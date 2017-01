Et par-tre slike i leiligheten, og vips Wifi-dekning overalt

Saken oppdateres.

Har du irriterende dårlig Wifi-dekning hjemme? Såkalte mesh-nettverk er nå på full fart inn i forbrukermarkedet. Trådløse hjemmenettverk som består av to eller tre ruterenheter som alle kan kommunisere med hverandre, og som skal gjøre dårlig Wifi-dekning til historie.

Mindre produsenter som Eero og Luma har allerede hatt sine mesh-løsninger på markedet en stund, og nå kommer både Google WiFi , Linksys Velop og Netgear Orbi som vi nylig testet.

En test som utløste sjeldent mange tilbakemeldinger om at det allerede finnes et produkt som tilsynelatende gjør det samme på det norske markedet, nemlig Airties 4920 – gjerne kalt «boligpakke» eller «smart WiFi» av nettleverandørene som selger disse.

Vi ba derfor om å få tilsendt et testeksemplar fra den norske leverandøren Eye Networks.

Tobåndssystem

Airties-konseptet er relativt lettforståelig: Tre små aksesspunkter som sammen gir et sømløst nett med langt bedre dekning enn en enkeltruter noen gang klarer å levere.

Men i motsetning til nevnte Netgear Orbi er Airties et tokanalsystem – altså må noe av kapasiteten i nettet brukes til å kommunisere mellom de ulike nodene.

Netgear-systemet har på sin side en dedikert 5 GHz-kanal som sender og mottar trafikk mellom hovedruteren og satellitten, noe også kommende Linksys Velop vil ha.

Airties 4920 har heller ikke vanlig ruterfunksjonalitet, så du må derfor i tillegg ha en ruter som basis i nettet. Det bød på noen problemer for undertegnede, som ikke innså at han måtte skru av bridge-modus på ruteren for å få Airties-systemet til å fungere.

Svært enkel installering

Installeringen er ellers svært enkel, ettersom aksesspunktene kommer presynkronisert i pakken. Plugg internettkabelen i aksesspunktet nærmest ruteren din, sett opp og koble alle til strøm, og så fungerer det etter et par minutter.

Om du vil endre navn og passord til nettverket ditt finnes det en egen Airties-app (som vi riktignok aldri fikk til å fungere, den står bare i et endeløst søk etter aksesspunkter), eventuelt kan du bruke web-grensesnittet via adressen air4920.local.

For at aksesspunktene skal kunne styre klientene mellom seg, må du ha samme SSID (nettverksnavn), passord og sikkerhetstype på 2,4- og 5 GHz-båndene, men da slipper du samtidig å tenke på hvilket bånd som gir best dekning der du befinner deg – det håndterer systemet helt for deg.

Selve enhetene er små og kompakte, og du kan også kjøpe festebraketter om du vil ha dem på veggen. Airties-boksene ser hakket mer «ruteraktige» ut enn Orbi, Velop, Google WiFi, Eero og de øvrige konkurrentene, så disse er ikke like egnet til å stå fremme hvor som helst.

De har ellers bare to ethernet-porter hver, noe som sannsynligvis kan være i minste laget, men samtidig må du som nevnt ha en ruter i tillegg, og denne har da sannsynligvis også en del porter

Kompakte enheter som kan festes på veggen

Dekning og ytelse

Undertegnedes leilighet er på snaut 80 kvadratmeter, men samtidig et lite wifi-mareritt fordi internett-inntaket er helt i den ene enden, pluss at leiligheten har et modulbad midt i.

Det er i praksis en stålkledt boks som effektivt sperrer ute det meste av signaler. Derfor er det vanskelig å dekke hele leiligheten med signal uten ha en rekkeviddeforlenger eller lignende.

Airties-systemet har på sin side ingen problemer med å kle absolutt alle kriker og kroker av leiligheten med knallgod dekning.

Sannsynligvis kunne vi også klart oss med to aksesspunkter, men samtidig håndterer systemet roamingen mellom aksesspunkter på en veldig god måte, så det er lite krøll å spore. Tross et ekstra aksesspunkt har vi færre problemer med «sticky client» her enn med Netgear Orbi.

Brukbare hastigheter

Hastighetene er også brukbare, men det er tydelig at dette i praksis ikke er annet enn et litt oppjazzet sett med rekkeviddeforlengere, om enn med en god kontroller i bakhånd.

Det er nemlig kun fra hovedpunktet du får full hastighet, og så er hastigheten stort sett halvert i resten av leiligheten.

Det dreier seg likevel om rundt 200 Mbit/sek over 5 GHz-båndet på alle målepunktene i leiligheten, noe som bør være mer enn nok til flere samtidige 4K-strømmer om du skulle behøve det.

Fra hovedpunktet får vi over det doble, og om du skulle ha et hjem med flere kabeluttak (eller mulighet til å dra kabel fra ruteren til aksesspunktet) er det også mulig å koble de ulike aksesspunktene til med ethernetkabel for full hastighet overalt.

