en din.

Dette gjelder også barn. Ikke la dem spille på Ipaden du har fått på jobb, råder Jelle.

– Barn kan plutselig laste ned ting eller kjøre applikasjoner som medfører skade, sier han, og legger til:

– Er det noen andre enn deg som skal bruke PC-en, så er det jobbens IT-avdeling som i det minste har kompetanse.

2. Ikke hold på med andre jobbaktiviteter parallelt

– Hvis du arbeider med en bijobb eller et sideprosjekt på jobbens PC, vil det i praksis bety at det er jobben din som eier prosjektet du jobber med. Det tror jeg mange ikke er klar over.

Jelle kjenner til flere tilfeller der enkelte for eksempel har begynt med IT-konsulenttjenester ved siden av – men på jobbens PC.

– Da er det jobben som eier de inntektene – ikke deg. Et selskap kan beslaglegge PC-en din hvis det er mistanke om at man bruker den til å generere egne penger.

3. Ikke vær på offentlige trådløse nett som ikke er beskyttet

– Ikke koble deg til ukjente trådløse nett – spesielt hvis du jobber med sensitiv data. Hvis du ikke har kryptert tjenesten kan hvem som helst plukke opp det som blir sendt, og det er ikke noe videre lurt, sier Jelle.

Dette gjelder uavhengig av om det er jobbens nettbrett, PC eller mobil du sitter på.

– Sett opp en VPN-forbindelse til jobb dersom du er usikker på om tjenesten du sitter på er kryptert. Da lager du en sikker tunnel slik at all informasjon går gjennom den.

En VPN-kobling er noe jobben ofte kan ordne for deg. Det samme gjelder dersom du vil kryptere e-posten din.

– Den vanlige mannen i gaten vet nok ikke om e-posten er kryptert eller ikke. Rådfør deg med jobbens IT-avdeling, tipser Jelle.

4. Ikke kom med upassende vitser på chattetjenester

– Mange bruker sosiale medier som for eksempel «Slack» på jobb, og da må du være bevisst på hvordan du uttaler deg. Kommer du med upassende kommentarer i jobbsammenheng, blir konsekvensene større enn om du gjør det som privatperson.

Vær også forsiktig med å oppbevare private data på PC-en, råder universitetslektoren.

Han får støtte av Elin Ørjasæter som underviser i personalledelse, arbeidspsykologi og HR på Høyskolen Kristiania.

Ørjasæter mener porno er det åpenbare eksempelet på hva man ikke skal foreta seg på en jobb-PC.

– Jeg kjenner til folk som har mistet jobben på grunn av porno-surfing selv om de har gjort det utenom jobb. Om dette er saklig oppsigelsesgrunn skal jeg ikke uttale meg om, men spesielt stas er det jo ikke å bli kalt inn til sjefen fordi IT-avdelingen har funnet ut at man har vært lumske steder.

Hun legger til:

– Flere og flere arbeidsgivere har IT-instrukser som man undertegner i det man begynner i en ny jobb. Det er vel nettopp for å forsikre seg om at alle ansatte er klar over hva som er farlig, og ikke.