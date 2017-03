Du skal lete lenge etter bedre støvsuger til lavere pris

Saken oppdateres.

Robotstøvsugere har kommet en lang vei de siste årene. Fra å være små bråkemaskiner som kastet mer støv rundt seg enn de faktisk sugde opp, er toppmodellene nå imponerende datamaskiner med nøyaktige sensorer, avansert programvare og en sugekapasitet man bare kunne drømme om tidligere.

Men det er jo toppmodellene, og de er dyre. Markedsledende iRobot tar over 10.000 kroner for sin Roomba 980, mens Neato selger sin Botvac Connected for litt mer spiselige 6000 kroner.

For all del, begge er knallgode maskiner og vi ga dem begge god score i vår samletest av robotstøvsugere, men det er ikke alle som har lyst til å punge ut så mye for å holde gulvet rent.

Her kommer dagens testprodukt inn – Xiaomi Mi Robot Vacuum. I skrivende stund koster den i underkant av 3000 kroner, og på papiret lover den omtrent samme ytelse og programvare som både iRobots og Neatos toppmodeller.

Akkurat som med den forrige billige robotstøvsugeren vi hadde inn til test kommer Xiaomi-støvsugeren fra nettstedet Gearbest, og du må regne med frakt og moms på toppen av prisen.

Matcher toppmodellene

Xiaomi Mi Robot Vacuum kommer i kritthvit utføring med et par oransje detaljer, og skiller seg dermed umiddelbart fra andre støvsugere vi har testet. På toppen ser du de to eneste fysiske knappene på maskinen, og åpner du lokket får du direkte tilgang til smussbeholderen. På undersiden finner vi en rund børste som skal ta seg av oppsamlingen av alt støv, i tillegg til en sidebørste som kaster støv og smuss inn foran hovedbørsten.

Som du kan se ligner Xiaomis spesifikasjoner mye på de to toppmodellene fra Neato og iRobot, og kanskje spesielt på Neatos Botvac Connected. Akkurat som Neatos støvsuger har også Xiaomis modell et lite laserperiskop på toppen av enheten, som brukes for å skanne rommet den befinner seg i. Det gjør også at den kan navigere seg rundt i hjemmet ditt når det er mørkt, noe ikke alle støvsugere klarer.

Alt i alt virker dette veldig lovende. I hvert fall helt til vi skal starte robotstøvsugeren for første gang, og blir utsatt for et problem som kommer til å vare gjennom hele testperioden.

Vanskelig oppsett på grunn av språkproblemer

For å komme i gang med Xiaomi Mi Robot Vacuum er du nødt til å laste ned Xiaomis hjemmeapp, kalt Mi home, som i utgangspunktet er en veldig fin og oversiktlig app. Men for å kunne koble til roboten vi har fått inn til test, som egentlig ikke har hatt en skikkelig internasjonal lansering, er du nødt til å sette lokasjonen til appen til Kina. Plutselig forvandles all tekst fra engelsk til kinesisk, og vanskelighetsgraden på appen gikk fra «enkel» til «komplett bingo».

Alt blir forsiktig prøving og feiling, og siden vi tross alt har vært borti et par robotstøvsuger-apper tidligere, skjønner selv vi at 连接两个网络 betyr at jeg skal koble roboten til wifi-nettet hjemme.

Denne delen av oppsettet gikk faktisk ganske greit, til tross for språkbarrièren. Det ble imidlertid langt mer problematisk da vi skulle sette opp roboten til å automatisk støvsuge på mandager, onsdager og fredager, slik vi vet at roboten skal kunne klare. Også dette klarte vi etter hvert, men ikke uten hjelp fra denne YouTube-videoen hvor en behjelpelig ildsjel har laget en engelsk variant av appen.

God navigering

Som vi nevnte innledningsvis har robotstøvsugere blitt langt smartere de siste årene, og det er spesielt på navigering i hjemmet at man ser de største forbedringene. I stedet for å bare bruke sensorer til å skjønne at den er nær en vegg, for å så sette i gang et par forhåndsdefinerte kjøreruter rundt på gulvet, har de mest avanserte robotene langt mer romforståelse nå. For akkurat som Neato Botvac Connected kan Xiaomi-støvsugeren bruke lasersensoren på toppen til å skanne sine omgivelser, og lage seg et overraskende godt bilde av hvordan huset eller leiligheten din ser ut.

Den får med seg alle kriker og kroker, og kalkulerer beste kjørerute i løpet av et par sekunder. På fagspråket kaller de det SLAM-algoritmer (Simultaneous localization and mapping), og i praksis gjør det at roboten støvsuger langs alle kantene den finner, før den systematisk går i sikksakk mellom kantene den allerede har støvsugd. Den måler områdene rundt seg konstant i 360 grader, og den tilpasser hele tiden kjøremønsteret sitt basert på hva den ser rundt seg.

