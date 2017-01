Facebook skrur på innstillingene for hva som er «populært»

Saken oppdateres.

Funksjonen, som kalles «trending topics» på den engelske Facebook-versjonen, viser lenker til emner som er populære på det sosiale nettverket.

Tidligere har funksjonen valgt ut saker basert på hva flest folk deler eller kommenterer på, men nå skal den i stedet bestå av saker som blir dekket av mange forskjellige nyhetskilder.

Endringen innføres for å gjøre Facebook til en mer troverdig informasjonskilde, etter at flere falske nyhetssaker ble spredd under den amerikanske presidentvalgkampen.

– Vi ønsker emner som reflekterer ekte verdensbegivenheter som blir dekket av flere kilder, sier selskapets visepresident for produkthåndtering, Will Cathcart.

Facebook kommer også til å slutte å tilpasse populært-listene etter hver enkelt brukers personlige interesser. I stedet vil alle som bor i samme område se den samme listen. (©NTB)