2,4 GHz-ytelsen er på sin side stort sett lik rundt hele leiligheten, noe som sannsynligvis skyldes at kommunikasjonen mellom aksesspunktene stort sett foregår på 5 GHz. Også her ser vi litt svakere ytelse enn på Orbi, men ikke mer enn noen få megabit.

Airties 4920, 5 GHz Netgear Orbi, 5 GHz Airties 4920, 2,4 GHz Netgear Orbi, 2,4 GHz Stue (2,5 meter unna) 426 Mbit/sek 433 Mbit/sek 77 Mbit/sek 81 Mbit/sek Kjøkken 202 Mbit/sek 422 Mbit/sek 83 Mbit/sek 90 Mbit/sek Bad 191 Mbit/sek 181 Mbit/sek 83 Mbit/sek 79 Mbit/sek Soverom 207 Mbit/sek 337 Mbit/sek 84 Mbit/sek 91 Mbit/sek Bod 204 Mbit/sek 282 Mbit/sek 80 Mbit/sek 98 Mbit/sek

Ikke støtte for nyeste Wifi-teknologi

Det må for øvrig nevnes at Airties 4920 ikke har støtte for den nyeste wifi-teknologien med 802.11ac Wave 2, men at dette kommer i et nytt produkt, 4930, som ventes i år og vil være bakoverkompatibel med dagens enheter.

Det betyr blant annet at de ikke har støtte for beamforming og MU-MIMO , altså kan ytelsen reduseres noe om det er mange enheter som etterspør data samtidig.

Testmetodikken vår baserer seg for øvrig på programmet LAN Speed Test, med en PC koblet til hovedruteren via gigabit-ethernet.

Testen kjøres så fra en annen klient som kobles til trådløst, og vi kjører målingene mange ganger på hvert punkt. Vi stryker så ekstraordinært gode eller dårlige resultater, og velger en median vi føler er representativ for målingene.

Begrenset funksjonalitet

Med sin dedikerte kommunikasjonskanal er åpenbart Orbi et kraftigere system, men det koster også et par tusenlapper mer enn Airties-løsningen – riktignok med ruterfunksjonalitet innebygget.

Vår påstand er likevel at Airties-ytelsen holder i massevis for det store flertallet.

Om du skulle ha et veldig stort hus kan du for øvrig utvide med flere aksesspunkter, og vi planlegger en større test så fort vi har litt flere av disse løsningen for hånden.

Siden Airties 4920 er rene aksesspunkter og ikke har ruterfunksjonalitet, er den samlede funksjonslisten rimelig tynn. De har for eksempel ingen Quality of Service (QOS)-innstillinger du kan styre selv, men en automatisk variant som prioriterer video og lignende høyere enn annen trafikk. Samtidig er også dette funksjonalitet som gjerne inngår i ruteren eller hjemmesentralen om du har en slik.

Oppsummering

Airties 4920 boligpakke er i praksis et sett rekkeviddeforlengere med en nettverkskontroller som gjør at hele nettverket får samme navn og du kan bevege deg mer eller mindre sømløst gjennom boligen uten å miste dekningen.

Sammenlignet med det eneste mesh-aktige systemet vi har testet så langt, Netgear Orbi , får du et ekstra aksesspunkt til en lavere pris, men det forutsetter at du allerede har en ruter eller en hjemmesentral som kan ta seg av ruteroppgavene.

Siden Airties-enhetene kun har to bånd, får du heller ikke et dedikert bånd til å ta seg av kommunikasjonen mellom dem, og det gjør at hastighetene blir lavere når du beveger deg vekk fra hovedenheten. Samtidig har du mulighet til å koble til alle aksesspunktene med kabel, og dessuten synes vi hastighetene du oppnår uansett er relativt gode.

Alt i alt er Airties 4920 Boligpakke en god løsning for deg som sliter med wifi-dekningen i dag, men som ikke nødvendigvis har behov for hastigheten for eksempel Netgear Orbi kan by på.

Fra butikkene som selger Airties-pakken direkte til privatpersoner koster de drøyt 3000 kroner, men vi har også sett dem så langt nede som 2390 hos enkelte nettleverandører. Det er halv pris sammenlignet med Orbi.

Sammenlignet med en rekkeviddeforlenger får du da et system som lar deg bevege deg gjennom hele boligen uten avbrudd eller bytte av nettverk, og som kan utvides med mange flere punkter om du har en virkelig stor bolig. Og du kan gjøre det uten å bevege deg inn i konfigurasjonsportalen en eneste gang, om du vil det. Det «bare fungerer».

PS: Som nevnt i Orbi-testen har vi valgt å vente med å dele ut Anbefalt-stempler og lignende til vi har testet flere enheter i samme kategori.