Og det mest fantastiske? Det funker faktisk! Roboten og den tilhørende appen er så avansert at du kan se hvordan roboten kjører rundt i rommet i sanntid direkte på mobilskjermen. Appen viser også kjøremønsteret til robotstøvsugeren, og når støvsugingen er ferdig får du tall på hvor lang tid den brukte og hvor mange kvadratmeter den støvsugde. Hadde appen bare snakket engelsk til oss så hadde dette vært toppscore.

Men det var bare navigeringen, hvordan er den til å faktisk støvsuge?

Støvtest

I tillegg til å leve med støvsugeren en stund for å få en generell følelse av hvordan den takler støvsugingsjobben i hverdagen, har vi også gjennomført et par konkrete tester. Testingen ble gjennomført i et rom på omtrent 2 x 2 meter, med en trapp rett ved siden av. Robotstøvsugeren blir plassert midt i rommet, og så satt i gang. Vi har bare Neato Botvac Connected å sammenligne med, men ettersom det er de to som ligner mest på spesifikasjoner og funksjoner uansett, er det et greit utgangspunkt.

Til å begynne hentet vi ut grums, støv og hår fra støvsugerposen til en vanlig støvsuger, og fordelte det jevnt utover gulvet. I neste omgang brukte vi ris (60 gram) for å se hvor godt robotstøvsugerne klarte å plukke opp tyngre ting enn vanlig støv. I tillegg har vi testet støvsugeren med kort kattehår og langt hundehår (fra en Berner Sennen). Navigeringen er blitt dobbeltsjekket mot rengjøringsrapporten/kartet som hver av robotene leverer etter gjennomført økt i et vanlig scenario, ikke bare i det lille testrommet.

* Problemet med hår, både langt vanlig hår og hundehår, er at det ofte blir sugd opp fra gulvet, men setter seg fast i børsten. Det skjedde også her, hvor grums og støv ble sugd opp i smussbeholderen, mens mye av håret ble tullet inn i børsten.

Neato kommer så vidt best ut på navigering og støynivå, men Xiaomi tar faktisk seieren når vi utelukkende ser på rengjøring. Den plukket opp omtrent alle riskorn vi strødde utover gulvet, noe som er ganske utrolig. Begge støvsugere takler vanlig støv og korte dyrehår, men på grunn av børstekonstruksjonen sliter begge med at lengre hår setter seg fast og må fjernes manuelt.

Konklusjon

Xiaomi Mi Robot Vacuum gir deg utrolig mye for pengene, det er det ingen tvil om. Til en tredjedel av prisen til iRobots toppmodell, og omtrent halvparten av prisen til Neato Botvac Connected, stiller den kinesiske modellen med omtrent nøyaktig de samme løftene: Et smart navigeringssystem, god sugeevne, bra batteritid og en app hvor du kan gjøre alt fra å sette opp timeplaner til å få rapporter i etterkant.

Men én ting er hva produsenten lover, en annen ting er hva du faktisk får i praksis. Heldigvis klarer Xiaomi å leve opp til den imponerende spesifikasjonslisten, og til en langt hyggeligere pris enn konkurrentene. Den har navigert seg rundt uten problemer i de ukene vi har testet den, og den setter seg sjelden fast. Som med alle robotstøvsugere er du nødt til å være litt føre var og passe på at du ikke lar ladekabler eller andre småting bli liggende på gulvet, men så lenge det er gjort vil støvsugeren kreve minimalt med innsats fra din side.

Den kinesiske roboten er imidlertid ikke helt perfekt, og det største aberet er språkinnstillingene. For Xiaomi er et kinesisk selskap som så vidt har begynt å lukte på det vestlige markedet, og ikke alle produktene snakker engelsk. Robotstøvsugeren er ett av dem, og når all navigasjon må gjøres via en app som bare snakker kinesisk, så har du sannsynligvis et problem. Det var ganske frustrerende å prøve å justere på timeplanen til roboten, og varsler og meldinger den sender er naturligvis helt umulige å forstå. Appen gjør det litt enklere ved å vise bilder i tillegg til tekst ved et par tilfeller, men stort sett må du trykke deg rundt i blinde.

Xiaomi Mi Robot Vacuum kommer heller ikke med noen form for kunstig barrière du kan sette opp, slik konkurrentene gjør. Neato-roboten kommer med et magnetbånd du kan legge ut for å markere forbudte soner for roboten, mens iRobot har små plastbokser som fungerer som virtuelle vegger.

Hvis du klarer deg uten en virtuell vegg, og enten forstår kinesisk eller er villig til å trykke deg rundt i menyene litt i blinde, er Xiaomi Mi Robot Vacuum en fantastisk god deal. Den yter utrolig godt, og har all funksjonalitet du kan ønske fra en moderne robotstøvsuger. Vi avventer med å gi roboten et anbefaltstempel til appen er oversatt til engelsk, men som sagt: Du får utrolig mye for pengene.

